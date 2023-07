Quem avisa amigo é: 9 coisas que você não deveria fazer no seu celular

Com o uso intenso do celular no dia a dia, é preciso tomar algumas ações para manter o bom funcionamento do aparelho. No entanto, cuidados simples como limpar o cache dos aplicativos com frequência, manter o sistema atualizado e desligar o smartphone de vez em quando são negligenciados por muitos usuários. Ao deixar esses hábitos de lado, você compromete o desempenho e a segurança do smartphone, além de prejudicar sua vida útil. Nas próximas linhas, o TechTudo lista nove coisas que os usuários não deveriam fazer em seus celulares. Confira.

Lista reúne 9 coisas que você não deveria fazer no seu celular; confira — Foto: Dmitry Marchenko / EyeEm / Getty Images

1. Esquecer de limpar o cache dos apps periodicamente

O cache é a memória de aplicativos e navegadores armazenados no celular. Embora esses arquivos sejam úteis para acelerar o carregamento dos apps, eles podem se acumular no armazenamento do smartphone e prejudicar o desempenho do sistema. Por isso, é recomendado que o cache seja excluído periodicamente.

É possível limpar o cache apenas de alguns aplicativos selecionados no Android — Foto: Reprodução/Larissa Infante

Nos navegadores, basta excluir os dados de navegação. O procedimento é bem simples e pode ser executado tanto no sistema iOS quanto no Android. Para excluir o cache dos aplicativos, por sua vez, é preciso acessar as configurações do celular e deletar os arquivos individualmente, app por app.

2. Não definir uma senha

Não proteger o celular com senha aumenta as chances de você ser vítima de golpes em caso de roubos ou furtos. Isso porque, sem a palavra-passe, os criminosos terão acesso fácil a tudo que está no aparelho, incluindo aplicativos bancários, documentos, fotos, contatos e outras informações sensíveis. Além disso, bisbilhoteiros podem aproveitar momentos de distração para vasculhar o conteúdo do smartphone, violando sua privacidade. Logo, é fundamental definir uma senha para o aparelho. O TechTudo já ensinou como cadastrar diferentes tipos de senha no celular.

Senha no celular é importante para garantir a segurança do dispositivo — Foto: Divulgação/Getty Images

Além de bloquear o acesso ao celular, a senha também permite a preservação dos dados, e evita que as informações do aparelho sejam apagadas imediatamente após o roubo. Assim, é possível localizar o smartphone, emitir avisos sonoros a distância ou fazer o backup dos dados, caso reaver o aparelho não seja uma opção.

3. Usar carregadores pirata

É comum que, no caso de perda ou problemas com o carregador original do celular, os usuários recorram a carregadores pirata. Mas o barato pode acabar saindo caro. Isso porque esse tipo de peça oferece riscos ao celular, ao dono do aparelho e pode danificar a bateria de forma permanente. Apesar de proporcionar uma pequena economia no curto prazo, a escolha pelo carregador falso pode levar você a desembolsar muito mais dinheiro no futuro, seja para trocar a bateria do smartphone ou mesmo o próprio celular.

Carregador de celular no formato USB tradicional — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Os carregadores originais, por sua vez, passam por todas as certificações exigidas no país antes de chegar ao consumidor e, portanto, estão aptos para uso seguro. De modo geral, eles disponibilizam a carga correta discriminada no manual e possuem sensores para interromper o fluxo de energia quando o celular chega aos 100%.

4. Não desligar o celular de vez em quando

Muitas pessoas costumam manter o celular sempre ligado. Para isso, até deixam o smartphone carregando a noite toda, como forma de garantir que ele tenha 100% de energia ao despertar. Mas, como ocorre com todo eletrônico com sistema operacional, o uso prolongado de smartphones sem sua completa reinicialização pode acabar resultando em muitos processos rodando em segundo plano e uso excessivo da memória RAM.

Muitos donos de smartphone podem cometer o erro de nunca desligar o celular — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

Há também processos de correção de erros do sistema que só são realizados com a completa reinicialização do celular. Vale lembrar ainda que o smartphone é uma "máquina" e está sujeito ao desgaste do tempo. Ao desligar o celular, você encerra o funcionamento de todos os aplicativos, limpa a memória disponibilizada pelo smartphone durante o dia e interrompe o uso efetivo, prolongando a vida do dispositivo.

Além disso, deixar o celular sempre ligado atrapalha o sono, uma vez que notificações e chamadas podem despertar você enquanto dorme ou tenta adormecer. Logo, considere desligar o aparelho de vez em quando.

5. Expor o celular ao sol por muito tempo

Assim como todo aparelho eletrônico, o smartphone tem uma temperatura ideal de uso. iPhones, por exemplo, têm temperatura ideal entre 0 a 35 °C, conforme sinalizado pela Apple. A utilização em ambientes de muito calor, como sob o sol escaldante na praia, pode elevar essa temperatura e oferecer riscos à vida útil do aparelho e também à saúde de seu dono. Por isso, evite deixar o celular exposto ao sol por muito tempo. Quando estiver em ambientes de calor intenso, desligue o smartphone.

iPhone bloqueado por temperatura elevada — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

Também não é recomendável recarregar o aparelho sob condições de altas temperaturas, uma vez que o próprio carregamento gera calor. Assim, o telefone pode aquecer mais que o normal e apresentar falhas de funcionamento. Em alguns casos, o superaquecimento pode resultar na completa interrupção do funcionamento dos componentes do celular.

6. Deixar a bateria zerar

A maioria das baterias de telefones celulares são de íons de lítio e têm uma quantidade limitada de ciclos de carga. Um ciclo de carga corresponde ao carregamento de 0% a 100% da energia e seu uso subsequente até total descarregamento, chegando novamente a 0%. Logo, deixar o smartphone chegar a 0% diminui a quantidade de ciclos de carga que a bateria possui.

Deixar a bateria descarregar completamente pode diminuir os ciclos de carga do smartphone — Foto: Reprodução/Freepik

Além disso, as baterias podem apresentar uma perda gradual da capacidade com o passar dos anos. Dessa forma, um celular que mostra 10% de carga pode, na verdade, ter bem menos que isso. A recomendação é de que o smartphone seja carregado antes da notificação de baixa energia, exibida aos 15% de carga, e que ele seja desconectado antes de atingir os 100%, a fim de evitar que o carregador sobrecarregue a bateria.

7. Não proteger a tela com película

Há diversos modelos de smartphone no mercado que contam com boas proteções contra danos à tela, como o Gorilla Glass. Acontece que nem todo aparelho vem com esse tipo de tecnologia de fábrica. Para contornar esse problema, você pode aplicar uma película à tela do smartphone. Feitas de vidro, acrílico ou outro material resistente, elas protegem o display dos aparelhos contra arranhões, riscos, respingos, e até pequenos impactos que poderiam causar danos e inutilizar o celular.

Películas podem proteger o celular contra arranhões, respingos e impactos que danificariam o aparelho — Foto: Reprodução/Mercado Livre

O uso desse tipo de proteção é especialmente indicado para aparelhos que são carregados em bolsas ou mochilas com objetos como chaves, canetas, cortador de unhas e tesouras. Além de proteger o celular, a opção pela película é bem mais barata que a troca da tela e evita possíveis dores de cabeça.

8. Não fazer backup com frequência

Arquivos como fotos, vídeos e documentos armazenados no smartphone podem ser perdidos para sempre caso o celular seja perdido, roubado ou tenha os dados corrompidos. Para garantir que suas informações estejam seguras, lembre-se de fazer backup do aparelho de forma periódica.

O backup pode salvar dados no caso de perda do celular ou corrompimento de arquivos no computador — Foto: Divulgação/Google Drive

9. Ignorar atualizações de software

Manter o sistema operacional do celular atualizado é fundamental, uma vez que as atualizações de software podem corrigir falhas de segurança, melhorar a autonomia da bateria do aparelho e também trazer novas funcionalidades. Como os updates são liberados periodicamente, vale verificar a seção de atualizações do sistema com frequência ou programar a atualização automática. Vale lembrar que o processo pode levar tempo e reiniciar o celular algumas vezes, então certifique-se de realizá-lo apenas em momentos em que você não precisa utilizar o smartphone.

É possível configurar as atualizações de smartphones para serem baixadas automaticamente — Foto: Reprodução/TechTudo

Mesmo que o aparelho não apresente problemas, a falta de atualizações pode implicar falhas e problemas de desempenho. Celulares mais antigos podem perder suporte às atualizações, portanto, fique de olho nas listas divulgadas pelas fabricantes todos os anos. Atualmente, o aparelho mais antigo da Apple a receber atualizações é o iPhone X. Já fabricantes que utilizam Android têm cronogramas próprios, como a Samsung, que costuma atualizar os aparelhos por até quatro anos.

