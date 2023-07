Quando sai a segunda parte de The Witcher? Veja hora, enredo e mudanças

A terceira temporada de The Witcher ainda não acabou. Nesta quinta (27), às 4h, chegam à Netflix os três últimos episódios do recente ano. Ao todo, oito capítulos concluem a temporada final do astro Henry Cavill (ex-Superman da DC Studios ) na franquia de fantasia. A partir da quarta temporada, o bruxo mercenário será interpretado por Liam Hemsworth, o Gale Hawthorne da franquia Jogos Vorazes .

A nova season deu mais destaque a personagem Ciri (Freya Allan), que treina junto com Geralt para controlar o caos dentro de si. Junto dos dois, a feiticeira Yennefer (Anya Chalotra) e o bardo Jaskier (Joey Batey) seguem juntos na aventura. Confira, a seguir, mais detalhes sobre The Witcher 3ª temporada, como novo elenco, substituições e o trailer dos episódios recém-lançados.

Qual o enredo da 3ª temporada?

A nova temporada é baseada no livro Tempo do Desprezo, o segundo da franquia The Witcher. Vemos como Geralt está cada vez empenhado em treinar a Princesa Cirilla de Cintra, a Ciri, para controlar o seu caos, o tipo de força mais difícil de conter. Os desafios aumentam quando a princesa é procurada por diversas facções em todo o Continente.

Para proteger Ciri, Geralt parte em uma viagem com a princesa acompanhado também de Yennefer, poderosa feiticeira e que é o grande amor do bruxo. Juntos, eles formam algo próximo de uma família. Mas a união dura pouco, pois o mago do fogo Rience (Sam Woolf) não desistirá de capturar Ciri e entregá-la para o mago Vilgefortz (Mahesh Jadu).

Quem são os novos atores nesse ano?

Nessa nova temporada, o grande destaque ficou para o vilão Vilgefortz de Roggeveen, interpretado por Mahesh Jadu (Marco Polo), além de Ryan Hayes (Carnival Row) como Artaud Terranova, Rochelle Rose (Um Natal Entre Nós) interpretando Margarita Laux-Antille e Sam Woolf (Strike), substituindo o ator Chris Fulton (O Projeto Lazarus) no papel do vilão Rience.

Outras novidades no cast são Michalina Olszanska (Eu, Olga Hepnarová) no papel de Marti Sodergren, Harvey Quinn (Lockdown Kings) sendo Radcliffe de Oxenfurt, Philip Philmar (A Fantástica Fábrica de Chocolates) no papel de Gerhart of Aelle, e mais.

Quem entra no lugar de Henry Cavill nos próximos episódios?

A vaga de bruxo na 4ª temporada de The Witcher será ocupada pelo ator Liam Hemsworth, irmão dos atores Luke (Westworld) e Chris Hemsworth (o Thor no MCU). A substituição foi anunciada no Instagram por Henry Cavill e Liam em outubro do ano passado. O novo intérprete do Lobo Branco (codinome de Geralt) elogiou o trabalho do colega na saga e demonstrou estar ansioso para começar as filmagens.

"Henry Cavill tem sido um ótimo Geralt, e eu estou honrado por ele estar me passando o bastão e permitindo que eu pegue as espadas do Lobo Branco em um próximo capítulo dessa aventura", anunciou Hemsworth. Em entrevista para o jornal britânico Express no último dia 17, Tomek Baginski, produtor executivo da série, conferiu a caracterização de Liam para interpretar Geralt. Em suas palavras, o ator australiano "pareceu incrível" trajando as roupas e a maquiagem do personagem.

Por que Henry Cavill saiu de The Witcher?

Quando anunciou sua saída do projeto da Netflix, em outubro de 2022, Cavill queria se dedicar exclusivamente aos novos filmes do Superman, herói da DC Comics vivido por Cavill desde 2013. O astro britânico havia participado de cinco filmes na DC Studios como Clark Kent/Superman, incluindo a participação especial em Adão Negro (2022).

No entanto, com a entrada do cineasta James Gunn (franquia Guardiões da Galáxia) e do produtor Peter Safran como CEOs da DC Studios, Cavill foi retirado do papel em dezembro do mesmo ano. A justificativa, segundo Gunn, seria de que uma nova origem do homem de aço será construída nos cinemas. Em junho desse ano, a DC anunciou que o ator David Corenswet (Pearl) será o novo Superman, enquanto o papel de Louis Lane ficará para Rachel Brosnahan (Maravilhosa Sra. Maisel).

Vale lembrar que, segundo informações do site Cosmopolitan, haveria outra motivação para a saída de Cavill. O intérprete de Geralt estaria insatisfeito com os rumos tomados pela produção da série na condução da trama. Apaixonado pela cultura pop, Cavill queria algo mais fiel aos livros e games da saga, enquanto os produtores, diretores e roteiristas criavam algo mais desprendido da mitologia do autor polonês Andrzej Sapkowski, criador de The Witcher.

Mesmo com a saída de Cavill da DC Studios, a Netflix manteve Liam no papel de Geralt de Rívia. Peter Friedlander, chefe das produções originais da plataforma, afirmou em entrevista para o portal Variety, em dezembro do ano passado, que o ator australiano fará um bom papel como o protagonista de The Witcher.

"Henry é um Geralt extraordinário e eu acho que Liam continuará sendo extraordinário", elogiou Friedlander. Atualmente, Henry Cavill está confirmado como protagonista da adaptação live-action do boardgame Warhammer 40k, futura série original do Amazon Prime Video.

Repercussão da 3ª season

Até o momento, a terceira temporada possui metascore 70 no Metacritic e aprovação de 83% no Rotten Tomatoes, que em seu consenso crítico esclareceu que "a aprimorada terceira temporada de The Witcher devidamente presta uma despedida apaixonada ao seu Geralt de Rívia". Importante saber que os índices irão mudar com a chegada dos novos episódios, pois movimenta mais reviews da imprensa.

Na visão de Amon Warmann, do portal Empire, esta é a temporada mais intensa até o momento. "Com as tramas começando a se unificar, esta é a mais firme e eletrizante temporada até o momento", elogiou o jornalista. Já para Ed Power, do Telegraph, o show ainda deixa a desejar na amarração do seu enredo, pois "The Witcher novamente luta para contar uma história coerente, ainda que suas tramas tenham subtramas. Talvez Cavill esteja saindo na hora certa".

Confira o trailer da 2° parte de The Witcher

