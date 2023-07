Qual a diferença entre apagar e restringir no Instagram? Entenda

O aplicativo Instagram , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), conta com os recursos de bloqueio e restrição de contas que, apesar de semelhantes, possuem diferenças significativas. Enquanto a ação de bloqueio impede completamente as interações e o acesso ao perfil de uma pessoa, a restrição apenas limita o compartilhamento de conteúdo na rede. Ambas as ações são úteis para garantir a segurança e privacidade dos usuários da rede social e podem ser ativadas com apenas alguns cliques. A seguir, confira mais detalhes sobre os dois recursos.

O que acontece ao bloquear alguém no Instagram?

Quando um perfil no Instagram é bloqueado, ele automaticamente fica impedido de fazer qualquer tipo de comunicação com a pessoa que ativou esse recurso. Ainda que o usuário faça alguma busca na plataforma, não será possível mais encontrar qualquer informação sobre o perfil. Quem sofreu a ação não poderá mais ver o perfil, fazer comentários ou qualquer tipo de interação. O mesmo acontece com o usuário que fez a ação de bloqueio.

O Instagram não notifica o usuário sobre o bloqueio, mas ele pode perceber a ação quando tentar acessar o perfil que o bloqueou. Mensagens como "Esta página não está disponível" devem parecer na tela. A biografia e o número de seguidores também aparece em branco.

Como bloquear uma pessoa no Instagram?

Para bloquear alguém no Instagram, inicialmente faça uma busca pelo perfil e clique nele. Depois, pressione os três pontinhos localizados no canto superior direito da tela e clique na opção “Bloquear”. Nesse momento, o usuário tem à sua disposição a possibilidade de bloquear todas as contas já existentes daquele perfil, assim como as que ele venha a criar futuramente. Após a ação, a pessoa ficará proibida de fazer qualquer interação com o seu perfil.

Existe outra maneira de fazer o procedimento. Para isso, toque no ícone do seu perfil e, na sequência, nas três barrinhas horizontais localizadas no canto superior direito do app. Clique agora na opção “Configurações e privacidade”, depois, em “Bloqueados” e, em seguida, no sinal de “+”, também no canto superior direito. Será possível fazer a busca manual pelo perfil a ser bloqueado. Após encontrá-lo, clique em “Bloquear”.

O que acontece ao restringir uma pessoa no Instagram?

A ação de restringir do Instagram, limita as interações entre contas. O alvo da ação vai continuar na lista de amigos, poderá ver um perfil, fazer interações, até mesmo enviar mensagens, mas com um alcance menor. As DMs, por exemplo, vão direto para a caixa de solicitações e os comentários que uma pessoa restrita fizer nas suas publicações serão visíveis apenas para ela. Isso faz com que descobrir sobre a restrição seja mais difícil do que descobrir casos de bloqueio. Todas as interações ficarão ocultas apenas para quem fez a ação.

Como restringir uma conta no Instagram?

Existem algumas maneiras de restringir uma conta no Instagram. A primeira opção é acessar o perfil, selecionar as três barrinhas horizontais no canto superior direito e novamente em “Configurações e privacidade”. Logo em seguida, busque o campo “Restritas” e faça uma busca pelo perfil desejado para a ação. Na aba seguinte, no perfil indicado, clique em “Restringir”. A outra opção é através da busca direta do perfil no campo de pesquisa do Instagram. Depois de acessá-lo, clique nos três pontinhos no canto superior direito e selecione a opção “Restringir”.

Qual é a diferença entre bloquear e restringir no Instagram?

Enquanto a ação de bloqueio impede que se faça qualquer interação, já que o contato deixa de ter acesso ao perfil de uma pessoa, a restrição apenas limita as interações. O perfil restrito ainda tem acesso ao perfil e a visualização das postagens, stories e o feed com todas as publicações, o que torna o procedimento mais sutil para quem fez a ação.

Tem como a pessoa saber que foi bloqueada ou restringida?

O Instagram não envia notificações quando uma pessoa foi bloqueada ou restringida. Porém, algumas ações podem revelar essas condições. O usuário que desconfia que foi bloqueado ou restringido pode pesquisar pelo perfil para saber se ainda tem acesso a ele. Caso não encontre e consiga verificar com outra conta que o perfil está ativo, isso é um indicativo de bloqueio.

No caso de restrições, somente quem restringiu consegue saber sobre as limitações. A confirmação pode ocorrer apenas no caso do perfil restringido tenha acesso a conta da pessoa que fez a ação. É possível conferir a visualização de algum comentário feito em postagens, por exemplo, é descobrir se ele foi restringido ou não.

