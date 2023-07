Peixe pênis? Veja 6 casos que viralizaram e viraram meme nesta semana

1 de 3 Peixe pênis, verme que virou meme na última semana, é uma iguaria culinária — Foto: Reprodução/YouTube (ETTV) Peixe pênis, verme que virou meme na última semana, é uma iguaria culinária — Foto: Reprodução/YouTube (ETTV)

1. Attenzione Pickpockets

Na segunda-feira (17), as expressões italianas "Attenzione pickpocket" e "Attenzione borseggiatrici" viralizaram nas redes sociais, especialmente no Twitter e no TikTok. O motivo? Na rede social de vídeos curtos, o perfil Cittadini Non Distratti ("cidadãos não distraídos", em tradução livre) chamou atenção dos usuários com seus vídeos, no mínimo, engraçados.

Neles, uma senhora italiana aparecia gritando as frases "Attenzione pickpocket" e "Attenzione borseggiatrici" ("Cuidado com os batedores de carteiras", em tradução livre) para turistas, que saíam correndo ao ouvir as expressões. O Twitter não demorou muito para brincar com as frases, e logo a rede ficou lotada de memes que faziam referência aos ditos. Você pode conferir alguns dos melhores aqui.

2. Serasa Kids

Também na segunda-feira (17), viralizou o caso de uma mãe que teve R$ 28 mil de prejuízo após o filho gastar a quantia em jogos online pelo celular dela. No tuíte, a mulher explica que, depois do "golpe" causado pelo pequeno, ela combinou com ele que, quando crescesse, ele deveria devolver o valor. Ela também disse no post que diariamente lembrava a criança do combinado e que, no dia da postagem, ele teria perguntado "com quantos anos um idoso começa a esquecer das coisas".

O caso gerou comoção não somente pelo valor perdido, mas também pela reação da criança às cobranças feitas pela mãe. Ficou conhecido como "Serasa Kids" depois que alguns usuários brincaram que a mãe teria colocado o nome do filho no Serasa. Após viralizar, a dona da conta fechou o Twitter, mas alguns outros perfis publicaram prints do post.

3. Viúvo do Twitter

No início do ano, o fotógrafo Bruno Baketa viralizou com seus posts em homenagem à sua esposa, que havia falecido por complicações de uma doença rara. Desde o falecimento, Baketa diariamente fazia publicações à ex-mulher, gerando bastante comoção na web.

Na última terça-feira (18), o fotógrafo voltou aos Trending Topics do Twitter, mas, desta vez, com um novo nome: "Viúvo do Twitter". O motivo? Uma publicitária fez uma série de tuítes em desabafo, contando sobre um relacionamento extra-conjugal que tinha com Baketa enquanto a sua esposa, na época já adoecida, ainda estava viva.

Diversos internautas aproveitaram o caso para brincar com outras situações de infidelidade, inclusive de famosos, mas a história de Baketa viralizou principalmente pela indignação que causou nos usuários. Você pode entender melhor sobre a história do Viúvo do Twitter e seus desdobramentos aqui.

4. Casou e não convidou os pais

No último domingo (16), uma menina publicou uma foto do seu convite de casamento, que dizia "Não, não convidamos nossos pais", e logo viralizou no Twitter. Os motivos do viral foram variados: houve quem fizesse piada, quem criticasse e até mesmo quem se identificasse da situação. O fato é que, em poucos dias, já houve quem tivesse transformado a situação toda em meme, brincando, inclusive, que "o viúvo do Twitter, a menina que não convida os pais e a Serasa Kids entram num bar".

5. Morando no banheiro do trabalho

Uma mulher começou a publicar no TikTok o seu dia a dia vivendo no banheiro da sua pet shop e logo viralizou com a sua história. A empresária Beatriz Modesto Gil, de 22 anos, inicialmente publicava vídeos do trabalho feito em sua pet shop, mas, depois de terminar um relacionamento de sete anos, passou a viver num espaço que, simultaneamente, era seu quarto, cozinha e banheiro do estabelecimento.

Foi aí que ela começou a dividir seu dia a dia no TikTok, em sua conta @beatrizmodestogil, mostrando como era a sua rotina de trabalho e vida na pet shop. No Twitter, houve quem brincasse com as condições de trabalho no Brasil e a situação vivida pela empresária. Você pode conferir mais detalhes sobre a história dela aqui.

6. Peixe pênis

Na quarta-feira (19), centenas de peixes pênis, uma espécie de verme aquático, apareceram em praias da Argentina, e logo viraram alvo de noticiários do mundo todo, inclusive do Brasil. Com aparência exótica, o animal chamou atenção dos usuários, que levaram seu nome aos Trending Topics do Twitter. No Google Trends, plataforma que compila as principais buscas feitas no Google, a pergunta "peixe pênis existe?" apareceu em aumento súbito.

O peixe pênis chega a até 30 cm e é claro que, no Twitter, vários usuários brincaram não somente com a aparência (e o nome) do verme, mas também com o seu tamanho - que foi considerado, por alguns, como acima da média. Outros também aproveitaram a situação para brincar com outro tipo de peixe, conhecido por adentrar o órgão masculino. Aqui você pode entender melhor o que são esses animais.

