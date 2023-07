Pi assistente virtual: 4 coisas que você pode fazer com IA no WhatsApp

Pi, your personal AI é um chatbot com Inteligência Artificial com integração ao WhatsApp que serve como conselheiro sobre diversos temas de interesse de usuários. A ferramenta pode ser acessada no site (https://pi.ai/talk) ou por meio de um app para iPhone ( iOS ). Entre as funcionalidades oferecidas estão conversação e tradução de textos em línguas estrangeiras, conselhos para vida profissional e pessoal ou mesmo companhia para conversas sem compromisso.

É interessante informar, inclusive, que a plataforma tem como diferencial o fato de ser uma assistente pessoal, que consegue dar atenção e servir como se fosse uma espécie de confidente. A seguir, confira a lista com algumas coisas legai que você pode fazer com o Pi no WhatsApp.

1. Pedir conselhos para Pi

O diferencial da Pi é a possibilidade de dar conselhos e manter um diálogo fluido e natural, como se o usuário estivesse em uma interação com uma pessoa real. A IA apresenta interesse nas questões e responde praticamente todas as perguntas que o usuário possa fazer, além de tentar "puxar assunto" constantemente. Entre os temas possíveis para receber recomendações e sugestões, estão questões pessoais que exigem alguma tomada de decisão importante e situações emocionais diversificadas. Para realizar a ação, basta escrever o conselho da forma mais clara possível no chat do WhatsApp e esperar pelas respostas. O chatbot consegue entregar diferentes comentários a partir da solicitação inicial do usuário e oferecer novas abordagens caso seja necessário.

2. Buscar informações e inspiração

Usuários da inteligência artificial Pi também podem obter informações recentes, inspiração para ter hábitos saudáveis ou mesmo criar uma obra artística, como romances e poemas, por exemplo. Diversos tipos de informações podem ser buscadas na plataforma através do chat. Basta digitar o conteúdo ou acontecimento desejado e esperar pela resposta. Já para procurar inspirações, o procedimento é semelhante, já que a Pi oferece ideias, temas relativos que podem ser abordados, características de personagens para histórias, contextos atuais, entre outros.

3. Praticar outro idioma

A Pi tem um registro com dezenas de línguas diferentes que podem servir para que o usuário pratique idiomas estrangeiros. Para escolher um idioma, basta enviar uma mensagem com a língua de interesse que a ferramenta faz a alteração automaticamente. Além de manter longos diálogos, a inteligência artificial fornece explicações sobre gramática para aprimorar o aprendizado da língua, traduções textuais e dicas de pronúncia. O usuário pode enviar áudios pelo WhatsApp e obter respostas no formato de texto na língua estrangeira escolhida, o que deixa a experiência ainda mais divertida.

4. Conversar casualmente

Também é possível conversar casualmente com a Pi para passar o tempo. É possível iniciar diálogos conversando sobre o clima, locais próximos para serem visitados, ou mesmo de outros países, e obter respostas divertidas. Para iniciar um diálogo, é preciso indicar o assunto para o Pi e, em poucos segundos, a IA responde com textos e até emojis, que representam melhor a intenção a ser passada.

