Quem foi o primeiro a entrar no Threads? Veja curiosidades sobre usuários

O Threads , nova rede social da Meta , disponível para dispositivos Android e iPhone ( iOS ), já tem milhões de usuários ativos, incluindo perfis de famosos nacionais e internacionais. A rápida adesão dos usuários à plataforma de textos, facilitada pela integração do app com o Instagram , gera uma série de curiosidades sobre a plataforma. Você já se perguntou quem foi a primeira pessoa a entrar no Threads? E a segunda? E quem bateu recorde ao atingir mais rapidamente 1 milhão de seguidores?

Apesar do sucesso inicial da ferramentas que é concorrente do Twitter, nem todos os principais nomes de usuários do microblog aderiram à nova aplicação, como a cantora Rihanna e o jogador de futebol Cristiano Ronaldo. A seguir, confira essa e outras curiosidades sobre a nova rede social da Meta.

1 de 6 Threads bateu o recorde de aplicativo mais baixado da história no menor espaço de tempo — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo Threads bateu o recorde de aplicativo mais baixado da história no menor espaço de tempo — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

Quem foi o primeiro a entrar no Threads?

A primeira pessoa a entrar no Threads foi Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, empresa responsável pela nova rede social e outras, como Instagram, Facebook e WhatsApp. Esta informação pode ser verificada no próprio perfil dele do Instagram, localizada logo abaixo da foto, com um sinal de arroba (@) e o número “1”. Na primeira publicação na plataforma, o empresário deixou um recado para os novos usuários em um tom divertido: “Let’s do this. Welcome to Threads.”, que, no português, pode ser traduzido por “Vamos fazer isso. Bem-vindos ao Threads.”

2 de 6 Mark Zuckerberg foi a primeira pessoa a entrar no aplicativo Threads — Foto: Reprodução/Gisele Souza Mark Zuckerberg foi a primeira pessoa a entrar no aplicativo Threads — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Quem foi o segundo a entrar no Threads?

A segunda pessoa a entrar no Threads foi Adam Mosseri, diretor do Instagram. Ele teve um papel essencial no desenvolvimento do aplicativo de textos. Inicialmente, o Threads havia sido pensado como um novo recurso a ser incorporado na rede de fotos e vídeos, mas, durante as discussões sobre as suas funcionalidades, decidiu-se arriscar e criar uma aplicação independente do próprio Instagram. Para Mosseri, a proposta era a criação de um espaço de conversas públicas em tom amigável, para concorrer diretamente com o Twitter, de Elon Musk.

3 de 6 Adam Mosseri, diretor do Instagram, foi a segunda pessoa a entrar no Threads — Foto: Reprodução/Gisele Souza Adam Mosseri, diretor do Instagram, foi a segunda pessoa a entrar no Threads — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Quem foi o primeiro a atingir 1 milhão de seguidores no Threads?

O perfil responsável pela façanha de atingir o primeiro 1 milhão de seguidores na nova rede social foi o youtuber MrBeast. Ele soma 166 milhões de seguidores na plataforma de vídeos, onde ficou conhecido por gravações de acrobacias desafiadoras. MrBeast conseguiu alcançar o impressionante número ainda na quinta-feira (6), um dia após o lançamento do aplicativo e antes mesmo do CEO da Meta, que foi o segundo a alcançar a marca.

4 de 6 MrBeast foi o primeiro usuário do Threads a alcançar 1 milhão de seguidores — Foto: Reprodução/Gisele Souza MrBeast foi o primeiro usuário do Threads a alcançar 1 milhão de seguidores — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Quantos usuários tem o Threads?

O número de usuários do Threads tem aumentado expressivamente desde o lançamento. Segundo o jornal The New York Times, duas horas após estar ativo, o Threads já tinha mais de 2 milhões de usuários, mais duas horas depois atingia a marca de cinco milhões e, na quinta-feira, chegou a mais de 30 milhões de acessos. Inclusive, o app bateu o recorde da aplicação mais baixada da história.

O Instagram, que possui mais de 2 bilhões de usuários, sem dúvida foi o responsável por alavancar o fluxo intenso de downloads, pois para realizar o acesso à nova rede social é preciso logar diretamente com dados de acesso dessa plataforma. Atualmente, estima-se que o número esteja próximo ou já tenha ultrapassado mais de 100 milhões de downloads pela alta repercussão do app. O aplicativo também já está na primeira posição entre os apps mais baixados na Google Play Store e na Apple Store.

5 de 6 threads no celular app meta rede social — Foto: Tainah Tavares/TechTudo threads no celular app meta rede social — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

Famosos no Twitter que já migraram para o Threads

Entre os famosos mais seguidos mundialmente no Twitter, poucos ainda tiveram aderência ao Threads. Com nomes como Barack Obama, Justin Bieber, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Lady Gaga e Taylor Swift, apenas a artista Katy Perry migrou recentemente para a nova rede social. Enquanto no Twitter a cantora tem mais de 107 milhões de seguidores, na nova plataforma ela já acumula 1,2 milhões, mesmo sem nenhuma postagem até este domingo (9).

Já entre os famosos brasileiros mais seguidos na rede do “passarinho azul", inúmeros já estão utilizando também o Threads, como é o caso de Neymar, Anitta, Ivete Sangalo, Felipe Neto e Whindersson Nunes. Há também a influenciadora digital brasileira Virgínia, que não tem Twitter, e está apostando mais nesta rede social como um ambiente amigável de bate-papo com os seus seguidores.

6 de 6 Famosos como a cantora Katy Perry já entraram no Threads — Foto: Reprodução/Gisele Souza Famosos como a cantora Katy Perry já entraram no Threads — Foto: Reprodução/Gisele Souza

