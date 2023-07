Qual o jogo mais caro do mundo? Veja 20 games que custaram muitos milhões

A indústria dos jogos é uma das maiores do mundo do entretenimento, com o valor avaliado em US$ 200 bilhões (em torno de R$ 978 bilhões) no ano de 2021 e com previsão de chegar a US$ 340 bilhões (por volta de R$ 1,66 trilhão) até 2026. The Last of Us 2 , do PlayStation 4 ( PS4 ), e Star Citizen são alguns títulos que superam até algumas das produções mais caras de Hollywood, como Star Wars: O Despertar da Força ou Avatar: O Caminho da Água. Outros nomes conhecidos entre os mais caros da história são GTA 5 , Cyberpunk 2077 e Call of Duty Modern Warfare 2. Veja, a seguir, uma lista com os 20 jogos com as produções mais caras de todos os tempos.

Vale explicar que estes são valores estimados, pois as empresas não costumam mencionar as cifras exatas da produção. O custo também foi ajustado de acordo com a inflação do dólar nos Estados Unidos, para ser possível comparar games produzidos em décadas anteriores com títulos mais atuais. Em alguns casos, estão disponíveis também os valores de marketing do jogo, o que pode assustar usuários, já que muitas vezes a divulgação de um game pode custar tanto quanto sua produção, ou até mais.

20. Final Fantasy 7 - US$ 40 M a US$ 45 M

Final Fantasy 7 de 1997 foi a transição da saga da Square Enix para os visuais em terceira dimensão. A série já era um sucesso no Super Nintendo com Final Fantasy 6 (lançado como Final Fantasy III no ocidente), mas essa mudança certeira aumentou consideravelmente seus custos. As aventuras de Cloud, Tifa e Barret para proteger o planeta da terrível corporação Shinra e do vilão Sephiroth foram uma aposta de grande risco que a desenvolvedora tomou no novo console PlayStation da Sony, após recusar trabalhar com o Nintendo 64 pelo uso de cartuchos.

O jogo custou entre US$ 40 a 45 milhões, em torno de R$ 195 a 220 milhões, um valor altíssimo para aquela época. Final Fantasy 7 foi um sucesso e ficou marcou como uma das edições mais lembradas da franquia. Não à toa, o game ganhou até uma nova versão em 2020, o Final Fantasy 7 Remake, que atraiu ainda mais fãs para a saga.

19. Call of Duty: Modern Warfare 2 - US$ 50 M

Call of Duty: Modern Warfare 2 entra na lista sendo representado pelo seu game orignal de 2009, lançado para Xbox 360, PlayStation 3 e PC. A série de guerra da Activision tinha acabado de encontrar ouro com o lançamento de Call of Duty 4: Modern Warfare, um game que inovou o gênero dos jogos de tiro, que até então se passavam na Segunda Guerra Mundial ou traziam combates espaciais como a série Halo.

O sucesso do título anterior fez com que a Activision investisse pesado na sequência, com US$ 50 milhões, algo próximo de R$ 244 milhões, utilizados na produção. Boa parte do sucesso foi por conta modo multiplayer online, então a campanha de Modern Warfare 2 foi mais curta. Porém, a história contou com fases marcantes até hoje, como o atentado ao aeroporto e a favela no Rio de Janeiro. O mais impressionante é que, além dos US$ 50 milhões gastos na produção, o custo com o marketing do jogo chega a US$ 298 milhões, em torno de R$ 1,45 bilhão.

18. Dead Space 2 - US$ 60 M

Dead Space 2 veio em 2011 após um impressionante primeiro jogo, que foi aclamado pelo público e crítica. Por conta disso, a Electronic Arts resolveu investir para transformar a franquia em um fenômeno. A sequência se passava 3 anos após o original e contou com o retorno do protagonista Isaac Clarke na estação espacial Sprawl, agora com amnésia e pesadelos que o atormentam. Quando os necromorfos voltam a aparecer ele os enfrenta em uma aventura com ainda mais elementos de horror e uma jogabilidade de ação mais veloz.

O game custou US$ 60 milhões para ser desenvolvido, algo próximo de R$ 293 milhões, custo que foi aumentado pela inclusão de um modo multiplayer cooperativo na sequência, que colocava membros da equipe de segurança da estação contra os necromorfos. O jogo também gastou bastante em marketing, chegando a um total de US$ 136 milhões com marketing, aproximadamente R$ 665 milhões. Apesar de o jogo ter vendido bem, um desenvolvedor da antiga Visceral Games, empresa que produziu o game, comentou que a Electronic Arts ficou desapontada com as vendas em relação ao seu investimento.

17. Watch Dogs - US$ 68 M

Watch Dogs teve um alto investimento logo no seu título de estreia. A franquia da Ubisoft nasceu em 2014 e esteve envolvida em polêmicas na transição de gerações do Xbox 360 e PlayStation 3 (PS3) para o PS4, Xbox One, Nintendo Wii U e PC. O game foi acusado de ter sofrido piora gráfica entre o momento de sua revelação e o lançamento oficial. Seu desenvolvimento custou cerca de US$ 68 milhões, equivalente a R$ 332 milhões, um valor que provavelmente foi acima da média por ser uma das primeiras grandes produções da nova geração na época.

A história segue um hacker justiceiro chamado Aiden Pearce que luta contra a corrupta corporação Blume, que deseja instaurar um sistema automatizado de segurança opressivo chamado ctOS em Chicago. Aiden é capaz de hackear câmeras de segurança, instalações elétricas e até carros enquanto tenta vencer a empresa.

16. Shenmue - US$ 47 M a US$ 70 M

Shenmue foi um dos jogos mais conhecidos da época do console Dreamcast da Sega. O título começou ainda no Sega Saturn, antes de ser transferido e lançado no próximo console da empresa em 1999. Por muito tempo o game deteve o recorde no livro Guinness World Records como jogo mais caro já produzido, com um valor informado pela Sega de US$ 70 milhões, por volta de R$ 342 milhões. No entanto, o criador da série, Yu Suzuki, afirma que este valor já incluía os custos de marketing e parte do desenvolvimento da sequência, Shenmue 2, e que o custo da produção estava mais próximo de US$ 47 milhões, em torno de R$ 230 milhões.

O game foi um marco na história dos jogos 3D por trazer modelos detalhados, incontáveis diálogos dublados e um novo estilo de experiência chamado na época de F.R.E.E., no qual o personagem podia interagir com todos os objetos. A história seguia a história de Ryo Hazuki, um lutador de artes marciais que tenta vingar a morte de seu pai e acaba envolvido em um grande mistério. O jogo chegou a ter uma sequência no Dreamcast e Xbox, mais tarde relançada em uma coletânea remasterizada Shenmue I & II. Yu Suzuki conseguiu também produzir Shenmue 3 através de uma campanha de financiamento coletivo na qual arrecadou US$ 6,3 milhões, algo em torno de R$ 30 milhões.

15. Shadow of the Tomb Raider - US$ 75 M a US$ 100 M

Shadow of the Tomb Raider foi o terceiro capítulo da nova trilogia de Lara Croft, lançado em 2018 para PS4, Xbox One e PC. O game teve um custo estimado entre US$ 75 a 100 milhões, o que seria entre R$ 367 e 489 milhões. A informação foi dada por David Anfossi, chefe da produtora do game, a Eidos Montreal. Além disso, ele comentou que mais US$ 35 milhões, por volta de R$ 171 milhões, foram gastos em marketing com o game.

O game de ação e tiro da Square Enix concluiu a trilogia de Lara Croft após o reboot Tomb Raider de 2013 e sua sequência Rise of the Tomb Raider de 2015. Nesta última aventura, a exploradora acidentalmente deu início ao fim do mundo através de uma maldição Maia. Assim, ela precisa impedir esta catástrofe enquanto enfrenta a organização paramilitar Trinity, que busca artefatos sobrenaturais. As vendas do jogo superaram 3,4 milhões no primeiro mês, mas desapontaram a Square Enix que esperava 6 milhões. No ano passado a empresa vendeu a franquia para o Embracer Group.

14. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - US$ 80 M

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain teve um desenvolvimento conturbado, o que levou à saída do criadora da série, Hideo Kojima, da empresa Konami no meio da produção. Segundo um artigo publicado pelo conhecido jornal financeiro japonês Nikkei, a produção do game, lançado em 2015 para PS4, Xbox One, PC, PlayStation 3 e Xbox 360, teria custado mais de US$ 80 milhões, em torno de R$ 391 milhões, e, até o seu lançamento, pode ter chegado até US$ 100 milhões, por volta de R$ 489 milhões. De acordo com o jornal, a Konami não estaria satisfeita com os altos gastos e baixo retorno em jogos de console quando comparados a games mobile, como seu sucesso Dragon Collection.

A jogabilidade do game manteve elementos de ação e furtividade, mas foi a primeira da série a introduzir um mundo aberto. Jogadores podiam explorar o mapa e completar missões de várias maneiras, além de recrutar soldados inimigos para seu grupo de mercenários. A história acompanhava "Big Boss", personagem conhecido de Metal Gear Solid 3, que receberá um remake em breve. Após um período em coma depois dos eventos do prólogo Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes, ele tenta erguer um novo grupo de mercenários para mudar o mundo, chamado Diamong Dogs, e enfrenta resistência de forças poderosas pelo caminho, entre elas um novo projeto de Metal Gear.

13. Defiance - US$ 80 M

Defiance foi um projeto extremamente ambicioso e com um alto custo de produção. O MMORPG de ficção científica foi lançado em 2013 para PlayStation 3, Xbox 360 e PC pela Trion Worlds, com o foco na exploração da Terra em um futuro distópico. Nesta realidade, o planeta havia sido devastado por uma guerra contra forças alienígenas. O jogo ainda recebeu uma versão melhorada com mudanças e novidades para o PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC, chamada Defiance 2050. Esta atualização estava no ar até recentemente, em 2021, quando seus servidores foram fechados.

Segundo uma matéria do site financeiro Forbes, o jogo teria custado mais de US$ 80 milhões, algo em torno de R$ 381 milhões, para ser produzido. No entanto, a matéria mencionava um valor total de US$ 100 milhões, aproximadamente R$ 489 milhões, pois o game fazia parte de um projeto intermídia. O tíutlo tinha um seriado para TV também chamado Defiance, em parceria com o canal Syfy que teria custado os US$ 20 milhões (R$ 97 milhões) restantes.

12. Battlefield 4 - US$ 100 M

Battlefield 4 foi lançado em 2013 como mais um dos jogos da série para competir com o Call of Duty. Por conta disso, a Electronic Arts desembolsou US$ 100 milhões, por volta de R$ 489 milhões, o que o tornaria o jogo mais caro franquia até então. Apesar de ter vendido 7 milhões de unidades no PS4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e PC, o jogo não chegou perto do concorrente da época, Call of Duty: Ghosts, que vendeu mais de 20 milhões.

Assim como outros games da série, Battlefield 4 é um jogo de tiro FPS que se passa em um mundo envolto em grande tensão internacional entre Estados Unidos, Rússia e China. Quando o futuro líder chinês eleito é assassinado, o rebelde almirante Chang decide dar um golpe com apoio do governo russo. Jogadores controlam o esquadrão Tombstone, um grupo especializado em incursões sutis pra tentar reinstaurar a paz e reequilibrar a política internacional. O game também trazia o intenso multiplayer online em áreas abertas com batalhas de larga escala, deformação de fases e veículos, o qual conquistou muitos jogadores e ainda é aclamado até hoje.

11. Max Payne 3 - US$ 105 M

Max Payne 3 foi um jogo produzido pela Rockstar Games, empresa conhecida no mundo dos jogos por não poupar despesas na produção de seus títulos, com longos períodos de desenvolvimento e alto custo de produção, como GTA 5 e Red Dead Redemption 2. O jogo teve uma produção de US$ 105 milhões, em torno de R$ 513 milhões, mas seu custo foi aumentado pela presença de um modo multiplayer competitivo online, assim como muitos games da época. Segundo Strauss Zelnick, chefe da Take-Two Interactive, que publica os jogos da empresa, o jogo não atingiu as metas esperadas.

Max Payne 3 foi lançado em 2012 para PlayStation 3, Xbox 360 e PC, quase 10 anos depois de Max Payne 2 no PlayStation 2, Xbox e PC. O jogo segue a história de Max Payne, um ex-policial que perdeu sua esposa e filha em um ato de vingança criminoso no primeiro game. Neste terceiro jogo, já se passaram anos e Max é agora um segurança em São Paulo, no Brasil, quando tem, então, que usar suas habilidades de disparar em câmera lenta para enfrentar facções criminosas que se tornaram ameaças.

10. GTA 5 – US$ 137 M a US$ 140 M (US$ 265 com marketing)

Grand Theft Auto V (GTA 5) foi lançado em 2013 para PlayStation 3 (PS3) e Xbox 360 pela Rockstar Games. O game carregou a fórmula de gameplay que funcionou na franquia até então, com muita liberdade e violência. Ao mesmo tempo, foi capaz de levar o significado de jogo de mundo aberto a outro nível, sendo um dos seus pontos mais elogiados. Todo o trabalho inicial de desenvolvimento realizado custou entre US$ 137 milhões (cerca de R$ 685 milhões na cotação atual) e US$ 140 milhões (cerca de R$ 700 milhões).

Com o lançamento para Playstation 4 (PS4) e Xbox One em 2014, para PC em 2015 e para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S em 2022, estima-se que o gasto total da Rockstar Games com todo o marketing seja um valor próximo de US$ 265 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão). Contudo, GTA 5 foi um sucesso absurdo e vendeu mais de 140 milhões de cópias desde 2013, isso sem contar as vendas para a atual geração. Assim, o jogo lucrou mais de US$ 6 bilhões (cerca de R$ 30 bilhões).

9. Destiny – US$ 140 M

Destiny foi o primeiro grande título lançado pela Bungie, de Halo, após se separar da Microsoft. O game trouxe uma ideia bastante inovadora na época, sendo um jogo de tiro em primeira pessoa, multiplayer de mundo compartilhado e com elementos de RPG. Seu mundo de ficção científica e a possibilidade de acessar conteúdo PvP (Player vs Player) e PvE (Player vs Environment) também foram pontos que o levaram a ser um sucesso e ganhar uma sequência, Destiny 2, que foi capaz de superar o seu antecessor.

Os custos do desenvolvimento do Destiny só são de conhecimento geral devido ao acordo que a Bungie realizou com a Activision, que seria para a produção de quatro jogos, a princípio. Baseado nos documentos do acordo, os valores necessários para Destiny chegar ao mercado foram de US$ 140 milhões (cerca de R$ 700 milhões), isso sem levar em consideração o marketing. A Activision afirmou ainda em outra oportunidade que os custos chegaram a US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões), mas a Bungie negou.

8. Marvel’s Avengers — US$ 170 M

Marvel's Avengers teve um alto gasto na sua produção, mas rendeu um prejuízo enorme para sua desenvolvedora Crystal Dynamics. O jogo contou com a presença de heróis consagrados da Marvel, como Homem de Ferro, Capitão América e Viúva Negra, o que chamaria atenção por si só. Além disso, seu estilo de ação em terceira pessoa com uma boa história aparentava ter potencial, que acabou não sendo aproveitado.

Um dos pontos mais criticados em Marvel's Avengers foi sua gameplay repetitiva, que faz os jogadores ficarem entediados em pouco tempo de jogo. Isso levou o game a vender apenas 60% daquilo que a publisher Square Enix esperava, o que gerou um prejuízo de US$ 48 milhões (cerca de R$ 240 milhões). Essa informação foi o bastante para analistas chegarem um valor aproximado do gasto no desenvolvimento. No final, acredita-se que o jogo custou US$ 170 milhões (cerca de R$ 850 milhões).

7. Red Dead Redemption 2 – US$ 170 M a US$ 240

Red Dead Redemption 2 levou aproximadamente oito anos para ser desenvolvido. Porém, o tempo de espera e todos os atrasos valeram a pena, visto que a Rockstar Games conseguiu entregar um dos melhores jogos de todos os tempos. Lançado em 2018 para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One, o título foi aclamado pela crítica e jogadores, que elogiaram, em especial, sua história, a preocupação com osmínimos detalhes e seu espetacular mundo aberto.

Os gastos do jogo variam entre US$ 170 milhões (cerca de R$ 850 milhões) e US$ 240 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) em sua estimativa. Vale destacar que essa imprecisão nos valores é ocasionada devido aos atrasos durante o desenvolvimento. Além disso, houve gastos gigantescos com o marketing de Red Dead Redemption 2, com um valor que pode chegar a US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão).

6. Cyberpunk 2077 – US$ 174 M

Cyberpunk 2077 era um dos jogos mais aguardados de todos os tempos antes mesmo do seu lançamento, em dezembro de 2020. Além de uma proposta ousada, havia toda a expectativa de o jogo repetir ou até superar o sucesso que foi The Witcher 3: Wild Hunt, que também foi desenvolvido pela CD Projekt. Seu custo final foi de US$ 174 milhões (cerca de R$ 870 milhões) para criar uma experiência de narrativa, mundo aberto e com bons gráficos.

Toda a expectativa também foi criada graças a um agressivo marketing, que custou em torno de US$ 142 milhões (cerca de R$ 710 milhões). Contudo, o resultado foi um lançamento bastante conturbado e muitos jogadores frustrados. O jogo foi muito criticado principalmente pelos seus inúmeros bugs e problemas de performance, obrigando a CD Projekt a realizar uma bateria de atualizações para salvar o título.

5. Star Wars: The Old Republic – US$ 200 M

Star Wars: The Old Republic é um bom exemplo de que jogos de MMO (Massively Multiplayer Online) são conhecidos por precisarem de um bom investimento para serem desenvolvidos. O jogo foi desenvolvido peloa BioWare em parceria com LucasArts e Electronic Arts. Por sinal, essa foi a primeira experiência no gênero da BioWare, conhecida por franquias como Mass Effect e Dragon Age. O projeto foi bastante ambicioso e arriscado, dada a vontade dos envolvidos em se aproveitar ao máximo da marca Star Wars.

O custo final do desenvolvimento foi de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão), mas esse valor pode chegar a US$ 227 milhões (cerca de R$ 1,135 bilhão) com os gastos de marketing. O investimento se pagou no lançamento, em 2011, já que Star Wars: The Old Republic contou com mais de 1 milhão de jogadores nos primeiros três dias, um número que impressiona ainda mais quando lembramos que o título era pago na época. Estima-se que o game já gerou mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões) de lucro.

4. Horizon: Forbidden West – US$ 212 M

Horizon: Forbidden West foi a sequência de Zero Down (2017) que chegou ao mercado em 2022. O game tinha a mesma proposta de ser um RPG de ação em terceira pessoa em um cenário pós-apocalíptico e protagonizado por Aloy. O título contou com alguns atrasos, mas foram por uma boa causa. Afinal, o jogo foi bastante elogiado em seu lançamento, principalmente por seguir fiel às ideias do antecessor e ser capaz de melhorá-las.

Seu sucesso foi confirmado com diversas indicações nas mais tradicionais premiações dos videogames. Certamente, fez valer o custo de US$ 212 milhões (mais de R$ 1 bilhão) que a desenvolvedora Guerrilla Games utilizou para entregar o game para os fãs. Vale destacar que esse número só foi descoberto porque a Sony deixou escapar a informação de alguns documentos sem querer.

3. Halo 2 — US$ 217 M

Halo 2 é considerado uma sequência praticamente perfeita, já que superou o antecessor em quase todos os quesitos e inovou com uma espetacular experiência multiplayer online, que viria a se tornar referência. A franquia da Bungie executou com sucesso a difícil missão de lançar um FPS competitivo para consoles em uma época onde os interessados em torneios preferiam o mouse e o teclado dos computadores.

A produção de Halo 2 custou aproximadamente US$ 217 milhões (cerca de R$ 1,08 bilhão). Todo o investimento e esforço para assegurar um ótimo game valeram a pena. Afinal de contas, o jogo foi o mais vendido do Xbox clássico, com mais de 8 milhões de unidades, e ainda foi o nome mais popular da Xbox Live por quase dois anos, até ser superado por Gears of War, já na época do Xbox 360.

2. The Last of Us 2 – US$ 220 M

The Last of Us Part II é a aguardada sequência de The Last of Us (2013) da Naughty Dog. Após alguns atrasos por conta, principalmente, da pandemia de Covid-19, o jogo ficou disponível em 2020. Apesar de algumas decisões de roteiro que dividiram bastante a opinião dos fãs, o jogo protagonizado por Ellie foi um enorme sucesso. Tanto que foi escolhido como o GotY (Game of the Year) no The Game Awards e ainda foi considerado o jogo mais premiado da história, até ser batido por Elden Ring.

Assim como ocorreu com Horizon: Forbidden West, os custos de The Last of Us Part II só se tornaram públicos devido a um deslize da Sony com certos documentos. De acordo com essas informações, o game custou aos produtores US$ 220 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão), valor que também envolve o marketing. Também foi vazado que, pelo menos, 200 funcionários trabalharam ativamente para que game fosse lançado.

1. Star Citizen – US$ 595 M

Star Citizen é um caso curioso, já que nem sequer foi lançado oficialmente ainda, apesar de algumas partes do jogo terem sido disponibilizadas para serem experimentadas. A produção do game se iniciou em 2010, teve sucesso em uma campanha de financiamento coletivo em 2012, com mais de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) arrecadados, e tinha o lançamento marcado para 2014. Contudo, a desenvolvedora Cloud Imperium Games passou a ser muito mais ambiciosa no projeto. Tanto que Star Citizen ainda não conta com uma nova data de lançamento.

O jogo possui muitas ideias que chamaram a atenção principalmente de fãs de MMO, simuladores de batalhas espaciais e jogos de tiro em primeira pessoa. Uma comunidade enorme e ansiosa pelo título se criou ao ponto de o financiamento coletivo seguir e atingir números estratosféricos. De acordo com o portal oficial do jogo, atualmente, já foram arrecadados US$ 595 milhões (quase R$ 3 bilhões). Entretanto, há muitas polêmicas envolvendo esse financiamento coletivo, como a possibilidade da desenvolvedora não estar sabendo utilizar de todo o potencial desse valor.

