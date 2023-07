Roteador Asus: 8 modelos básicos ou potentes a partir de R$ 249

O roteador é um equipamento obrigatório para conectar diversos dispositivos a internet e distribuir a rede Wi-Fi por todo o lar. A Asus oferece modelos com tecnologia dual-band, que podem ajudar quem busca por velocidade na hora de navegar, por valores a partir de R$ 249 , como é o caso do ASUS RTAC59U, que possui quatro portas LAN e ferramentas de controle parental. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o ASUS ZenWiFi XD4, vem com revestimento de madeira, é compatível com Wi-Fi 6 e pode ser adquirido por aproximadamente R$ 3.999. Outro destaque é o ASUS ROG Rapture GT-AX6000, que oferece uma frequência de 2,4 GHz, vem equipado com quatro antenas e é visto por cerca de R$ 5.299. Acompanhe a lista com oito roteadores Asus disponíveis no Brasil.

1. Asus RTAC59U – a partir de R$ 249

O Asus RTAC59U é a opção mais em conta desta lista. De acordo com a fabricante, este modelo possui uma frequência dual-band, que garante trabalhar tanto em frequências 2,4 GHz, como também em 5 GHz. Além disso, o equipamento dispõe de quatro portas LAN, uma USB 2.0 e quatro antenas. É possível obter este produto por valores que se iniciam em R$ 249.

A marca destaca que o aparelho também conta com a função de controle parental, que permite bloquear ou limitar o acesso à internet. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores apontam que o roteador cumpre com a sua proposta. Porém, alguns compradores reclamam que o manual é confuso.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores apontam que o manual é confuso

O ASUS RT-AC67P é mais uma opção que pode ajudar na distribuição do Wi-Fi. Segundo as especificações da fabricante, o modelo pode atuar em 2,4 GHz, em uma velocidade de 600 Mb/s ou em 5 GHz, a 1.300 Mb/s de velocidade. Este dispositivo também é compatível com sinal 5G. O equipamento está disponível a partir de R$ 539.

Também é possível programar o tempo de acesso da internet dos filhos, por meio da função controle parental. O item oferece quatro portas LAN e uma WAN. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores destacam positivamente o preço cobrado. No entanto, alguns reclamam que o sinal é fraco, mesmo em curtas distâncias.

Prós: trabalha em frequências de 2,4 GHz e 5 GHz

trabalha em frequências de 2,4 GHz e 5 GHz Contras: alguns compradores reclamam da potência do sinal

3. ASUS Blue Cave – a partir de R$ 1.399

O ASUS Blue Cave é outra alternativa para garantir um bom desempenho da internet. De acordo com a marca, o modelo vem equipado com um processador Dual-Core, da Intel, 128 MB de memória Flash e 512 MB de RAM. O item também conta com quatro portas LAN, e opera tanto na frequência 2,4 GHz, como em 5 GHz. O dispositivo pode ser encontrado a partir de R$ 1.399.

A fabricante reforça que o equipamento é capaz de garantir um streaming fluído, sem perdas de qualidade. O produto é avaliado com 4 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores destacam a potência do sinal proporcionada pelo roteador. Porém, alguns apontam que o manual de instruções contém informações erradas.

Prós: conta com um processador dedicado Intel Dual Core

conta com um processador dedicado Intel Dual Core Contras: os compradores relatam que o manual de instruções vem com informações erradas

O ASUS RT-AX82U pode ser uma escolha para os gamers. Segundo as especificações da marca, este modelo vem equipado com uma função, que visa diminuir a latência em jogos mobile e que pode ser ativada por meio do aplicativo ASUS Router, disponível para Android e iOS. Além disso, o roteador também conta com a funcionalidade dual-band. O item pode ser obtido pela economia de R$ 2.267.

O produto também conta com quatro antenas e disponibiliza quatro portas LAN, uma WAN e uma USB 3,2. Na Amazon, o equipamento é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores elogiam o design, o desempenho e a praticidade na hora de configurar.

Prós: função destinada para games mobile

função destinada para games mobile Contras: não há

Outra escolha que pode agradar os usuários é o ASUS ‎RT-AX86U. De acordo com a fabricante, este modelo é dual-band e oferece compatibilidade com desktops, notebooks, smartphones e tablets. Além disso, o dispositivo também dispõe da tecnologia Wi-Fi 6, que permite uma velocidade de 5.700 Mb/s e uma frequência de 160 MHz. O produto é visto por aproximadamente R$ 2.985.

Na parte traseira, o dispositivo oferece quatro portas LAN, uma WAN e uma USB 3.2. Este roteador é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores se mostram satisfeitos com o produto. Entretanto, alguns compradores destacam negativamente que o modelo vem com uma tomada no modelo australiano, o que torna necessário o uso de um adaptador.

Prós: roteador apresenta boa velocidade

roteador apresenta boa velocidade Contras: segundo os compradores, o produto vem com uma tomada no modelo australiano

6. ASUS ZenWiFi XT8 – a partir de R$ 2.999

O ASUS ZenWiFi XT8 é uma opção para os que desejam gastar um valor máximo de R$ 3.000 em um roteador. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo é capaz de oferecer uma velocidade de até 6.600 Mbps, o suficiente para cobrir todos os cantos de uma casa. O aparelho é ofertado por cerca de R$ 2.999.

Assim como o item anterior, este também é compatível com Wi-Fi 6, é dual-band e opera em uma frequência de 160 MHz. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,2 de 5 estrelas e os compradores afirmam que ele permite uma consistência na velocidade da internet e também é de fácil configuração. Contudo, alguns consideram o preço elevado.

Prós: modelo robusto

modelo robusto Contras: preço elevado

7. ASUS ZenWiFi XD4 – a partir de R$ 3.999

O ASUS ZenWiFi XD4 é o modelo mais diferenciado desta lista, já que é dividido em três unidades. Segundo as especificações da marca, este produto conta com revestimento de madeira e é capaz de realizar uma cobertura de sinal em até 4.800 metros quadrados. Além disso, ele pode oferecer uma velocidade de até 1.800 Mb/s. O item está disponível a partir de R$ 3.999.

Este modelo também oferece ferramenta de controle parental, que permite aos pais gerenciar e bloquear o acesso à internet. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores comentam que o roteador é capaz de manter um sinal satisfatório e também pode ser configurado de maneira fácil.

Prós: modelo pode atender os que buscam montar uma rede totalmente sem fio

modelo pode atender os que buscam montar uma rede totalmente sem fio Contras: velocidade inferior em comparação com o modelo anterior

8. ASUS ROG Rapture GT-AX6000 – a partir de R$ 5.299

O ASUS ROG Rapture GT-AX6000 é o item mais caro desta lista. De acordo com a fabricante, este modelo pode alcançar velocidades de 1.148 Mbps em 2,4 GHz ou 4.804 Mbps em 5 GHz; vem equipado com quatro antenas, possui um processador quad-core, 256 MB de memória flash e 1 GB de memória RAM. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 5.299.

Assim como outros itens desta lista, este também oferece quatro portas LAN e uma WAN. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e os compradores apontam que o roteador possui um desempenho satisfatório. Por outro lado, alguns reclamam que o controle parental exige que o usuário encaminhe dados pessoais para terceiros.

Prós: produto dispõe de uma configuração satisfatória

produto dispõe de uma configuração satisfatória Contras: preço elevado

