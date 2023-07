Qual a rede social mais usada em 2023? A resposta vai te surpreender

Qual é a rede social mais usada de 2023? No Brasil, segundo pesquisa realizada pela agência We Are Social, referência nesse tipo de estudo, a mais utilizada é o WhatsApp , seguida pelo YouTube e Instagram . As plataformas têm centenas milhões de usuários cadastrados em território nacional. Outro dado que chama a atenção é que são mais de 181 milhões de pessoas online no país, o que corresponde a 85% da população. Contudo, o cenário é bem diferente no resto do mundo, que tem outra rede social como a mais utilizada do ano. A seguir, descubra qual é e veja dados sobre utilização das redes sociais.

1 de 5 Conheça as redes sociais mais utilizadas pelos usuários no Brasil e no mundo — Foto: Gisele Souza/TechTudo Conheça as redes sociais mais utilizadas pelos usuários no Brasil e no mundo — Foto: Gisele Souza/TechTudo

As redes sociais dos brasileiros em 2023

O WhatsApp é a rede social mais utilizada no Brasil. De acordo com os dados da We Are Social, 93.4% das pessoas que usam internet no país também utilizam o mensageiro. Além disso, ela é considerada atualmente a rede social mais amada pelos brasileiros, que passam longos períodos do dia dentro dela. O segundo do pódio brasileiro é o Youtube, que soma 142 milhões de contas, seguido pelo Instagram, com 113,5 milhões. O Facebook é o quarto entre os mais utilizados, com 109,1 milhões de usuários ativos no país, segundo informações cedidas pela Meta.

Para se ter uma ideia, a média mensal de horas usadas por pessoas somente no WhatsApp corresponde a mais de 28 horas. No Instagram, a média fica em pouco menos de 16 horas e, no Facebook, terceiro lugar na lista de acessos, pouco mais de 12 horas de interações. Informações divulgadas pelo portal DataReportal sobre a tendência geral no uso das redes mostram que os usuários as usam para encontrar qualquer tipo de informação ou notícia online, além de poder interagir com familiares, amigos e acompanhar a produção de músicos e influenciadores.

2 de 5 Gráfico do DataReportal mostra que manter contato com amigos e familiares é um dos principais motivos para brasileiros manterem o uso de redes sociais — Foto: Divulgação/DataReportal Gráfico do DataReportal mostra que manter contato com amigos e familiares é um dos principais motivos para brasileiros manterem o uso de redes sociais — Foto: Divulgação/DataReportal

WhatsApp - 142,2 milhões (de contas) Youtube - 142 milhões Instagram - 113,5 milhões Facebook - 109,1 milhões TikTok - 82,2 milhões Facebook Messenger - 62,05 milhões Twitter - 24,3 milhões Pinterest - 28,05 milhões Linkedin - 59 milhões Snapchat - 7,65 milhões

As redes sociais mais usadas no mundo em 2023

No cenário global, a figura muda e o Facebook é a rede social mais utilizada no mundo. Atualmente, a rede da Meta soma mais de 2,9 bilhões de contas cadastradas, seguida pelo Youtube, com 2,5 bilhões e só então o Instagram e o WhatsApp, empatados com 2 bilhões. Contudo, quando o recorte são as redes sociais favoritas do público, em primeiro lugar está o WhatsApp, seguido do Instagram e só depois o Facebook. Na sequência, aparecem o WeChat e o TikTok, ambas chinesas, que também têm conquistado resultados relevantes no número de novos usuários em 2023.

3 de 5 O Facebook é a rede social mais usada do mundo em 2023, com quase 3 bilhões de contas cadastradas — Foto: Divulgação/We Are Social O Facebook é a rede social mais usada do mundo em 2023, com quase 3 bilhões de contas cadastradas — Foto: Divulgação/We Are Social

No mundo todo, o tempo médio gasto por cada usuário do Facebook gira em torno das 20 horas por mês, enquanto o Instagram alcança a marca de 12 horas. Já o WhatsApp gasta cerca de 17 horas de seus usuários todos os meses. Os campeões deste quesito, no entanto, são o TikTok e o Youtube, cuja média de consumo mensal de tempo dos usuários ultrapassam as 23 horas.

Em uma visão geral, o uso das redes segue uma tendência de crescimento no mundo inteiro. De acordo com os dados, a quantidade de usuários da internet em 2023 chegou a 5,16 bilhões, número que representa 64,4% da população mundial. Desses, 4,76 bilhões têm acesso a redes sociais - ou seja, quase 60% das pessoas no mundo.

As pessoas têm priorizado o uso das redes para manter conexões, acompanhar notícias e assistir conteúdos, como afirma o relatório divulgado pelo We Are Social. Os países que mais usam redes sociais são Índia, Brasil, Indonésia, Filipinas e África do Sul. Curiosamente, os Estados Unidos ficam bem atrás em relação a essas nações, que têm o maior valor médio de horas utilizado.

4 de 5 Dados da agência We Are Social mostram crescimento contínuo no número de usuários de redes sociais no mundo em 2023 — Foto: Divulgação/We Are Social Dados da agência We Are Social mostram crescimento contínuo no número de usuários de redes sociais no mundo em 2023 — Foto: Divulgação/We Are Social

Facebook - 2,9 bilhões (de contas) YouTube - 2,5 bilhões WhatsApp - 2 bilhões Instagram - 2 bilhões WeChat - 1,3 bilhões TikTok - 1 bilhões Facebook Messenger - 930 milhões Douyin - 715 milhões Telegram - 700 milhões Snapchat - 635 milhões Kuaishou - 626 milhões Sina Weibo - 584 milhões QQ - 574 milhões Twitter - 556 milhões Pinterest - 445 milhões

Os aplicativos mais usados do mundo em 2023

Os dados coletados pela We Are Social trouxeram informações importantes sobre os aplicativos mais usados no mundo neste ano. Quem lidera a lista é o Youtube, seguido por aplicativos como Google, Chrome, Facebook, WhatsApp e Google Maps. As principais redes sociais também pertencem a essa lista, inclusive o Instagram, que apesar de estar em oitavo lugar com relação ao uso mensal mundial, lidera o número de downloads nas lojas oficiais, seguido pelo TikTok e Facebook, o que evidencia o crescimento dessas redes sociais pelo planeta.

5 de 5 Tabela do We Are Social apresenta a lista com os aplicativos mais baixados até o início de 2023 — Foto: Divulgação/We Are Social Tabela do We Are Social apresenta a lista com os aplicativos mais baixados até o início de 2023 — Foto: Divulgação/We Are Social

Com informações de DataReportal e We Are Social

