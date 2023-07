Quadro Kanban online: 5 ferramentas gratuitas para aplicar o método

O kanban é um método criado no Japão que promete otimizar a organização de fluxos de trabalho utilizando cartões ou post-its. O esquema permite monitorar tarefas, que são distribuídas por colunas de acordo com o seu status de produção. A metodologia facilita que as equipes visualizem o progresso das atividades em quadros, identificando avanços, gargalos ou bloqueios no processo. Além disso, o monitoramento coletivo e a colaboração em tempo real são algumas das vantagens da técnica para quem trabalha em grupo — mas a estrutura também pode ser útil na organização individual. Há várias plataformas que você pode usar para aderir ao método.

Uma das ferramentas kanban mais conhecidas é o Trello, que permite criar quadros virtuais para acompanhar tarefas e fluxos de produção. Contudo, existem outras plataformas gratuitas, disponíveis na web e em aplicativos móveis para Android e iPhone (iOS), que prometem ajudar os usuários no gerenciamento de projetos. Confira, a seguir, cinco serviços para experimentar e escolher o kanban gratuito mais adequado as suas necessidades.

O que é e como funciona a metodologia kanban?

O método Kanban foi criado por Taiichi Ohno, engenheiro e empresário da Toyota, visando aumentar a transparência e a produtividade entre as equipes de trabalho. O nome significa "cartão" ou "sinalização" em japonês. Nessa metodologia, as tarefas são divididas em colunas, que representam as diferentes etapas do processo produtivo. Além disso, todo o esquema é organizado dentro de um quadro (board).

Um dos princípios do Kanban é evitar o acúmulo de atividades e, por isso, cada coluna deve ter um limite de cartões em andamento ao mesmo tempo. A ideia é manter um fluxo contínuo de trabalho, evitando interrupções e sobrecargas. Essa lógica pode ser aplicada em diversas áreas de atuação, independentemente do setor.

Ferramentas kanban gratuitas

1. Trello

O Trello (https://trello.com/) é uma das ferramentas kanban mais populares e intuitivas disponíveis online. A plataforma pode ser utilizada, gratuitamente, em versões para web e em aplicativo para dispositivos móveis Android e iPhone (iOS). As tarefas são listadas em cartões que, por sua vez, devem ser inseridos em colunas de acordo com a etapa de produção em que se encontram.

Os participantes podem visualizar as demandas nos quadros, dispostos lado a lado, ou de forma mais ampla, em um calendário. A ferramenta ainda permite atribuir membros para cada atividade, definir prazos, incluir checklists e até mesmo anexar arquivos. Ela também dispõe de um espaço para comentários, no qual os membros podem interagir.

O método Trello Kanban é bastante intuitivo e personalizável, podendo ser adaptado às necessidades dos usuários. Com design clean e organizado, o software permanece leve, mesmo quando há muitas pessoas conectadas. Atualmente, a plataforma oferece três planos pagos: Standard (US$60 por ano ou US$ 6 ao mês); Premium (US$120 por ano ou US$ 12,50 ao mês) e Enterprise, versão empresarial que varia de acordo com a quantidade de usuários.

2. Monday.com

Monday.com (https://monday.com/lang/pt/) é uma plataforma que pode ser utilizada para gerenciar projetos, tarefas e até mesmo departamentos. Assim como o Trello, o site permite criar quadros com colunas e tags personalizadas, inserindo prazos, atribuindo membros em cada projeto e disponibilizando troca de mensagens. Também é possível anexar arquivos e visualizar tarefas por meio de gráficos e tabelas.

O serviço está disponível na web e também oferece aplicativos para Android e iPhone (iOS). Além do plano gratuito, há versões pagas, cobradas por números de usuários, que incluem os pacotes Básico (R$ 35 por mês para cada usuário); Padrão (R$ 45) e Profissional (R$ 75). Há ainda um plano Corporativo personalizado, que deve ser consultado diretamente com a plataforma.

3. Click-Up

Com sua plataforma mais robusta, o Click-Up (https://clickup.com/) promete substituir os principais serviços de gerenciamento de tarefas online. O site também oferece funcionalidades como bate-papos, definição de metas e upload de documentos. Além da visualização em quadros kanban, o Click-Up permite o monitoramento de tarefas por meio de listas, calendários e diagramas.

Com tantas funcionalidades e recursos, contudo, usuários menos experientes podem achar o sistema confuso, mas a proposta tende a funcionar para equipes que desejam concentrar todas as tarefas em uma única plataforma.

O ClickUp está disponível gratuitamente na web e também oferece aplicativos móveis para Android. Seus planos pagos, cobrados mensalmente por usuário, variam entre Básico, que custa US$ 9 (cerca de R$ 45 na cotação atual), Negócios, que sai por US$ 19 (aproximadamente R$ 95) e Business Plus, a US$ 29 (cerca de R$ 145). Já o plano Empreendimento deve ser consultado com a plataforma.

A plataforma kanban Asana (https://asana.com/pt) também oferece recursos de automação, gerenciamento de fluxos em tempo real e relatórios de desempenho. Seu diferencial é a variedade de recursos e integrações, com a incorporação de mais de 200 serviços, como Slack, Zoom, Adobe Creative Cloud e Google Calendar.

O programa pode ser personalizado para atender às necessidades dos usuários, e conta com um modelo de inteligência artificial que oferece sugestões de gerenciamento. Alguns trabalhadores, no entanto, podem considerar o serviço um pouco complexo em projetos maiores, com muitas tarefas e equipes envolvidas.

O Asana está disponível na web (https://asana.com/pt) e por meio de aplicativos para para Android e iPhone (iOS). Além do uso gratuito para equipes de até 15 pessoas, há dois planos pagos, cobrados por usuário: o Premium, (R$ 57 por mês no plano anual ou R$ 70 por mês na contratação mensal) e o Business (R$125 por mês no plano mensal e R$160 por mês na contratação anual).

5. Kanban Flow

O Kanban Flow (https://kanbanflow.com/) é outra ferramenta visual para fluxos de trabalho baseada em quadros personalizados. Suas funcionalidades são bem semelhantes ao Trello, já que disponibiliza descrição de atividades, tags, anexos, comentários e até atribuição de membros da equipe em cada tarefa. Como diferencial, a ferramenta permite automatizar o registro de demandas que se repetem com frequência e adicionar relações entre as atividades. O Kaban Flow ainda possui integração com diversos serviços, como Excel, Outlook e Google Calendar.

Além da versão gratuita, há um pacote Premium, que custa US$5 por usuário (cerca de R$ 24) por mês e que garante desconto de 10% no pagamento anual. O design simples, com cores neon, pode desagradar usuários mais exigentes, mas não compromete a funcionalidade intuitiva da plataforma. A versão web é a principal forma de acesso à ferramenta.

6. YouTrack

O YouTrack (https://www.jetbrains.com/pt-br/youtrack/) é uma plataforma de gerenciamento de projetos e problemas desenvolvida pela JetBrains. Nela, as tarefas podem ser monitoradas por meio de quadros ou listas de pendências. Suas funcionalidades são bem parecidas com as de outros modelos de quadro Kanban online, incluindo descrições detalhadas, tags, definição de prazos, anexo de arquivos e atribuição de membros da equipe em cada atividade.

O serviço também conta com automação de fluxos de trabalho, personalização de campos e filtros avançados para pesquisa. Além disso, é possível criar uma base de conhecimento pública, com guias e perguntas frequentes para os usuários.

Atualmente, o YouTrack está disponível com hospedagem em nuvem ou local e oferece um plano gratuito para equipes de até 10 usuários. Para grupos maiores, os planos custam US$ 3,6 (cerca de R$ 17) por usuário por mês e possuem desconto progressivo por número de membros. Algumas pessoas podem achar o sistema um pouco complexo de configurar e utilizar, mas a interface pode ser personalizada para atender as necessidades de cada equipe. O serviço está disponível na versão web ou por meio de aplicativos para para Android e iPhone (iOS).

