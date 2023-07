Quando é o Prime Day 2023? Veja datas e como funciona o evento da Amazon

Além dos produtos físicos, jogos e filmes também terão descontos especiais e usuários poderão adquirir quatro meses de teste grátis do Amazon Music Unlimited. Vale dizer que é preciso ser assinante do Prime, que custa R$ 14,90 mensais ou R$ 110 anuais, para ter acesso às promoções. O serviço ainda oferece teste gratuito de 30 dias.

1 de 6 Prime Day reúne promoções especiais para assinantes durante dois dias de campanha; saiba mais — Foto: Divulgação/Amazon Prime Day reúne promoções especiais para assinantes durante dois dias de campanha; saiba mais — Foto: Divulgação/Amazon

📝 Quer saber onde encontrar cupons de desconto na Amazon? Veja no Fórum TechTudo

O que é o Amazon Prime Day?

O Prime Day da Amazon é uma campanha que oferece promoções exclusivas para assinantes do Amazon Prime. A primeira edição do evento aconteceu nos Estados Unidos, em 2015, para celebrar o 20º aniversário da empresa. Desde então, o Prime Day se tornou uma iniciativa anual. Durante esse período, os assinantes têm a oportunidade de aproveitar descontos e ofertas especiais em diversas marcas, produtos e serviços disponíveis na plataforma.

A expectativa é de que, em 2023, a Amazon repita a estratégia de 2022 e ofereça três categorias de preços especiais. As “Ofertas Prime Day” serão grandes descontos oferecidos por 24 e 48 horas ou enquanto durarem os estoques. Já as “Ofertas Uau!” e as “Ofertas Relâmpago" vão ser aplicadas em produtos de quantidade limitada, por seis e 12 horas, respectivamente.

2 de 6 O Prime Day 2023 reúne ofertas especiais para assinantes — Foto: Divulgação/Amazon O Prime Day 2023 reúne ofertas especiais para assinantes — Foto: Divulgação/Amazon

Quando acontece o Prime Day 2023?

O Amazon Prime Day 2023 acontecerá entre os dias 11 e 12 de julho, período em que serão disponibilizadas ofertas exclusivas para assinantes Prime. No entanto, algumas promoções já estão disponíveis na Amazon Shopping — tanto no site oficial (www.amazon.com.br/primeday), quanto no aplicativo, disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS).

3 de 6 Amazon Prime Day 2023 acontece nos dias 11 e 12 de julho — Foto: Bernardo Salcedo/TechTudo Amazon Prime Day 2023 acontece nos dias 11 e 12 de julho — Foto: Bernardo Salcedo/TechTudo

Preciso ser assinante para participar das promoções?

Para aproveitar as ofertas exclusivas, os usuários devem ser membros Prime. A assinatura tem um valor mensal de R$ 14,90 — ou um custo anual de R$ 110 — e garante frete gratuito em produtos selecionados.

Além disso, os assinantes têm acesso gratuito a serviços como Prime Video, Prime Music e Prime Gaming. É possível experimentar o Prime por 30 dias sem qualquer cobrança, selecionando a opção "Teste GRATUITO por 30 dias".

4 de 6 Como assinar o Amazon Prime Video — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Como assinar o Amazon Prime Video — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Que produtos participam do evento de promoções?

Os descontos especiais serão aplicados em produtos de mais de 30 categorias, como aparelhos eletrônicos, roupas, livros e games. Também haverá ofertas especiais para artigos de supermercado, petshop, cuidados pessoais e papelaria. Grandes marcas, como Samsung, Sony, JBL e Kindle, estarão entre os destaques da campanha. Por fim, também haverá promoções em jogos exclusivos, filmes com desconto de 50% e um teste de quatro meses do Amazon Music Unlimited.

5 de 6 Mais de 30 categorias de produtos estarão em promoção no Prime Day — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Mais de 30 categorias de produtos estarão em promoção no Prime Day — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Como encontrar descontos no Prime Day?

Para aproveitar as melhores ofertas e cupons do Prime Day, basta acessar o site oficial da campanha (http://www.amazon.com.br/primeday) ou utilizar o aplicativo Amazon Shopping. Algumas promoções já estão disponíveis para clientes Prime na plataforma.

Durante as 48 horas do evento, os itens com desconto serão marcados com o selo "Oferta Prime Day", que ficará visível na página principal da empresa, no site da campanha, nos detalhes do produto e durante as buscas no site. Quem quiser economizar ainda mais pode aproveitar os cupons exclusivos, que serão disponibilizados na "Loja de Cupons".

6 de 6 Loja de Cupons da Amazon — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Loja de Cupons da Amazon — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Também é possível acompanhar as mudanças de preço nos itens desejados pela página "Ofertas do Dia". Basta clicar no box de filtragem do lado esquerdo e selecionar a opção "Próximas" para conferir ofertas futuras. Depois, é só encontrar seus produtos preferidos e pressionar o botão "Seguir Oferta". Clicando nesta opção, o usuário será notificado quando a promoção estiver ativa.

Com informações da Amazon

Veja também: Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?