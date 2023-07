Samsung Care+ vale a pena? Como funciona o seguro de celulares

Samsung Care + é o programa de proteção aos dispositivos da Samsung. O seguro cobre celulares, notebooks, tablets e outros aparelhos da marca, e o valor cobrado varia conforme o aparelho e o plano escolhido. Ao todo, são cinco tipos de cobertura — desde opções mais simples, que apenas estendem a garantia do aparelho ou cobrem reparos na tela, até modalidades mais completas, que protegem contra dano acidental e furto qualificado. O Samsung Care+ pode ser contratado pelo site da fabricante, nas lojas Samsung ou via chamada com um consultor da marca.

Nesta matéria, o TechTudo explica como funcionam cada um dos cinco modelos de proteção do Samsung Care+, quais são seus benefícios e como contratar o serviço. Ao final, veja também um comparativo entre o programa da Samsung e outros seguros de celular, para que você possa entender se o Samsung Care + realmente vale a pena para você.

1 de 5 Galaxy Z Fold pode ter seguro exlusivo da Samsung, o Samsung Care + — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Fold pode ter seguro exlusivo da Samsung, o Samsung Care + — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

📝 Celular Samsung caiu e a tela ficou preta. O que fazer? Veja no Fórum TechTudo

O que é e como funciona o Samsung Care +

O Samsung Care + protege mais de 30 modelos de telefone, além de mais de 20 modelos de notebooks e uma variedade de tablets, smartwatches e fones de ouvido. O valor do seguro varia de acordo com o produto — o preço do seguro de um notebook, por exemplo, não é o mesmo do de um smartwatch, da mesma forma que o valor do seguro de um celular topo de linha não é o mesmo do de um celular de entrada.

Cada linha da marca conta com quatro a cinco opções de seguro, para diferentes tipos de necessidades. São eles: Combo (Dano Acidental + Roubo e Furto Qualificado); Roubo e Furto Qualificado; Dano Acidental; Seguro Tela Protegida e Garantia Estendida (disponível somente para alguns aparelhos). Cada um dos planos tem diferentes preços e franquias. Para saber todos os valores, basta consultar o site da Samsung (https://www.samsung.com.br/services/careplus/).

2 de 5 Galaxy Z Flip 4 é um dos smartphones cobertos pelo Samsung Care+ — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Flip 4 é um dos smartphones cobertos pelo Samsung Care+ — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Seguros e coberturas do Samsung Care +

Ao todo, o Samsung Care+ oferece cinco tipos de seguros. Veja abaixo o que cada um deles cobre.

1. Combo (Dano Acidental + Roubo e Furto Qualificado)

Este plano cobre casos de danos imprevistos no aparelho, além de roubos e furtos qualificados. O roubo é caracterizado por casos em que a pessoa tem o objeto tomado com ameaças e violência. As ações de furto qualificado, por sua vez, não envolvem ameaças diretas à vítima, mas deixam danos físicos, como janela do carro quebrada, portas arrombadas etc.

Em caso de dano, o aparelho recebe os devidos reparos. Nos casos de roubos ou furtos, você tem o o aparelho substituído por outro igual ou de modelo similar. O plano permite até dois acionamentos durante a vigência.

2. Roubo e Furto Qualificado

Esta modalidade cobre casos nos quais o aparelho é roubado do dono com ameaças e violência, ou quando é furtado com vestígios, como explicado acima. Após a comprovação do acontecimento, você terá acesso a um aparelho novo do mesmo modelo, se estiver disponível, ou a um outro similar. O plano tem cobertura internacional e permite apenas um acionamento durante o período de vigência.

3. Dano Acidental

O plano Dano Acidental cobre danos com líquidos, oxidação e quebras. Sua franquia é fixa, e você pode acioná-lo até duas vezes. Caso não seja possível reparar o dano, a Samsung troca o aparelho por um novo do mesmo modelo ou parecido.

4. Tela Protegida

Como o próprio nome sugere, este seguro cobre danos exclusivamente na tela do dispositivo, incluindo quebra e até oxidação de componentes devido a algum acidente ocorrido na tela. São permitidos até dois reparos em até 12 meses de vigência.

3 de 5 Celular Samsung com tela rachada — Foto: Reprodução/Unsplash/Ashkan Forouzani Celular Samsung com tela rachada — Foto: Reprodução/Unsplash/Ashkan Forouzani

5. Garantia Estendida

Este plano permite que você estenda a garantia de fábrica por mais um ano. Caso haja reparos necessários, eles serão feitos com peças originais da Samsung. Se não for possível reparar o dano, o aparelho será substituído por outro igual ou similar. Vale mencionar que os reparos são limitados ao valor máximo de indenização.

Como contratar o Samsung Care+

O Samsung Care+ é um serviço exclusivo para usuários da Samsung. A contratação pode ser feita pelo site da marca, nas lojas físicas ou contatando um consultor da Samsung via telefone. Mas atenção: a contratação do seguro só pode ser feita até 30 dias após a compra do dispositivo. Passado esse prazo não é mais possível aderir ao serviço.

4 de 5 Galaxy Tab S8 Plus também pode ser protegido com seguro da Samsung — Foto: Carolina Zanatta/TechTudo Galaxy Tab S8 Plus também pode ser protegido com seguro da Samsung — Foto: Carolina Zanatta/TechTudo

Afinal, o Samsung Care + vale a pena? Entenda prós e contras

Um dos principais pontos positivos do Samsung Care + é que os reparos são feitos com peças originais da fabricante. Além disso, se não for possível consertar o aparelho, a marca o troca por outro igual ou semelhante. Outro fator interessante é que o serviço tem cinco planos, de forma que você pode escolher o que melhor se adequa às suas necessidades e pagar apenas pelo que considera necessário.

No entanto, o Samsung Care+ deixa de fora a cobertura de furtos simples, situação que é prevista pelo Nubank Celular Seguro, por exemplo. Esse tipo de furto ocorre quando a pessoa tem o aparelho tomado sem danos físicos — como ao tirar o dispositivo do bolso da vítima ou pegá-lo em uma mesa de restaurante. Como os furtos simples são mais comuns, a cobertura desse tipo de evento é um diferencial do serviço do Nubank.

Outro diferencial do Nubank Celular Seguro são os preços, que costumam ser mais acessíveis. São três tipos de planos: Furto Simples/Qualificado ou Roubo; Dano Acidental e Combo, que une os dois planos em um só. Vale ressaltar que há carência de 30 dias, contados a partir da contratação, que é feita pelo aplicativo do banco. Durante esse período, não há cobertura para o aparelho segurado.

5 de 5 Nubank oferece seguro de celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo Nubank oferece seguro de celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Além disso, o Samsung Care+ também pode ser mais custoso do que os planos oferecidos pelas seguradoras tradicionais, que costumam cobrir os custos de substituição do aparelho em caso de roubo ou furto. No entanto, é importante que o usuário verifique se o contrato de seguro abrange o valor total do celular. Algumas apólices mais simples podem cobrir apenas 70% do preço do smartphone, o que significa que o cliente precisará escolher um plano mais abrangente e possivelmente mais caro para ter direito ao reembolso completo do dispositivo.

Portanto, antes de decidir contratar o Samsung Care+ ou qualquer outro seguro de celular, é fundamental ler atentamente os termos e condições da apólice, compreendendo claramente quais situações estão cobertas, quais são as exclusões e quais são as obrigações do segurado em caso de ocorrências. Observe também se há carência e o valor da franquia. Essa análise permitirá tomar uma decisão mais inteligente e adequada às suas necessidades, considerando todas as vantagens e desvantagens.

Com informações de Samsung (1 e 2) e Nubank.

📽 Menos lixo eletrônico: 5 formas de aumentar a vida útil dos dispositivos