Roteador AC1200: 6 modelos para ter internet rápida em casa

Roteadores AC1200 podem ser indicados para quem quer ter uma internet rápida em casa. Além de Wi-Fi mais rápido, estes modelos podem permitir um número maior de dispositivos conectados simultaneamente. Empresas como Mercusys, D-Link , TP-Link e Google oferecem opções por preços a partir de R$ 146 , como é o caso do Mercusys AC10. Ele oferece frequências 2,4 GHz e 5 GHz e cinco antenas externas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o TP-Link Archer C6 também atende ao padrão AC1200, oferece Dual-Band, suporte ao modo Access Point e função MU-MIMO por cerca de R$ 309. Já o Google Wi-Fi é um roteador Mesh capaz de cobrir uma área de até 330 m² e pode ser usado para ambientes maiores por valores que partem de R$ 1.245 no pacote com três unidades. Confira na lista seis roteadores AC1200 para comprar no Brasil.

1. Mercusys AC10 – a partir de R$ 146

O Mercusys AC10 é o modelo mais barato da lista. Ele é um modelo dual-band com as frequências 2,4 GHz e 5 GHz. O produto conta com cinco antenas externas e quatro antenas omnidirecionais fixas de 5 dBie. O padrão da conexão sem fio é de ‎802.11ac. Para a conectividade, o modelo oferece 1 porta WAN 10/100 Mbps e 2 portas LAN 10/100 Mbps. O modelo pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 146.

O periférico também é compatível com IPTV e IPv6. Além do Agile Config, permitindo uma configuração em massa e com maior facilidade. Os compradores avaliaram o produto com nota 4,3 de 5, com destaques a facilidade de instalação e por ele ser bivolt automático. No entanto, há relatos de que o tempo de resposta pode ser demorado dependendo do número de pessoas utilizando a rede.

Prós: custo-benefício e fácil instalação

custo-benefício e fácil instalação Contras: tempo de resposta demorado

2. TP-Link Archer C50 – a partir de R$ 179

O Archer C50 V3 apresenta um tamanho reduzido, comparado aos modelos convencionais, o que deve ser interessante para quem procura um periférico mais discreto e pequeno. O periférico, da cor branca, apresenta quatro antenas multidirecionais e é um modelo dual-band, função que pode ser útil para quem procura dividir a velocidade de internet de casa em duas bandas, sendo a principal (com 867 Mb/s na frequência de 5 GHz) para os donos da propriedade e a secundária (com 300 Mb/s via 2,4 GHz) para visitas. Na Amazon, ele pode ser adquirido por R$ 179.

Apesar da ausência de portas de conexão Gigabit, a fabricante recomenda o produto para consumir serviços de streaming na resolução HD, para partidas online e até outras tarefas as quais demandem boa eficiência de uma internet mais rápida. No entanto, ele limita internet acima de 100 Mb/s. O hardware apresenta funções interessantes, como uma repetição de sinal para aumentar o alcance da internet e possibilidade de transformar uma rede cabeada numa sem fio. Atualmente, o modelo é encontrado com 80% de aprovação na avaliação, que destacam o seu custo-benefício e por cumprir o que promete. No entanto, pontuam que ele é um aparelho recomendado apenas para casa.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não possui portas de conexão Gigabit

3. TP-Link Archer C64 – a partir de R$ 247

O TP-Link Archer C64 é um modelo dual-band e traz MU-MIMO, função que otimiza o direcionamento de dispositivos conectados e distribuição de rede. O aparelho apresenta um visual quadrado clássico e 4 antenas. O aparelho sustenta sua eficiência mesmo em momentos de alta exigência, com múltiplos dispositivos conectados. Além disso, o modelo apresenta taxas de transmissão de até 400 Mb/s na frequência de 2,4 GHz e de até 867 Mb/s na frequência de 5 GHz.

O produto entrega quatro portas LAN e uma porta WAN, todas com conexão Gigabit Ethernet, com velocidade até dez vezes mais rápida (10/100/1000 Mb/s). E para quem procura um modelo de fácil instalação, o Archer C64 conta com Agile Config, uma solução que permite ao provedor a configuração em massa dos roteadores TP-Link. Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 64% de suas avaliações. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 247.

Prós: promessa de bom gerenciamento dos aparelhos conectados

promessa de bom gerenciamento dos aparelhos conectados Contras: modelo compacto, com poucas portas de saída de rede

4. TP-Link Archer C6 - a partir de R$ 309

O TP-Link Archer C6 é um modelo dual-band que apresenta taxas de transmissão de até 300 Mb/s na frequência de 2,4 GHz e de até 867 Mb/s na frequência de 5 GHz. O roteador permite conexão de até 40 dispositivos e apresenta suporte ao modo Access Point, criando um novo ponto de conexão no ambiente e é equipado com MU-MIMO, uma função que otimiza o direcionamento de dispositivos conectados e distribuição de rede. O Archer C6 pode ser adquirido por R$ 309.

O periférico conta com quatro portas LAN e uma porta WAN, todas Gigabit e Mesh, sendo capaz de permitir expandir a área de cobertura de uma rede sem reduzir sua velocidade e área de cobertura de até 120m². Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon e recebendo nota máxima em 85% de suas avaliações, o Archer C6 também se destaca por sua estabilidade, facilidade na instalação e custo-benefício. Nas classificações, compradores pontuam que as luzes LEDs presentes no aparelho são muito fortes e causam um desconforto.

Prós: recomendado para expandir o alcance da rede

recomendado para expandir o alcance da rede Contras: não possui área de cobertura expansiva

O D-Link COVR-1102 é um par de dispositivos capaz de oferecer um sinal estável em uma área de até 325 m² com velocidade de até 1.200 Mb/s. De acordo com as especificações, cada repetidor possui duas portas e elas podem ser interligados por cabos de rede, o que permite uma melhor qualidade no sinal. Os repetidores utilizam Wi-Fi 5 e operam simultaneamente nas frequências 2,4 GHz e 5 GHz. O periférico acompanha Smart Steering, uma função que altera a frequência de conexão com os dispositivos para maximizar o tráfego da rede, o que reduz atrasos e interrupções.

Os repetidores também podem ser conectados com a Alexa ou Google Assistente, o que permite controle por voz. Os repetidores também podem ser controlados pelo aplicativo da D-Link para smartphones. Além disso, o sistema vem emparelhado entre si, o que promete fácil instalação e controle dos dispositivos. O COVR-1102 é avaliado com 4,3 estrelas no site da Amazon. Seus pontos mais destacados foram a praticidade de instalação e o alcance do sinal nas áreas externas. No entanto, uma parte dos usuários reclamaram de instabilidade e curto alcance dos repetidores. Ele é vendido por valores que partem de R$ 449.

Prós: ampla área de cobertura, compatível com Alexa e Google Assistente

ampla área de cobertura, compatível com Alexa e Google Assistente Contras: perda de potência na conexão para roteadores acima de 1.200 Mb/s

6. Google Wi-Fi Roteador Mesh 3 unidades – a partir de R$ 1.245

O Google Wi-Fi Roteador Mesh 3 unidades é o modelo mais caro da lista. O periférico acompanha três unidades e de acordo com a fabricante, cada aparelho é capaz de cobrir uma área de 110 m², o que permite ao conjunto uma cobertura total de 330 m². Este modelo também dispõe de controle parental, que permite bloquear o acesso à internet e limitar o tempo de uso dos seus filhos. Além disso, o Google Wifi também oferece duas portas Gigabit Ethernet para conexões de rede convencionais, a partir de cabos de rede. Interessados precisarão investir aproximadamente R$ 1.245.

Para que o dispositivo funcione de maneira correta, a marca destaca que é necessário possuir um modem de internet, uma conta no Google e um dispositivo móvel (celular ou tablet) com suporte ao aplicativo Google Home, disponível no Android e no iOS. Outro destaque fica por conta da interação e o foco na usabilidade. O processo de configuração é feito por um aplicativo específico que, além de ser fácil de usar, oferece uma série de recursos extras. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,7 de 5 estrelas, e os compradores destacam o alcance da conexão, a funcionalidade e a praticidade na hora de instalar. Porém, reclamam que o valor cobrado é bastante elevado.

Prós: promete ser de fácil instalação

promete ser de fácil instalação Contras: preço elevado

