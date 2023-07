Prime Day: veja como usar o cashback Amazon e Nubank

O cashback Amazon Nubank é uma parceria entre as duas empresas que garante o benefício de receber de volta até 10% do valor gasto em compras. A vantagem ocorre durante o Amazon Prime Day 2023 , realizados nos dias 11 e 12 julho, quando a gigante do varejo oferece ofertas exclusivas para os clientes do programa Prime, que custa R$ 14,90 ao mês . A plataforma também garante um teste gratuito por 30 dias , basta assinar antes de finalizar a compra. Os preços mais baixos são aplicados nas mais variadas categorias de produtos, incluindo eletrônicos, informática e jogos. Entre os produtos de destaque enstão o novo Echo Dot 5ª geração e o PlayStation 5.

Cashback Amazon e Nubank garante vantagem nas compras realizadas no Prime Day — Foto: Fernando Braga

Como ativar o cashback Amazon e Nubank?

Para aproveitar o benefício, é necessário entrar no aplicativo do Nubank e acessar a área do "Shopping do Nubank", representado pelo ícone de uma sacola de compras na aba que fica no final da tela inicial. Encontre o ícone que representa a oferta da Amazon Brasil. Em seguida, surgirá na tela uma lista de informações sobreo cashback Amazon Nubank. Depois de ler tudo, clique em "ativar cashback e ir para a loja". Procure pelo produto que deseja e depois é só finalizar a compra.

Importante destacar que a parceria só dará certo se o usuário começar e finalizar a compra na mesma sessão. A vantagem não se aplica se outra aba com o produto for aberta no navegador do celular ou no app da Amazon Brasil.

Como funciona o cashback do Nubank?

O cashback do Nubank no Prime Day será depositado diretamente na conta do banco digital. A empresa tem até 72 horas para confirmar o pagamento e o dinheiro recebido de volta estará disponível no app em até 90 dias. Importante destacar que o não é obrigatório usar o cartão de crédito do Nubank para ter direito ao cashback. A compra pode ser finalizada com outros meios de pagamento aceitos pela Amazon, como Pix, cartão de débito e boleto.

O valor do cashback que o usuário irá receber não inclui o frete da compra. No caso de uma compra de mil reais feita com cashback de 10%, o valor a ser recebido de volta é de R$ 100. É necessário esperar um intervalo mínimo de uma hora entre uma compra e outra para ter direito ao benefício.

Para acompanhar o status do cashback, basta clicar em "saldo da sua conta na tela inicial", deslizar até a parte de "histórico" e clicar em "buscar". Digite "cashback" e encontre a informação de "cachsback pendente" que deve aparecer no app em até 72 horas após a confirmação da compra.

