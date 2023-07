A placa-mãe é um componente indispensável em qualquer computador e as máquinas destinadas para jogos exigem modelos mais robustos, que possam suportar componentes como memórias RAM e placas de vídeo. Empreas como Asus e Gigabyte oferecem opções por valores a partir de R$ 546 , como é o caso da Asus Prime A520M-E, que vem com soquete AM4 e formato micro ATX. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Outro destaque é a B550M AORUS Elite, da Gigabyte, que possui quatro slots de memória RAM DDR4, com suporte a velocidades de até 4400 MHz e pode ser encontrada por aproximadamente R$ 799. Já a TUF Gaming Z690-Plus D4 conta com soquete LGA 1700, que oferece compatibilidade com os processadores de 12ª geração da Intel por cerca de R$ 2.000. Veja a seguir a lista com seis placas-mãe gamer no Brasil.

2 de 2 Placa-mãe gamer: 6 modelos de preços e formatos variados — Foto: Rafael Leite/TechTudo Placa-mãe gamer: 6 modelos de preços e formatos variados — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Quer saber como escolher sua memória RAM? Veja no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Asus Prime A520M-E – a partir de R$ 546

A Asus Prime A520M-E é o item mais barato desta lista. De acordo com as especificações do fabricante, este modelo vem com um soquete AM4, compatível com a família de processadores Ryzen, da AMD de terceira geração. A placa-mãe também disponibiliza dois slots para memória RAM DDR4, com velocidades de até 2.133 MHz. O produto pode ser adquirido por valores que se iniciam em R$ 546.

Este modelo disponibiliza quatro USB 3.2, duas USB 2.0, três saídas de áudio, uma entrada PS2, uma DVI-D, uma D-Sub e uma HDMI. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores classificam a placa-mãe como bom custo-benefício. Porém, alguns reclamam que o slot da placa de vídeo fica muito próximo do encaixe do processador.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: apenas dois slots de memória RAM

Gostou do produto? Compre aqui ATÉ 3.200 MHZ Asus Prime H510M-E R$ 685 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus Prime H510M-E × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ATÉ 3.200 MHZ Asus Prime H510M-E R$ 685 IR À LOJA

A H410M-H V3, da Gigabyte, é mais uma opção para computadores gamers. Segundo as especificações da marca, este modelo vem com soquete LGA 1200, compatível com a 10ª geração de processadores da Intel. A fabricante ressalta que a peça também oferece quatro portas USB 3.2 e seis USB 2.0. O produto está disponível a partir de R$ 593.

Assim como o item anterior, este também vem com dois slots de memória RAM no padrão DDR4, que permite até 64 GB, em frequências de 2666 MHz, 2400 MHz e 2133 MHz. O equipamento é avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores apontam que a placa-mãe é funcional e possui uma configuração de BIOS satisfatória. No entanto, alguns comentam que o item teve dificuldades em reconhecer o SSD.

Prós: compatível com diferentes velocidades de memória RAM

compatível com diferentes velocidades de memória RAM Contras: alguns compradores apontam que a placa-mãe apresentou dificuldades em reconhecer o SSD

Gostou do produto? Compre aqui LGA 1200 H410M H V3 R$ 599 IR À LOJA

Todas as ofertas de H410M H V3 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. LGA 1200 H410M H V3 R$ 599 IR À LOJA

3. TUF Gaming B460M-Plus – a partir de R$ 790

A TUF Gaming B460M-Plus, da Asus, é mais uma alternativa que pode agradar os usuários. De acordo com a fabricante, o item oferece o soquete LGA 1200, compatível com os processadores de 10ª geração da Intel. Diferente dos itens anteriores, este dispõe de quatro slots de memória RAM DDR4, permitindo até 128 GB, em frequências máximas de 2133 MHz. A placa-mãe pode ser encontrada por cerca de R$ 790.

Na parte traseira, o item vem equipado com quatro portas USB 3.2 e duas USB 2.0. Já na dianteira, o modelo oferece duas entradas USB 3.2 e quatro USB 2.0. Avaliada com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores afirmam que a placa-mãe é de fácil instalação e possui um bom preço. Porém, alguns compradores indicam que a peça teve dificuldades em reconhecer alguns componentes.

Prós: quatro slots de memória RAM DDR4

quatro slots de memória RAM DDR4 Contras: alguns compradores destacam que a placa sofre de incompatibilidade com outros componentes

Gostou do produto? Compre aqui 128 GB DE RAM Asus TUF Gaming B460M-Plus R$ 776 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus TUF Gaming B460M-Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 128 GB DE RAM Asus TUF Gaming B460M-Plus R$ 776 IR À LOJA

4. B550M AORUS Elite – a partir de R$ 799

A B550M AORUS Elite, da Gigabyte, é outra alternativa abaixo dos R$ 1.000. Segundo a fabricante, este modelo vem com soquete AM4, que permite compatibilidade com os processadores da família Ryzen da AMD. O equipamento também oferece uma porta DVI-D, uma HDMI, seis USB 3.2 e seis USB 2.0. A placa-mãe pode ser adquirida por aproximadamente R$ 799.

Assim como o item anterior, este também dispõe de quatro slots para memória RAM no padrão DDR4, que garantem até 128 GB, mas com frequência máxima de até 4733 MHz. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, os compradores ressaltam que a peça funciona de maneira satisfatória e possui bons dissipadores de calor.

Prós: suporta memórias RAM com frequência de até 4733 MHz

suporta memórias RAM com frequência de até 4733 MHz Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui DDR4 B550M AORUS Elite R$ 796 IR À LOJA

Todas as ofertas de B550M AORUS Elite × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DDR4 B550M AORUS Elite R$ 796 IR À LOJA

5. TUF Gaming B660M-PLUS D4 – a partir de R$ 1.211

A TUF Gaming B660M-PLUS D4, da Asus, é mais uma opção para quem busca montar um computador gamer. De acordo com a marca, este modelo conta com o soquete LGA 1700, compatível com a 12ª geração de processadores da Intel, vem com uma entrada HDMI, oito portas USB 3.2 e quatro portas USB 2.0. O dispositivo é comercializado por cerca de R$ 1.211.

O item também oferece espaço para até quatro pentes de memória RAM, permitindo um total de 128 GB, com uma frequência máxima de 5333 MHz. O dispositivo é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores elogiam a estrutura da peça. Contudo, alguns apontam que a BIOS não vem em português.

Prós: compatível com a 12ª geração de processadores da Intel

compatível com a 12ª geração de processadores da Intel Contras: os compradores reclamam que a BIOS não veio em português

Gostou do produto? Compre aqui 3600 W TUF Gaming B660M-PLUS D4 R$ 1.194 IR À LOJA

Todas as ofertas de TUF Gaming B660M-PLUS D4 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 3600 W TUF Gaming B660M-PLUS D4 R$ 1.194 IR À LOJA

6. TUF Gaming Z690-Plus D4 – a partir de R$ 2.000

A TUF Gaming Z690-Plus D4 é o produto mais caro desta lista. Assim como o item anterior, este item também conta com soquete LGA 1700, que oferece compatibilidade com os processadores de 12ª geração da Intel, assim como também conta com quatro slots de memória RAM, expansível para até 128 GB. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 2.000.

Segundo a fabricante, este item vem equipado com uma porta HDMI, uma DisplayPort, dez portas USB 3.2 e duas USB 2.0. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores consideram este um modelo completo e funcional. Por outro lado, alguns reclamam do alto preço cobrado.

Prós: dez portas USB 3.2

dez portas USB 3.2 Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui PREMIUM Asus TUF Gaming Z690-Plus R$ 1.890 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus TUF Gaming Z690-Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PREMIUM Asus TUF Gaming Z690-Plus R$ 1.890 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart