Qual é o melhor jogo do mundo? Confira lista

Qual é o melhor jogo do mundo? O TechTudo traz os 34 melhores games do mundo, segundo o Metacritic, que é um site que agrega as notas da crítica e do público, chamadas de metascore, sobre um produto de mídia, como jogo, série ou filme. Para muitos jogadores, o Metacritic é bom termômetro para saber se os jogos estão indo bem ou não, uma vez que gera notas com base nas avaliações dos principais veículos do meio.

A indústria dos games já teve diversos lançamentos que se destacaram no site e receberam ótimas notas da crítica. Entre eles, há grandes clássicos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Tony Hawk's Pro Skater 3 até títulos mais recentes como GTA 5 e Red Dead Redemption 2. Veja lista e descubra quais são os melhores jogos do mundo.

2 de 36 The Legend of Zelda: Ocarina of Time foi o ponto alto da trajetória do Nintendo 64 — Foto: Reprodução/YouTube The Legend of Zelda: Ocarina of Time foi o ponto alto da trajetória do Nintendo 64 — Foto: Reprodução/YouTube

👉 Quais os melhores jogos de mundo aberto? Comente no Fórum TechTudo

The Legend of Zelda: Ocarina of Time foi lançado originalmente para o Nintendo 64 em 1998 e, posteriormente, também ganhou versões para o Nintendo DS e Nintendo Switch (via Virtual Console). Desde o seu lançamento, a primeira aventura 3D de Link foi um grande sucesso e mostrou muito do que o Nintendo 64 tinha para oferecer.

Os elogios feitos pelos críticos iam desde os seus aspectos mais técnicos como gameplay e gráficos até a sua história, que trouxe personagens marcantes sem perder a essência dos seus antecessores.

3 de 36 The Legend of Zelda: Ocarina of Time — Foto: Divulgação/Nintendo The Legend of Zelda: Ocarina of Time — Foto: Divulgação/Nintendo

4 de 36 Tony Hawk's Pro Skater 2 marcou a auge da famosa série de jogos de skate — Foto: Reprodução/CriticalHit Tony Hawk's Pro Skater 2 marcou a auge da famosa série de jogos de skate — Foto: Reprodução/CriticalHit

Além do modo carreira com desafios e campeonatos, ele trouxe também os divertidos modos multiplayer e o famoso editor de níveis, no qual os jogadores podiam criar as suas próprias pistas de skate. Este é considerado por muitos um jogo essencial do PS1.

3. Grand Theft Auto IV (Nota Metacritic: 98)

Desenvolvido e publicado pela Rockstar, Grand Theft Auto IV foi lançado para PlayStation 3 (PS3), Xbox 360 e PC em 2008. Protagonizado por Niko Bellic, GTA 4 marcou por trazer para a série um tom mais realista e um mundo mais detalhado, baseado em Nova Iorque.

5 de 36 GTA IV é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos e custou "apenas" US$ 100 milhões — Foto: Divulgação/Rockstar GTA IV é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos e custou "apenas" US$ 100 milhões — Foto: Divulgação/Rockstar

O game trouxe o maior mapa da série até então, com muitas possibilidades de lugares para explorar, além de uma narrativa muito boa e envolvente. Essas características fizeram dele um dos jogos mais importantes da sétima geração.

Lançado nos arcades em 1998 e portado para o Dreamcast no ano seguinte, SoulCalibur incorporou na série alguns novos conceitos e tornou a franquia uma das maiores entre os jogos de luta. Neste game, foi introduzido o "8-Way Run", que é a possibilidade de se mover em oito direções, o que torna o combate totalmente fluido e focado no movimento. SoulCalibur é considerado um dos melhores jogos do Dreamcast e ganhou o título de Jogo do Ano em várias premiações no seu ano de lançamento.

6 de 36 Soulcalibur inovou trazendo combates com espadas para os jogos de luta 3D — Foto: Divulgação/Namco Soulcalibur inovou trazendo combates com espadas para os jogos de luta 3D — Foto: Divulgação/Namco

5. Super Mario Galaxy (Nota Metacritic: 97)

Super Mario Galaxy chegou ao Nintendo Wii em 2007 trazendo uma nova aventura do Mario totalmente em 3D. Passado no espaço, o game traz o encanador bigodudo em diferentes galáxias.

7 de 36 Super Mario Galaxy foi o terceiro título em 3D da famosa franquia Super Mario — Foto: Divulgação/Nintendo Super Mario Galaxy foi o terceiro título em 3D da famosa franquia Super Mario — Foto: Divulgação/Nintendo

O protagonista precisa desafiar a gravidade, explorar diferentes cenários e fazer missões para obter as Power Stars. Um grande sucesso comercial, Super Mario Galaxy conquistou ainda o título de Jogo do Ano em diferentes veículos especializados e passou a ser considerado um game essencial do Wii.

Assim como o seu antecessor, Super Mario Galaxy 2 também foi um enorme sucesso. Ele foi lançado em 2010 exclusivamente para o Wii e trouxe galáxias totalmente novas para os jogadores explorarem, assim como novos Power-ups e a presença do dinossauro companheiro de Mario, Yoshi.

8 de 36 Super Mario Galaxy 2 foi um jogo incrível em sua época e se tonou o game mais bem avaliado da década — Foto: Divulgação/Nintendo Super Mario Galaxy 2 foi um jogo incrível em sua época e se tonou o game mais bem avaliado da década — Foto: Divulgação/Nintendo

Muito mais do que uma sequência, ele foi considerado um aprimoramento do game anterior, o que garantiu muitos elogios por parte dos críticos.

Muito aguardado pelos fãs do primeiro jogo da série, Red Dead Redemption 2 foi lançado para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One em 2018 e depois portado para PC e Google Stadia em 2019. Com uma história passada no Velho Oeste, ele trouxe para os jogadores um mundo aberto realista repleto de possibilidades, estabelecendo ainda a base para uma experiência multiplayer.

9 de 36 Red Dead Redemption 2 faz uma das melhores reconstruções do Velho Oeste nos videogames — Foto: Divulgação/Rockstar Red Dead Redemption 2 faz uma das melhores reconstruções do Velho Oeste nos videogames — Foto: Divulgação/Rockstar

O segundo título da série Red Dead Redemption é sempre citado como um belo exemplo de um jogo como forma de arte e até hoje é muito aclamado e popular entre os gamers.

8. Grand Theft Auto V ou GTA 5 (Nota Metacritic: 96)

10 de 36 GTA V possui protagonistas marcantes e uma história elogiável — Foto: Divulgação/Rockstar GTA V possui protagonistas marcantes e uma história elogiável — Foto: Divulgação/Rockstar

Considerado o jogo mais caro já feito na época do seu lançamento, ele chegou para o público trazendo um resultado impressionante, com um mundo aberto muito fiel à cidade de Los Angeles, protagonistas marcantes e um gameplay fluido, sem a presença de telas de carregamento. Isso fez de GTA 5 o segundo game mais vendido de todos os tempos e garantiu ainda a premiação de jogo do ano em diversos veículos.

9. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nota Metacritic: 97)

11 de 36 The Legend of Zelda: Breath of the Wild foi um dos jogos mais importantes da década — Foto: Divulgação/Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild foi um dos jogos mais importantes da década — Foto: Divulgação/Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild foi lançado para Nintendo Switch e Nintendo Wii U em 2017, trazendo de volta às raízes da franquia com um mundo aberto totalmente livre para explorar. Em sua nova jornada, Link tem um mapa gigantesco para percorrer com inúmeros ambientes, inimigos desafiadores, segredos para descobrir e recompensas.

O mundo de Breath of the Wild foi criado para incentivar o jogador a experimentar, permitindo chegar ao fim da história de diferentes formas. O jogo se tornou um dos mais vendidos de todos os tempos e foi muito enaltecido pela sua atenção aos detalhes.

10. Tony Hawk's Pro Skater 3 (Nota Metacritic: 97)

Lançado inicialmente em 2001 para PlayStation (PS1), PlayStation 2 (PS2), Game Boy Color e GameCube, Tony Hawk's Pro Skater 3 marcou a chegada da prestigiada série de jogos de skate Tony Hawk's na sétima geração de consoles.

12 de 36 Tony Hawk Pro Skater 3 foi o primeiro jogo do PS2 com multiplayer online — Foto: Reprodução/IGDB Tony Hawk Pro Skater 3 foi o primeiro jogo do PS2 com multiplayer online — Foto: Reprodução/IGDB

O grande destaque foi a versão de PlayStation 2 (PS2) do game, que foi considerada pelos críticos o jogo mais impressionante do console na época. Apesar dos seus problemas de balanceamento, THPS3 trouxe novos elementos para a série sem deixar de lado o que tornou os seus jogos tão populares.

11. Disco Elysium: The Final Cut (Nota Metacritic: 97)

Lançado em 2019, Disco Elysium coloca os jogadores para assumirem o papel de um detetive. Na trama, o personagem, ao lado de um parceiro, precisa desvendar um misterioso assassinato. Para isso, é necessário interrogar as pessoas, procurar por pistas e lidar com uma série de imprevistos. Com uma enorme liberdade criativa, o título honra de forma fiel os clássicos RPGs de mesa.

13 de 36 O premiado RPG Disco Elysium - The Final Cut introduz um estilo original de investigação com muita liberdade para o jogador decidir como solucionar seus casos — Foto: Reprodução/Steam O premiado RPG Disco Elysium - The Final Cut introduz um estilo original de investigação com muita liberdade para o jogador decidir como solucionar seus casos — Foto: Reprodução/Steam

12. Perfect Dark ( Nota Metacritic: 97)

Desenvolvido pela Rare, Perfect Dark foi lançado em 2000 e marcou uma geração no Nintendo 64. O título, que contava com belos gráficos para a sua época, ainda trazia diversos modos de jogos e recursos. Em 2020, durante o The Game Awards, foi anunciado que a The Initiative pretende reviver a série. No entanto, ainda não há mais detalhes sobre o projeto.

14 de 36 Perfect Dark é um dos melhores FPS do Nintendo 64 — Foto: Reprodução/YouTube Perfect Dark é um dos melhores FPS do Nintendo 64 — Foto: Reprodução/YouTube

13. Metroid Prime (Nota Metacritic: 97)

Metroid Prime é um clássico jogo de tiro lançado em 2002 para o GameCube. Na história, os jogadores acompanham a caçadora de recompensas Samus Aran, que retorna após os eventos do primeiro título da saga. Em sua nova aventura, a heroína precisa descobrir qual é o plano dos Space Pirates e impedi-los. A versão remasterizada do game está disponível para Nintendo Switch.

15 de 36 Metroid Prime Remastered introduz várias opções de controle, desde o clássico até Dual Analog e controles de movimento — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store Metroid Prime Remastered introduz várias opções de controle, desde o clássico até Dual Analog e controles de movimento — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

14. Grand Theft Auto 3/GTA 3 (Nota Metacritic: 97)

Grand Theft Auto 3, também conhecido como GTA 3, foi lançado em 2001 para PlayStation 2. O título apresentou ao público o protagonista Claude, que precisava lidar com os perigos da Liberty City.

16 de 36 GTA 3 apresentou uma revolução para a série com gráficos em 3D (Foto: Divulgação/Rockstar) — Foto: TechTudo GTA 3 apresentou uma revolução para a série com gráficos em 3D (Foto: Divulgação/Rockstar) — Foto: TechTudo

Lançado em 2017 para Nintendo Switch, Super Mario Odyssey rapidamente conquistou os fãs do icônico personagem. O título recebeu diversas críticas positivas, além de ter acumulado diversas indicações e vitórias nos principais eventos de videogames ao redor do mundo. Com novas mecânicas, cenários e habilidades, o jogo é um prato cheio de diversão.

17 de 36 Super Mario Odyssey é uma das melhores aventuras do mascote da Nintendo — Foto: Divulgação/Nintendo Super Mario Odyssey é uma das melhores aventuras do mascote da Nintendo — Foto: Divulgação/Nintendo

16. Halo: Combat Evolved (Nota Metacritic: 97)

Halo: Combat Evolved foi o responsável, em 2001, por dar início a uma das maiores franquias de FPS. O título apresentou ao público elementos como o próprio Master Chief e os Covenant, que é um aliança composta pelos principais antagonistas da série. Graças ao sucesso do jogo, o Xbox conseguiu aumentar a sua popularidade entre os gamers.

18 de 36 Halo: Combat Evolved é o responsável por dar início a uma grandiosa franquia de jogos — Foto: Reprodução/Steam Halo: Combat Evolved é o responsável por dar início a uma grandiosa franquia de jogos — Foto: Reprodução/Steam

17. NFL 2K1 (Nota Metacritic: 97)

Desenvolvido pela Visual Concepts e publicado pela Sega, NFL 2K1 foi lançado nos anos 2000 para o Dreamcast. Com nota 97 e selo "must-play" no Metacritic, o jogo é um simulador de futebol americano. O título, até hoje, é lembrado com nostalgia pelos fãs de games esportivos.

19 de 36 NFL 2K1 foi lançado nos anos 2000 — Foto: Reprodução/YouTube PHX-Sisko NFL 2K1 foi lançado nos anos 2000 — Foto: Reprodução/YouTube PHX-Sisko

Half-Life 2 foi apresentado em 2004. O game continua a jornada de Gordon Freeman, um cientista que lida com alienígenas invasores e uma Terra em perigo.

20 de 36 Half-Life 2 tem trama futurista e com elementos científicos — Foto: Divulgação/Valve Half-Life 2 tem trama futurista e com elementos científicos — Foto: Divulgação/Valve

O jogo é até hoje um dos mais celebrados pelos jogadores, ganhando inclusive o título de "jogo da década" no VGA 2012. Half-Life 2 marcou uma geração por conta da sua história e gameplay. Disponível para Xbox One (através do pacote 'The Orange Box'. Reproduzível no Xbox Series X/ Xbox Series S) e PC (Steam).

Em 2007, BioShock era lançado. Com um modo campanha imersivo, o título logo chamou a atenção dos usuários pela sua jogabilidade inovadora para a época. Na história, os jogadores testemunham a ascensão e a queda da cidade submersa de Rapture, a qual foi feita para ser um local onde todos viveram em paz.

21 de 36 BioShock: The Collection reúne os três clássicos games da série em uma coletânea com remasterizações e muita ação — Foto: Reprodução/Steam BioShock: The Collection reúne os três clássicos games da série em uma coletânea com remasterizações e muita ação — Foto: Reprodução/Steam

20. GoldenEye 007 (Nota Metacritic: 96)

GoldenEye 007 teve a sua estreia em 1997 no Nintendo 64. Baseado no filme estrelado por Pierce Brosnan, o jogo se popularizou rapidamente na época. Com diversos objetivos e missões que recompensavam a furtividade, o título conquistou diversos elogios por parte do público. Recentemente, o game recebeu versões para Xbox One, Xbox Series X/ Xbox Series S e Nintendo Switch.

22 de 36 GoldenEye 007 é uma adaptação de um filme de sucesso e trouxe mecânicas inovadoras para jogos de tiro — Foto: Reprodução/Xbox Wire GoldenEye 007 é uma adaptação de um filme de sucesso e trouxe mecânicas inovadoras para jogos de tiro — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Desenvolvido pela Naughty Dog, a mesma empresa responsável por The Last of Us, Uncharted 2: Among Thieves foi lançado em 2009. O jogo continua as aventuras do caçador de tesouros Nathan Drake. Com uma jogabilidade recheada de combates e enigmas, o título é considerado por muitos uma obra-prima digna de um filme de ação hollywoodiano. Ele é conhecido também por revolucionar a série.

23 de 36 Uncharted 2: Among Thieves foi lançado em 2009 — Foto: Divulgação/Sony Uncharted 2: Among Thieves foi lançado em 2009 — Foto: Divulgação/Sony

Em 2023, Resident Evil 4 Remake foi lançado e se tornou um sucesso. No entanto, o game original já existia desde 2005, quando estreou no GameCube. A história do jogo é focada em Leon S. Kennedy, um agente que está em uma missão para resgatar a filha do presidente dos EUA, Ashley, na Espanha. A versão remasterizada está disponível para PS4, PS5, Xbox Series X/ Xbox Series S e PC (Steam).

24 de 36 Resident Evil 4 foi um dos jogos mostrados para o PS VR 2 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Resident Evil 4 foi um dos jogos mostrados para o PS VR 2 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

23. The Orange Box (Nota Metacritic: 96)

A The Orange Box é uma coletânea de cinco títulos da Valve: Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two, Team Fortress 2 (TF2) e Portal. O pacote é uma boa oportunidade de economizar, porque comprando os jogos separadamente é mais caro, e conhecer alguns clássicos da Valve. Lançado em 2007, o conjunto está disponível para compra no Steam.

25 de 36 The Orange Box é um conjunto de cinco jogos da desenvolvedora Valve — Foto: Divulgação/Valve The Orange Box é um conjunto de cinco jogos da desenvolvedora Valve — Foto: Divulgação/Valve

A série Arkham é uma das mais aclamadas dos videogames. Considerada uma das responsáveis por aumentar o interesse por heróis nos jogos, a franquia possui títulos premiados como Batman: Arkham City, lançado em 2011. Na trama, o Cavaleiro das Trevas precisa descobrir qual é o plano de Hugo Strange e impedi-lo antes que seja tarde.

26 de 36 Batman: Arkham City é um dos melhores títulos da excelente franquia Arkham — Foto: Divulgação/WB Games Batman: Arkham City é um dos melhores títulos da excelente franquia Arkham — Foto: Divulgação/WB Games

25. Tekken 3 (Nota Metacritic: 96)

Lançado em 1998 para PlayStation, Tekken 3 é o terceiro game da série Tekken. O título é o responsável por trazer algumas inovações para a franquia, como um sistema de contra-ataque e o tempo entre os golpes. Além disso, o jogo conta com uma longa lista de comandos, os quais possibilitam diversos combos e ataques.

27 de 36 Tekken 3 é o terceiro jogo da popular franquia de jogos Tekken — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Tekken 3 é o terceiro jogo da popular franquia de jogos Tekken — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

26. Elden Ring (Nota Metacritic: 96)

Em 2022, a FromSoftware, desenvolvedora de jogos como Dark Souls e Bloodborne, lançou o fenômeno Elden Ring. O título, que teve a ajuda de George R. R. Martin, criador de Game of Thrones, conquistou o "Jogo do Ano" pelo The Game Awards 2022.

28 de 36 Elden Ring foi lançado em 2022 — Foto: Divulgação/Bandai Namco Entertainment Elden Ring foi lançado em 2022 — Foto: Divulgação/Bandai Namco Entertainment

Mass Effect 2, de 2010, é a sequência direta do primeiro título da série. Após os eventos do jogo anterior, o Comandante Shepard desta vez precisa descobrir mais sobre a raça alienígena Collectors, enquanto também lida com a ameaça de uma organização sinistra chamada Cerberus.

29 de 36 Mass Effect 2 continua as aventuras do Comandante Shepard contra alienígenas — Foto: Divulgação/BioWare Mass Effect 2 continua as aventuras do Comandante Shepard contra alienígenas — Foto: Divulgação/BioWare

28. The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition (Nota Metacritic: 96)

The House in Fata Morgana é um conto de suspense gótico. Com um estilo que lembra uma visual novel, o jogo se passa em uma mansão amaldiçoada e aborda temas como a natureza humana, insanidade e tragédia. O título está disponível para compra no PlayStation 4 (PS4) e Nintendo Switch.

30 de 36 The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition é um visual novel de suspense gótico — Foto: Reprodução/Nintendo Store The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition é um visual novel de suspense gótico — Foto: Reprodução/Nintendo Store

29. The Legend of Zelda: Twilight Princess (Nota Metacritic: 96)

Lançado em 2006 para GameCube e, posteriormente, para Wii U com gráficos melhorados, Twilight Princess é mais um título de sucesso da franquia Zelda. Na trama do game, Link se esforça para salvar a sua terra natal Hyrule, que corre perigo por conta das trevas de uma dimensão paralela chamada Twilight Realm. Para isso, ele conta com poderes inéditos e uma aliada misteriosa.

31 de 36 The Legend of Zelda: Twilight Princess foi um jogo de lançamento do Wii que introduziu os controles de movimento aos jogadores — Foto: Divulgação/Nintendo The Legend of Zelda: Twilight Princess foi um jogo de lançamento do Wii que introduziu os controles de movimento aos jogadores — Foto: Divulgação/Nintendo

30. The Elder Scrolls V: Skyrim (Nota Metacritic: 96)

32 de 36 The Elder Scrolls V: Skyrim foi lançado em 2011 — Foto: Divulgação/Bethesda The Elder Scrolls V: Skyrim foi lançado em 2011 — Foto: Divulgação/Bethesda

31. Half-Life (Nota Metacritic: 96)

Half-Life, o primeiro grande jogo da Valve, foi lançado originalmente em 1998. A trama é focada no físico teórico Gordon Freeman, o qual luta para se manter vivo e escapar de um centro de pesquisa secreto após experiências darem errado. Com uma gameplay que mistura combate, exploração e puzzle, o título foi um sucesso na sua época. Está disponível para PC (Steam).

33 de 36 Half-Life foi o título de estreia da desenvolvedora Valve — Foto: Reprodução/Steam Half-Life foi o título de estreia da desenvolvedora Valve — Foto: Reprodução/Steam

32. The Legend of Zelda: The Wind Waker (Nota Metacritic: 96)

Em 2003, a franquia Zelda recebeu um novo título: The Wind Waker. O game apostou em um visual e estilo mais cartunesco, diferente dos outros nomes da franquia. Na trama, os jogadores acompanham a jornada de Link para resgatar a sua irmã, que foi sequestrada. Além disso, o herói ainda embarca em uma viagem para derrotar Ganon.

34 de 36 The Legend of Zelda: The Wind Waker trouxe um novo estilo para a série no GameCube — Foto: Reprodução/Wallpaper Abyss The Legend of Zelda: The Wind Waker trouxe um novo estilo para a série no GameCube — Foto: Reprodução/Wallpaper Abyss

33. Gran Turismo (Nota Metacritic: 96)

O primeiro título da franquia Gran Turismo estreou em 1998. Diferente dos jogos de corrida da época, o jogo se mostrou mais "realista", uma vez que era preciso, em um dos modos disponíveis, tirar licença para poder pilotar. A ideia era aproximar ainda mais o usuário da realidade das corridas. O game contava com duas modalidades: Quick Arcade e Simulation.

35 de 36 Gran Turismo se destacou dos outros jogos de corrida na época do seu lançamento — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Gran Turismo se destacou dos outros jogos de corrida na época do seu lançamento — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom é o título mais recente da famosa franquia. A trama do jogo começa após os eventos de Breath of the Wild, quando Link e Zelda pareciam finalmente estar em paz.

36 de 36 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom quebra recordes da Nintendo e vende 10 milhões de unidades em 3 dias — Foto: Divulgação/Nintendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom quebra recordes da Nintendo e vende 10 milhões de unidades em 3 dias — Foto: Divulgação/Nintendo

No entanto, uma nova ameaça surge, forçando o herói a defender novamente a sua terra natal: o reino de Hyrule. O game foi bem recebido pela crítica e pelo público, se tornando o segundo jogo mais vendido de 2023.

Veja também: Jogos leves para PC fraco: conheça 5 títulos