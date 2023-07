Roteador Tenda: 5 modelos para distribuir Wi-Fi em casa

A Tenda é uma empresa chinesa que apresenta amplo portfólio de roteadores no Brasil. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 245 , como é o caso do Tenda AC10, que traz recurso dual-band e três portas LAN . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o Tenda Mesh 2 Nova MW3 apresenta tecnologia Mesh, que promete levar internet para a casa toda e é oferecido em kit com duas unidades por valores que partem de R$ 339. Outra opção é o Tenda AC15, que conta com três antenas e três LAN Gigabit por cerca de R$ 484. Veja a seguir cinco roteadores da Tenda para comprar no Brasil.

2 de 2 Tenda AC10 traz quatro antenas e portas Gigabit — Foto: Divulgação/Tenda Tenda AC10 traz quatro antenas e portas Gigabit — Foto: Divulgação/Tenda

1. Tenda AC10 – a partir de R$ 245

O primeiro modelo da lista é um roteador robusto que conta com quatro antenas de 5 dBi e promete oferecer um bom alcance e desempenho. Ele é um equipamento dual-band, ou seja, trabalha com as frequências de 2,4 GHz e 5 GHz. O modelo pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 245.

O AC10 oferece ainda três portas LAN e uma WAN, todas Fast Ethernet (10/100) e pode proporcionar um desempenho de 300 Mb/s na rede de 2,4 GHz, e 867 Mbps na rede de 5 GHz, o que é o padrão para roteadores do padrão AC1200. O AC 10 aparece com avaliações com cinco estrelas por parte de 73% dos consumidores da Amazon.

Prós: custo baixo, quatro antenas

custo baixo, quatro antenas Contras: sem porta Gigabit

2. Tenda AC8 – a partir dos R$ 275

O AC8 é um roteador dual-band que conta com um design moderno e assim como o modelo apresentado anteriormente, também conta com quatro antenas, mas no AC8 as antenas são de 6 dBi. No que diz respeito ao desempenho, o roteador que aparece com cinco estrelas por parte de 61% dos consumidores, entrega velocidades de 300 Mb/s na rede de 2.4 GHz e 867 Mb/s em 5 GHz.

Além de trazer um design com linhas mais insinuantes, o roteador conta ainda com portas LAN e WAN Gigabit (10/100/1000), o que garante taxas de transferências mais altas e compatibilidade com planos de internet mais velozes. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 275.

Prós: visual atraente, portas Gigabit

visual atraente, portas Gigabit Contras: não há

3. Tenda Mesh 2 Nova MW3 – a partir de R$ 339

O MW3 é roteador Mesh, que utiliza uma tecnologia capaz de criar uma rede integrando mais de um roteador em ramais, de modo que passa a ser possível expandir a rede para a casa toda. O equipamento tem um visual mais minimalista e é oferecido em kit com dois equipamentos, tendo recebido avaliação positiva por parte de 75% dos consumidores da Amazon.

Cada roteador conta com duas antenas, tendo ainda suporte a dual-band, mas não traz portas Ethernet Gigabit, apenas Fast Ethernet. Com um visual cúbico na cor branca, o equipamento pode ficar bem discreto nos ambientes nos quais forem instalados. Ele é visto por preços a partir de R$ 339.

Prós: roteador mesh, dois roteadores, dual-band

roteador mesh, dois roteadores, dual-band Contras: sem conectividade Gigabit

4. Tenda AC23 – a partir de R$ 353

O AC23 é um roteador bem diferente e traz um visual moderno com sete antenas de 6 dBi, o que pode oferecer uma cobertura maior para o equipamento. Ele é um modelo dual-band e traz uma porta WAN e três portas LAN Gigabit (10/100/1000). O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 353.

Enquanto em 2,4 GHz a velocidade de transferência pode chegar aos 300 Mb/s, em 5 GHz o AC23 pode entregar até 1.733 Mbps, o que é um diferencial para quem precisa de mais desempenho na rede com mais equipamentos conectados. 67% das avaliações do produto na Amazon são de cinco estrelas.

Prós: alto desempenho, mais antenas, conexão Gigabit

alto desempenho, mais antenas, conexão Gigabit Contras: não há

O roteador AC15 tem um design diferente, sendo um modelo vertical que traz apenas três antenas com banda dupla de 3 dBi. O roteador que também é dual-band entrega até 600 Mb/s em 2,4 GHz e até 1.300 Mb/s na rede de 5 GHz. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 484 para comprar o produto.

Com 67% de avaliações com cinco estrelas na Amazon, o roteador da Tenda traz ainda uma porta WAN e três LAN Gigabit, o que promete compatibilidade com redes de alto desempenho, além de compatibilidade com diversos recursos que prometem otimizar o desempenho e garantir mais estabilidade para rede.

Prós: mais velocidade, conectividade Gigabit

mais velocidade, conectividade Gigabit Contras: custo mais alto

