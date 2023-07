Seis desafios virais muito perigosos que você nunca deve fazer

Modinhas e desafios são comuns na Internet, mas alguns deles podem ser verdadeiramente perigosos. Redes sociais como TikTok , Instagram e YouTube estão repletas de vídeos virais, que a princípio parecem engraçados e inofensivos, mas colocam os usuários que tentam reproduzi-los em risco. É o caso do "Desafio da Camisinha", que viralizou em 2018 e influenciava os internautas a inserir um preservativo pela narina e a resgatá-lo pela boca. Outro exemplo marcante foi o "Desafio do coronavírus", de 2020, em que os participantes lambiam vasos sanitários de banheiros públicos logo após o início da pandemia de Covid-19.

Pela excentricidade, as brincadeiras ganham repercussão e atenção dos jovens na Internet — que, em muitos casos, não entendem os perigos das trends. A seguir, veja seis desafios perigosos que bombaram nas redes sociais e que nunca devem ser reproduzidos.

1. Desafio de lamber a privada

Apenas alguns dias após o início da pandemia de Covid-19, em 2020, um influenciador digital, identificado como Larz, viralizou na Internet ao publicar um vídeo lambendo um vaso sanitário no TikTok. Para piorar, o desafio aconteceu em um banheiro público e foi batizado por ele mesmo como "Desafio do Coronavírus".

O jovem divulgou, em suas redes sociais, que testou positivo para Covid-19 dias depois. Além da doença respiratória, o ato poderia ter feito com que o influenciador contraísse inúmeras outras doenças graves devido aos vírus e às bactérias presentes nesse tipo de ambiente.

2. Desafio da moeda na tomada

O “Penny Challenge” viralizou nas redes sociais em 2020. A prática consistia em inserir um carregador na tomada pela metade, deixando as pontas do objeto expostas. Depois, era preciso tocar a parte metálica com uma moeda para que houvesse a explosão.

O caso mais alarmante do Penny Challenge aconteceu no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, onde dois estudantes do ensino médio foram acusados de tentar queimar um prédio público. O ato, além de dar um choque elétrico em quem o tenta reproduzir, pode levar a ferimentos e queimaduras graves.

3. Desafio da cera quente na cara

Em 2021, uma barbearia na Holanda recebeu mais de 800 mil novos seguidores no TikTok depois de publicar um vídeo fazendo depilação facial com cera quente. No procedimento, as narinas e o ouvido dos clientes ainda eram cobertas com cotonetes. O vídeo chamou a atenção de dermatologistas, que alertaram sobre os possíveis danos de queimadura na pele.

Devido à quantidade de cera no rosto, os estudiosos explicaram que ainda havia risco de asfixia. Apesar do perigo, os vídeos da depilação receberam milhares de curtidas nas redes sociais.

4. Desafio da Kylie Jenner

O #KylieJennerLipChallenge ficou em alta em 2015 e era inspirado na socialite Kylie Jenner, que faz parte da família Kardashian. O desafio influenciava os internautas a prender os lábios em um recipiente de vidro ou acrílico para que a boca inchasse e se assemelhasse ao rosto da celebridade. O assunto virou uma questão para a comunidade médica, que explicou que a prática pode gerar hematomas e inchaço por vários dias devido ao acúmulo de sangue na região.

5. Desafio da canela

O "Desafio da Canela" viralizou no início dos anos 2010, quando jovens passaram a se gravar ingerindo grandes quantidades do tempero. A trend ficou em alta no YouTube e preocupou especialistas. Eles advertiam que, como a canela em pó não se dissolve facilmente, a ingestão do condimento pode levar a lesões graves nos pulmões se ele for inalado.

6. Desafio da camisinha

Por fim, desafios envolvendo camisinhas também se tornaram virais na Internet. O principal deles, que ficou em alta em 2018, consistia em aspirar o preservativo pelo nariz e retirá-lo pela boca. Com o procedimento, o objeto pode obstruir a região nasal e se desfazer na narina, deixando pedaços pelo canal e obstruindo a passagem do ar — o que, em casos extremos, pode ser fatal.

Além disso, nos vídeos do desafio, era comum que os internautas vomitassem, já que os preservativos costumam ter substâncias que irritam a mucosa nasal.

