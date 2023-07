1 de 9 Segurança digital: faça essas 10 coisas para se manter seguro na internet — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Segurança digital: faça essas 10 coisas para se manter seguro na internet — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

📝 Como ter privacidade nas redes sociais? Confira no Fórum do TechTudo.

1. Use a aba anônima sempre que possível

Diferente do que muitos pensam, a navegação anônima não é capaz de "invisibilizar" nenhum usuário. No entanto, ainda é recomendado usar a função sempre que possível, já que o recurso não salva cookies e nem registra históricos de navegação. A aba anônima também pode ser especialmente útil para acessar contas de redes sociais em computadores públicos, já que as informações de login não ficam salvas no navegador — e, assim, não há chances de que terceiros invadam o seu perfil.

Para acessar o recurso no Chrome, basta pressionar "Ctrl + Shift + N" no Windows ou "(command) + Shift + N" no macOS.

2 de 9 A aba anônima não registra o histórico de navegação e nem os cookies. — Foto: Reprodução/Kátia Moura A aba anônima não registra o histórico de navegação e nem os cookies. — Foto: Reprodução/Kátia Moura

2. Não clicar em propagandas suspeitas

Um único clique descuidado pode expor seus dados pessoais ou infectar seu dispositivo com malwares diversos. Portanto, é crucial navegar na Internet com cuidado e evitar determinados tipos de conteúdo online, como propagandas suspeitas, links de fontes não confiáveis, e-mails de spam, clickbait e anúncios não solicitados.

Para se proteger ainda mais, uma dica é estar com o antivírus sempre ativado e utilizar bloqueadores de pop-up (que estão disponíveis de forma nativa em quase todos os navegadores atuais).

3 de 9 Pop-ups suspeitos podem conter links maliciosos — Foto: Reprodução/Freepik Pop-ups suspeitos podem conter links maliciosos — Foto: Reprodução/Freepik

3. Não salvar dados de cartão de crédito no navegador

A segurança dos dados de cartão de crédito é uma preocupação significativa em transações online, sendo crucial identificar em quais lojas podemos confiar. Práticas como não salvar informações de cartões nos navegadores e nem em lojas são recomendadas para evitar vazamentos de dados e, até mesmo, prevenir prejuízos financeiros.

Geralmente, o procedimento é mais seguro quando a loja abre um pop-up e redireciona o usuário para provedores especializados em pagamentos, como PagSeguro, Mercado Pago ou PayPal.

4 de 9 Evite salvar dados de cartão em navegadores ou lojas — Foto: katemangostar/Freepik Evite salvar dados de cartão em navegadores ou lojas — Foto: katemangostar/Freepik

4. Mantenha o sistema operacional, os apps e os navegadores atualizados

Para garantir sua segurança, é essencial manter os sistemas operacionais, aplicativos e navegadores sempre atualizados. Utilizar uma versão desatualizada de um navegador da web significa perder acesso a recursos e melhorias recentes. Isso porque os desenvolvedores estão constantemente trabalhando para aprimorar a segurança de seus produtos, monitorando ameaças emergentes e aplicando correções para vulnerabilidades.

Ignorar as atualizações pode expor seu navegador a infecções que comprometem seu histórico de pesquisa. E o mesmo se aplica aos aplicativos que lidam com informações de pagamento ou outros dados confidenciais. Portanto, é fundamental verificar regularmente se há atualizações disponíveis e instalá-las prontamente.

5 de 9 Atualizar apps e sistemas operacionais é um ato importante de segurança digital (Foto: Luana Marfim/TechTudo) — Foto: TechTudo Atualizar apps e sistemas operacionais é um ato importante de segurança digital (Foto: Luana Marfim/TechTudo) — Foto: TechTudo

5. Use firewalls

Independentemente de quão cuidadosamente você navegue na web, é sempre uma boa dica de segurança usar um firewall em seu computador. Um firewall é responsável por monitorar o tráfego de dados de entrada e saída da rede, bloqueando ameaças comuns, como vírus e malwares. Ele é importante porque ajuda a evitar que seus dispositivos sejam infectados - e, com isso, ajuda a proteger seus dados e gadgets.

6. Bloqueie o rastreamento pelas configurações dos navegadores

Os sites podem rastrear endereços IP e obter informações relacionadas sobre os usuários. No entanto, a maioria dos navegadores da web oferecem uma opção chamada “não rastrear”, que permite ao usuário enviar uma solicitação aos sites para que eles não rastreiem suas atividades.

O funcionamento dessa opção é o seguinte: quando ativada, um cabeçalho HTTP é incluído em todas as solicitações enviadas pelo navegador, informando aos sites que o usuário não deseja ser rastreado. É importante ressaltar que os sites ainda têm a liberdade de decidir se irão aceitar ou não essa solicitação.

Para bloquear o rastreamento no navegador Chrome, siga os seguintes passos: acesse as “Configurações”, selecione a aba “Privacidade e segurança” e clique em “Cookies e outros dados do site”. Por fim, ative a opção “Enviar a observação 'Não rastrear' em seu tráfego de navegação”.

6 de 9 Ative a opção de não rastreamento pelas configurações dos navegadores — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Ative a opção de não rastreamento pelas configurações dos navegadores — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

7. Use VPN

Conforme o terceiro estudo anual da Security.org, em 2020, segurança e privacidade foram os principais motivos para o uso de VPNs. Ao instalar uma VPN, é possível transformar uma rede pública em privada e ocultar seu endereço IP. Também conhecidas como redes proxy, elas criptografam os dados, garantindo o anonimato do usuário. Quando as informações não são criptografadas, elas podem ser acessadas por qualquer pessoa na rede.

A maneira como funciona é a seguinte: as informações criptografadas são enviadas primeiro para o servidor VPN, que as descriptografa e as transmite para o destino desejado. O retorno das informações é realizado pelo mesmo canal, o que impede que sites, anunciantes e provedores de serviços de Internet rastreiem as atividades do usuário.

7 de 9 VPNs ajudam a proteger seus dados — Foto: Petter Lagson/Unsplash VPNs ajudam a proteger seus dados — Foto: Petter Lagson/Unsplash

8. Limpe cookies e cache com frequência

Os cookies são arquivos de texto que armazenam informações sobre a navegação dos usuários na web. Um exemplo útil é o recurso de login automático em um site frequentemente acessado. No entanto, é importante ter em mente que os cookies podem comprometer a privacidade do usuário. Um caso famoso é a violação de dados do Yahoo em 2015, em que hackers utilizaram um sofisticado ataque de falsificação de cookies para invadir 32 milhões de contas.

Ao limpar o cache do seu navegador, as informações armazenadas automaticamente no seu dispositivo ao visitar novos sites serão excluídas. Além disso, a exclusão dos cookies removerá todas as atividades, informações e configurações anteriores do seu dispositivo. Ao realizar essa limpeza regularmente, você impede que sites rastreiem suas atividades e protege suas informações pessoais.

Você pode limpar manualmente os cookies e o cache em todos os navegadores. No Google Chrome, vá em “Configurações”, selecione a aba “Privacidade e segurança”. Em seguida, clique em “Limpar dados de navegação”, marque a opção “Cookies e outros dados de sites” e, por fim, clique em “Limpar dados”. No Safari (Mac), acesse “Preferências”, depois “Privacidade”. Em seguida, clique em “Gerenciar dados de sites” e selecione “Remover tudo”.

8 de 9 Limpe os cookies e cache com frequência para impedir que sites rastreiam suas atividades — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Limpe os cookies e cache com frequência para impedir que sites rastreiam suas atividades — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

9. Não acesse informações sensíveis via Wi-Fis públicos

Utilizar redes Wi-Fi públicas pode ser um perigo contra a segurança do seu dispositivo. Isso ocorre porque a maioria das redes gratuitas não são criptografadas, o que as torna vulneráveis a atividades fraudulentas. Hackers podem explorar essas brechas na segurança não seguras para inserir malwares ou interceptar dados pessoais e bancários.

Embora o uso de Wi-Fi público não seja seguro, ele é é inevitável quando estamos sem dados móveis. Nesses casos, é importante evitar realizar transações financeiras, como serviços bancários online ou compras na Internet. Além disso, é essencial não abrir e-mails suspeitos nem fornecer informações confidenciais em qualquer site. Para aumentar sua segurança, ainda é recomendado o uso de uma rede privada virtual, conhecida como VPN.

10. Atente ao HTTPS

Ao visitar qualquer site — especialmente aqueles que envolvem informações sensíveis, como dados de cartão de crédito —, é de extrema importância verificar a sua confiabilidade. Um elemento crucial a ser observado é se a barra de endereço começa com HTTPS, em vez de HTTP. O “S” adicional indica que o site utiliza um protocolo de segurança chamado Secure Sockets Layer (SSL).

O HTTPS é um protocolo que fornece uma camada adicional de segurança para a comunicação entre computadores. Já o SSL permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada — ou seja, se alguém não autorizado tentar acessar esses dados, não conseguirá decifrá-los.

9 de 9 Chrome notifica quando o site não conta com o protocolo HTTPS — Foto: Melissa Cruz/TechTudo Chrome notifica quando o site não conta com o protocolo HTTPS — Foto: Melissa Cruz/TechTudo

VEJA TAMBÉM: ChatGPT: 5 truques que você deveria testar no chatbot da OpenAI