Quer controlar seu PC a distância? Veja 5 programas de acesso remoto

1. AnyDesk

O AnyDesk é uma das mais tradicionais opções de acesso remoto para quem precisa controlar dispositivos a distância. O app conta com uma interface simples e intuitiva, e costuma ser facilmente utilizado mesmo por nunca teve contato com programas semelhantes. Vale citar, contudo, que a ferramenta exige que os dois computadores -- tanto o de quem vai controlar quanto o de quem será controlado -- tenham o programa instalado.

Além do controle remoto, o AnyDesk também permite transferir arquivos de forma bidirecional. Algumas funções, no entanto, estão limitadas aos planos pagos, que custam a partir de US$ 154,80 (cerca de R$ 750) ao ano. O programa está disponível para computadores (Windows, macOS e Linux) e dispositivos móveis (Android e iOS).

2. TeamViewer

O TeamViewer é outra opção popular para quem precisa fazer uso de acesso remoto. O app se destaca pela sua ampla compatibilidade, permitindo que os usuários controlem dispositivos em diferentes plataformas, como Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Além disso, a ferramenta possui alguns recursos avançados, como transferência de arquivos e bate-papo durante a sessão — o que é especialmente útil para suporte técnico.

O serviço conta com um plano gratuito e outros pagos, com valores a partir de R$ 49 e ofertas exclusivas para empresas.

3. Zoho Assist

O Zoho Assist é outra opção para controlar outros dispositivos remotamente. Assim como o TeamViewer, o aplicativo também oferece funções extras, como transferência de arquivos, chat durante a sessão e reinicialização remota, entre outras. O principal diferencial do Zoho Assist é sua integração com outras ferramentas e serviços da Zoho.

As principais funcionalidades, no entanto, são exclusivas dos planos pagos, que custam a partir de US$ 10 ao mês. O serviço possui aplicativos para Windows, Mac, Linux, Android e iPhone (iOS).

4. Microsoft Remote Desktop

O Microsoft Remote Desktop é uma ferramenta nativa do Windows. Com ela, os usuários podem ativar o acesso remoto com apenas alguns cliques e controlar um computador a distância a partir de qualquer outro dispositivo com Windows — seja na mesma rede local ou em uma conexão de internet externa.

O software programa oferece recursos extras, como redimensionamento automático da tela e suporte a múltiplas sessões simultâneas. Apesar da praticidade, é preciso lembrar que o aplicativo oficial da Microsoft é uma opção mais restrita em relação às outras ferramentas no mercado, com poucas opções de comando.

5. AnyViewer

Por fim, o AnyViewer é mais uma opção de aplicativo gratuito para acesso remoto. A ferramenta tem compatibilidade com diferentes plataformas, permitindo acessar e controlar dispositivos em vários sistemas operacionais, como Windows, macOS e Linux. Ainda, ele conta também com aplicativo para Android e iPhone.

Assim como outras opções listadas acima, o AnyViewer também apresenta alguns recursos extras, como a transferência de arquivos e o chat durante as sessões de acesso remoto. Além do plano gratuito, o serviço conta com opções pagas, com mensalidades a partir de US$ 9,90 (cerca de R$ 50).

Apesar de não ser baixável, e sim uma extensão do Chrome, o Chrome Remote Desktop também é uma alternativa para controlar um dispositivo a distância. Para utilizá-lo, os dois usuários precisam instalar a extensão no navegador.

O programa oferece uma conexão segura e criptografada, protegendo as informações de sua máquina durante as sessões de acesso remoto. Outra vantagem é a possibilidade de acesso a partir de dispositivos móveis, permitindo que os usuários acessem seus computadores mesmo quando estão fora de casa ou do escritório.

