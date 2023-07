Quer ser nômade digital? 5 dicas de segurança que você precisa saber

Nômades digitais são pessoas que trabalham remotamente enquanto viajam. Unindo negócios e lazer, esses felizardos usam dispositivos móveis e conexão sem fio para trabalhar em locais como cafeterias, bibliotecas ou espaços de co-working. No entanto, embora abandonar o modelo presencial de trabalho e fazer as malas pareça empolgante, a prática também exige cuidados redobrados com a segurança das contas pessoais e equipamentos. É recomendado, por exemplo, que esses profissionais adotem autenticação de dois fatores em todas as suas contas e que evitem acessar redes Wi-Fi públicas.