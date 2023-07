Remini é pago? Tudo sobre o app com inteligência artificial para fotos

O aplicativo Remini , disponível para dispositivos Android e iPhone ( iOS ), é um editor de fotos e vídeos que utiliza inteligência artificial para fazer aprimoramentos nas imagens. A ferramenta chama atenção por criar fotos e avatares a partir de selfies dos usuários — incluindo imagens de "futuros filhos" e grávidas — mas também consegue recuperar fotos antigas danificadas e até aumentar o tamanho das imagens sem perder a qualidade. Os recursos mais avançados são pagos, mas a plataforma oferece um teste grátis por alguns dias para experimentar todas as vantagens. A seguir, confira as principais dúvidas sobre como mexer no Remini.

O que o aplicativo Remini faz?

O app Remini é um editor que aprimora fotos e vídeos através da tecnologia de inteligência artificial generativa. A aplicação tem como principais recursos a correção de fotos borradas, aumento de nitidez, eliminação de ruído com aumento da definição, restauração de fotos antigas, desbotadas e danificadas por meio de IA. A ferramenta também garante melhoramento de cores nas capturas, realce em detalhes faciais e remoção de imperfeições. Todas essas funcionalidades são extremamente úteis tanto para usuários que precisam de ferramentas de edição mais básicas, como para os mais profissionais.

Como usar o Remini para criar imagens?

O Remini possui os recursos de geração de fotos realistas e transformação de fotos em avatares. A criação pode ser feita através da captura de selfies diretamente no dispositivo ou com imagens carregadas da galeria. Para isso, a IA do app precisa de 8 a 12 fotos para aprender as características de cada usuário. O treinamento ocorre de forma automática. A ferramenta precisa de algumas condições específicas para ser utilizada da forma mais adequada possível, como capturas próximas à câmera, diferentes planos de fundo e variedade na angulação do rosto.

No caso da criação de avatares, o Remini consegue transformar a foto do usuário em um avatar também a partir da sua tecnologia com IA. O aplicativo processa as fotos enviadas pelos usuários, assim como ocorre no caso das fotos, e entrega resultados variados com vários estilos estéticos e ambientações.

Como editar foto no Remini?

O Remini aperfeiçoa fotos de forma simplificada a partir do recurso “Aprimorar”, que funciona através das importações feitas pelo usuário na plataforma. As melhorias deixam os arquivos editado em alta definição com a remoção de imperfeições, remodelagem de formas e aumento de brilho e nitidez. A IA do aplicativo consegue deixar as bordas das fotos mais suaves e ajustar o foco em imagens trêmulas, o que resulta na melhor qualidade de visualização de detalhes presentes nelas. O reparo é feito através da retirada do movimento que causa justamente a piora na qualidade da foto.

Como usar o aplicativo Remini de graça?

É possível usar o app de forma gratuita como Teste Grátis, que entrega um número limitado de aprimoramentos por dia. Isso acontece sob a restrição de assistir anúncios divulgados na plataforma. Porém, também é possível ativar o teste grátis na versão Pro do Remini, que disponibiliza todos os recursos durante o período de três dias.

O procedimento pode ser feito apenas uma única vez. Para isso, na tela inicial do app clique no ícone “Pro” em vermelho, localizado no canto superior direito do app. Em seguida, a opção de teste grátis será apresentada logo abaixo no campo “Ainda não tem certeza”, que permite ativar as funções. Esse campo pode não aparecer em todos os dispositivos, portanto é preciso ter atenção no momento da verificação. Após o período de teste, o valor dos planos semanais disponíveis, o Pro que custa R$50,90, ou o Lite de R$29,90, serão cobrados normalmente.

Como cancelar assinatura no Remini?

Caso o usuário deseje cancelar a avaliação no Remini com o objetivo de não ser cobrado pela assinatura integral, é preciso fazer o procedimento até 24 horas antes do fim do prazo estipulado de três dias. Dispositivos Android e iPhone (iOS) têm procedimentos distintos para a realização da ação. No caso do Android, o usuário precisa ir até o Google Play, clicar no ícone de perfil localizado na tela inicial e, depois, em “Pagamentos e assinaturas”. Na aba seguinte, clique em “Assinaturas” e verifique o registro da compra no Remini para depois clicar em “Cancelar assinatura”. Já em dispositivos iOS, é preciso ir em “Ajustes”, clicar no nome do usuário e, em seguida, em “Assinaturas” para visualizar os registros ativos. Em seguida, basta clicar em “Cancelar assinatura”.