Quando começa o Desenrola Brasil? Veja como funciona e como se inscrever

O Desenrola Brasil é o projeto que o Governo Federal criou para ajudar a limpar o nome dos cidadãos brasileiros, no intuito de reduzir os níveis de endividamento no país. Lançado em junho de 2023, é voltado para pessoas físicas e contempla duas faixas de renda. De acordo com a previsão oficial do programa, as empresas credoras poderão cadastrar os beneficiados da Faixa I ainda neste mês de julho. A inscrição no Desenrola Brasil é feita pelo site do Gov.br e requer conta nos níveis ouro ou prata.

Nas linhas a seguir, confira como funciona o Desenrola Brasil, quem pode se inscrever no programa e como fazer o seu cadastro no projeto pelo Gov.br. O TechTudo também ensina o que você deve fazer caso a sua conta ainda não tenha o nível mínimo para inscrição.

O que é o Desenrola Brasil e como funciona?

O Desenrola Brasil pretende facilitar a renegociação de dívidas entre empresas credoras e pessoas com CPF negativado - ou seja, aquelas que têm dívidas registradas nos órgãos de proteção ao crédito do país, como a Serasa e o SPC Brasil, no período de 01/01/2019 a 31/12/2022. As estimativas do governo indicam que 30 milhões de brasileiros poderão se beneficiar desse programa.

Mas como vai funcionar o Desenrola Brasil? Falando de forma resumida, ele será como um "leilão de acordos", priorizando empresas que oferecem descontos mais significativos para os consumidores. As instituições financeiras poderão usar recursos de um fundo garantidor como garantia para negociar as dívidas durante o leilão.

Segundo as regras publicadas no site e no arquivo de Perguntas e Respostas do Ministério da Fazenda, as dívidas poderão ser quitadas à vista ou ainda financiadas por instituições bancárias em até 60 meses, sem a necessidade de entrada inicial. Será aplicada uma taxa de juros de 1,99% ao mês, com a primeira parcela vencendo em 30 dias. O valor mínimo da parcela será de R$ 50. Vale dizer: na falta de pagamento, a dívida poderá ser novamente incluída no cadastro de inadimplentes.

Quem pode participar do Desenrola Brasil?

O programa será voltado para pessoas físicas e abrangerá duas faixas de benefícios. A Faixa 1 é destinada a pessoas que recebem até dois salários mínimos ou estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Nesse grupo, a dívida não pode exceder R$ 5 mil, e será possível renegociar dívidas bancárias e de consumo, como contas de água, luz, telefone e compras no varejo.

Além disso, usuários contemplados por essa faixa poderão também renegociar dívidas de empréstimos consignados. Por outro lado, para esse grupo, não serão aceitas renegociações de dívidas relacionadas a crédito rural, financiamento imobiliário, garantias reais ou operações de funding.

Já a Faixa 2 destina-se a pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil. Nesse grupo, apenas dívidas bancárias poderão ser renegociadas. Isso significa que não será possível renegociar dívidas com varejistas, empresas de água e luz, telefone, entre outros.

Quando começa o Desenrola Brasil?

O Programa foi oficialmente lançado em 5 de junho, e sua regulamentação ocorreu por meio da Portaria Normativa MF Nº 634, em 27 de junho. Em julho, as empresas credoras, como bancos, varejistas, companhias de saneamento e eletricidade e empresas de cartão de crédito, poderão cadastrar as dívidas das pessoas pertencentes à faixa 1 na plataforma.

No mês de agosto, será realizado um leilão dos créditos para determinar quais serão contemplados. O leilão será conduzido separadamente para cada categoria de dívida - ou seja, haverá um leilão para as contas de água, outro para contas de luz e assim por diante. A partir de setembro, o programa estará disponível para a faixa 1, e os devedores cujas dívidas forem contempladas no leilão poderão acessar a plataforma para fazer o cadastro.

Como participar do Desenrola Brasil ?

Para participar do programa “Desenrola Brasil”, primeiramente, é necessário acessar o site oficial (www.gov.br) e clicar na opção “entrar com o gov.br”. Em seguida, deve-se preencher o número do CPF para criar uma conta ou fazer login na conta já existente. Caso o programa já esteja disponível para você, a aba para cadastro estará disponível por lá, e é preciso ter uma conta de nível prata ou ouro para acessá-la.

Há alguns métodos que você pode adotar para aumentar o nível da sua conta. O primeiro deles é, ao logar pelo app, tocar em “aumentar o seu nível” e, em seguida, em “selos de confiabilidade”. Outra alternativa para aumentar o nível da conta é efetuar o login com a conta bancária. Você pode conferir um tutorial completo aqui.

