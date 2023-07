Quem criou o Threads? Veja 6 dúvidas sobre a nova rede social

O aplicativo Threads , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), tem movimentado a internet nesta semana e causado dúvidas entre os usuários. A nova rede social lançada na última quarta-feira (5), surgiu no mercado como uma forte concorrente do Twitter . A familiaridade com a rede do passarinho azul e a integração com o Instagram facilitam o uso, mas não faltam dúvidas dos novos usuários sobre a plataforma. A seguir, o TechTudo esclarece algumas das principais questões sobre o app.

O que é Threads?

O Threads é um aplicativo de rede social que surgiu para ser uma plataforma semelhante ao Twitter. O app é interoperável, ou seja, está conectada com outras redes e expansível para produções textuais. Ele permite importar os seguidores do Instagram por meio de um login unificado e oferece a possibilidade de respostas em posts públicas ou privadas. Criadores de conteúdos profissionais, instituições ou usuários comuns podem se conectar por lá para divulgar suas ideias com facilidade em tempo real.

Quem criou o Threads?

O Threads foi criado pela Meta, empresa de Mark Zuckerberg que também é proprietária do Instagram. A ideia surgiu durante o período controverso no Twitter após a compra do site por Elon Musk e a implementação de restrições e novas regras que não agradaram usuários.

O limite máximo de leituras diárias de tweets e a restrição do TwitterDeck, site de gerenciamento de perfis do Twitter, que se tornará acessível apenas através de uma assinatura na versão premium da plataforma, o TwitterBlue. Tudo isso impulsionou investimentos da Meta na criação do Threads com a expectativa de ser um aplicativo capaz de atender à exigência do compartilhamento de textos entre internautas de uma maneira mais livre.

Para que serve o Threads?

O Threads serve basicamente para postar mensagens de textos em um feed. O usuário pode compartilhar, fazer comentários e curtir essas postagens. Um diferencial interessante da aplicação em relação ao Twitter é a maior quantidade de caracteres em posts, que podem chegar até 500, enquanto a rede de Elon Musk tem por padrão apenas 280.

O app facilita a identificação de conexões em comum já existentes no Instagram, possui botões independentes para interações e é totalmente gratuito. Além dessas possibilidades, o Threads também aceita o envio de fotos e vídeos de até cinco minutos.

Como entrar no Threads?

Para fazer o login no Threads, é só baixar o aplicativo disponível na Google Play Store ou App Store. Em seguida, basta clicar no campo “Entrar no Threads” e na sequência fazer o login em uma conta do Instagram normalmente, com a inserção do nome do usuário, endereço de e-mail ou número de telefone. Por fim, adicione a senha.

O que é threads no Twitter?

O termo threads no Twitter é uma referência aos “fios” da plataforma, que são uma série de publicações sobre um mesmo tema que precisam ser divididas em diversos posts em razão da quantidade de caracteres exigida pelo app. Apesar de não haver uma confirmação oficial sobre, provavelmente foi daí que surgiu a ideia do nome do aplicativo criado pela Meta.

Como é a interação do Threads com o Instagram

A nova rede social da Meta apresenta interações com o Instagram desde o momento da instalação no celular, com a aprovação sendo enviada para o app de fotos. Além de fazer a importação automática de contatos, outros dados permanecem compartilhados entre as duas redes, após aprovação do usuário, como nome de perfil, informações da Bio e links registrados.

O Threads também garante facilidades para o salvamento de conversas, que ficam agora tanto na rede como no direct do Instagram, assim como já ocorre com postagens no Facebook. Assim como o Instagram, o Threads permite a adição de palavras que permanecem ocultas para a filtragem de conteúdos em respostas e ações como bloqueio e restrição de perfis, funcionalidades que já são conhecidas pelos usuários do app de fotos e vídeos.

