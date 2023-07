Quem saiu de No Limite 2023? Veja provas disputadas e os eliminados

No Limite 2023 é um reality show de sobrevivência que, nesta edição, está sendo ambientado na Amazônia e apresentado por Fernando Fernandes. Os episódios da temporada podem ser conferidos todas as terças e quintas-feiras, às 22h25, na TV Globo , ou através do serviço de streaming Globoplay . Vale lembrar que reprises do reality também vão ao ar no canal Multishow nas quartas e sextas-feiras, às 23h.

Nesta season, o elenco é composto por 15 participantes, entre anônimos e famosos, como o ator Paulo Vilhena, a apresentadora Carol Nakamura, a atriz Mônica Carvalho e o ator Claudio Heinrich. Inclusive, um deles já foi eliminado do programa. Por isso, veja, a seguir, quem foi eliminado de No Limite 2023. A matéria será atualizada semanalmente com as provas disputadas e os eliminados do programa.

2 de 4 No Limite Elenco 2023: veja quem são os participantes do reality show e quais deles foram eliminados ao longo das semanas — Foto: Divulgação/Gshow No Limite Elenco 2023: veja quem são os participantes do reality show e quais deles foram eliminados ao longo das semanas — Foto: Divulgação/Gshow

Eliminada No Limite de 18/07: Mônica Carvalho

No dia de estreia do No Limite, os participantes se conheceram, as equipes foram formadas e houveram duas provas: a do Privilégio, que indica quem vai ficar com o melhor acampamento, e a da Imunidade, que livra uma equipe da eliminação. Na primeira, as equipes precisaram ser ágeis; correr pelo rio, caminhar e se pendurar pelas cordas. Já na segunda, o objetivo era carregar toras de madeira para montar uma estrutura. A equipe Jenipapo levou a melhor nas duas.

Durante o Portal de Eliminação da equipe Urucum, a atriz Mônica Carvalho levou quatro votos e foi a primeira eliminada do No Limite 2023. A maioria das justificativas dadas para a eliminação foram de que Mônica não se esforçava o bastante nas provas e podia prejudicar a equipe futuramente.

3 de 4 A atriz Mônica Carvalho foi a primeira eliminada do No Limite 2023; participante estava no grupo de famosos que fazem parte da edição — Foto: Divulgação/Gshow A atriz Mônica Carvalho foi a primeira eliminada do No Limite 2023; participante estava no grupo de famosos que fazem parte da edição — Foto: Divulgação/Gshow

Eliminada No Limite de 20/07: Pipa

Na primeira quinta-feira do No Limite, a Prova do Privilégio exigiu que as equipes se posicionassem em canoas, coletassem remos e remassem em direção a um barco cheio de alimentos e utensílios que facilitarão suas vidas na Amazônia. A equipe Jenipapo ganhou a terceira prova seguida e, surpreendendo seus adversários, escolheu dividir alguns itens com o grupo Urucum.

Já a Prova da Imunidade, dividia as equipes entre enjaulados e amarrados. Os enjaulados precisaram desvendar três enigmas que guiaram os amarrados por dentro da mata, com o objetivo de encontrar as chaves das jaulas. O grupo que primeiro se posicionasse na área demarcada vencia o jogo e, desta vez, a equipe Urucum levou a melhor.

Diante de uma aliança entre os homens e de uma mentira para conseguir o voto de Amanda, a vice campeã da primeira edição do No Limite, Pipa, levou cinco votos durante o Portal de Eliminação e foi a segunda eliminada do No Limite 2023.

4 de 4 Quem é Pipa de No Limite? Participante quase foi a primeira vencedora do No Limite 2000, mas agora, na edição 2023, foi a segunda eliminada — Foto: Divulgação/Gshow Quem é Pipa de No Limite? Participante quase foi a primeira vencedora do No Limite 2000, mas agora, na edição 2023, foi a segunda eliminada — Foto: Divulgação/Gshow

