Serial Killer Netflix: 10 séries de casos reais que vão tirar seu sono

True crime é um dos gêneros que mais cresce em interesse do público ao longo dos anos e, consequentemente, nas produções para as telas. Com a Netflix não é diferente: a plataforma de streaming tem investido pesado na categoria nos últimos anos, seja em formato dramatizado ou documentado. Alguns exemplos são a série Dahmer: Um Canibal Americano (2022) e o documentário Os Filhos de Sam: Loucura e Conspiração (2021), produções de sucesso entre os fãs de casos reais.

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com as melhores séries de serial killers inspiradas em casos reais disponíveis na Netflix. A seleção foi feita com base nas avaliações do IMDb e Rotten Tomatoes, considerando crítica e as melhores notas para as produções do gênero.

1. Dahmer: Um Canibal Americano

A série dramatizada conta a história de Jeffrey Dahmer, um assassino que chegou a matar 17 rapazes e cometer canibalismo com seus corpos, e ainda assim conseguiu fugir da polícia por mais de uma década. A produção da Netflix narra a trajetória de Dahmer desde a infância até a vida adulta e sua morte, além de mostrar o ponto de vista de suas vítimas também.

No papel principal, Evan Peters (WandaVision) impressionou o público e a crítica interpretando Jeffrey Dahmer, o que lhe rendeu um Globo de Ouro. A série de Ryan Murphy (Ratched) recebeu 14 indicações a prêmios e levou 7 deles, inclusive um BAFTA. Nos sites especializados, a série leva nota 7,9 no IMDb e tem aprovação de 57% (crítica) e 83% (público) no Rotten Tomatoes.

2. Mindhunter

Apesar de Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany) serem personagens fictícios, eles são baseados em pessoas reais. No seriado, os dois agentes do FBI tentam traçar um perfil dos assassinos em série e dar uma conclusão para os casos em aberto. Com isso, eles decidem entrevistar os homicidas já capturados para tentar entender sua mente e a motivação para o crime, e contam com a ajuda da psicóloga Wendy Carr (Anna Torv). Esse trabalho e pesquisa dão origem ao tão famoso termo serial killer.

Os assassinos entrevistados pelo trio do FBI realmente existiram e são serial killers famosos. A caracterização da série chama a atenção do público pela semelhança com a realidade. A produção criada por Joe Penhall (Rei dos Ladrões) possui duas temporadas disponíveis no catálogo da Netflix e seu cancelamento deixou saudades nos fãs, que a pontuavam tão bem, com nota 8,6 no IMDb e um índice de 97% de aprovação no Rotten Tomatoes. Mindhunter recebeu 36 indicações a prêmios e teve cinco vitórias.

3. O Paraíso e a Serpente (The Serpent)

Carismático, sorrateiro e com uma habilidade incomparável para escapar das autoridades, inclusive da prisão: estas são as principais características que deram a Charles Sobhraj o apelido de Serpente. A série de ficção retrata a história real do criminoso que começou como apenas um golpista e ladrão e se transformou em um serial killer, que matava principalmente turistas na Tailândia na década de 70.

Com uma trama digna de um roteiro hollywoodiano, a história de Charles Sobhraj é contada através da elogiada atuação de Tahar Rahim como protagonista. Talvez o seu ritmo não tão acelerado justifique a nota 7,6 no IMDb e a aprovação de 68% (crítica) e 81% (público) no Rotten Tomatoes, mas a intrigante narrativa da vida e das fugas de Sobhraj prendem a atenção de qualquer telespectador.

4. Na Cola dos Assassinos (Catching Killers)

A série documental Na Cola dos Assassinos traz entrevistas com investigadores de diversos casos de assassinatos em série, dos mais famosos aos menos conhecidos. Os agentes detalham como vivenciaram esses momentos, desde chegar à cena do crime, passando pela angústia de não conseguir capturar o culpado, até o desfecho dos casos.

Na Cola dos Assassinos conta com três temporadas na Netflix, com quatro episódios cada. A investigação de casos famosos como o assassino de Green River, o BTK, o assassino Zodíaco e o Manhunt são detalhadas no seriado. No IMDb, a produção leva nota 7,1. Já no Rotten Tomatoes, o público dá 70% de aprovação para o título.

5. O Estripador (The Ripper)

Também conhecido como O Estripador de Yorkshire, o serial killer deu muito trabalho para a polícia britânica, que levou bastante tempo para descobrir sua verdadeira identidade e, posteriormente, capturá-lo. Causando pânico na população e a indignação da sociedade, Peter Sutcliffe assassinava apenas mulheres, mas ninguém se sentia seguro com ele à solta.

O assassino atuou entre os anos de 1975 e 1980, a série documental traz imagens da época e depoimentos de investigadores, testemunhas e sobreviventes do temível serial killer inglês. A minissérie de quatro episódios é aprovada pelos fãs de true crime, já que possui nota 7,1 no IMDb e 82% de aprovação no Rotten Tomatoes.

6. Night Stalker: Tortura e Terror

Richard Ramirez, o Night Stalker ou Perseguidor da Noite, tirou o sono da glamourosa Los Angeles dos anos 1985. Contada através do olhar de dois policiais que investigaram o caso na época, Gil Carrillo e Frank Salerno, a série documental mostra a busca insana pelo serial killer fora da curva. Diferente de outros assassinos em série, Ramirez não tinha um padrão e qualquer pessoa poderia ser sua próxima vítima.

A minissérie de quatro episódios traz o contexto de quem vivenciou o tormento causado pelo perturbador Richard Ramirez, já que é difícil respirar normalmente enquanto assiste. Para os fãs do gênero, a produção é um prato cheio e as avaliações não negam: com 7,5 no IMDb, alcançando 71% de aprovação da crítica e 81% do público no Rotten Tomatoes.

7. O Assassino Confesso

Henry Lee Lucas foi um serial killer norte-americano que confessou ter matado mais de 300 pessoas nos EUA entre as décadas de 1970 e 1980. Seu caso se tornou midiático por ele confessar crimes que aconteceram por todo o país e que ainda não haviam sido resolvidos. A minissérie documental vai além de mostrar o passado sombrio do assassino, ao revelar detalhes da investigação que levam às inconsistências no Sistema de Justiça Criminal dos EUA.

Dirigido pelo indicado ao Oscar Robert Kenner (O Mercado da Dúvida), a minissérie documental da Netflix foi bem recebida pelo público e a crítica, que avaliou a produção com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes ao lado do índice de 91% da audiência. Já no site agregador IMDb, O Assasisino Confesso leva nota 7,4.

8. Os Filhos de Sam: Loucura e Conspiração

David Berkowitz é um serial killer que gostava de atacar suas vítimas em duplas. Ele dizia que ouvia vozes que o influenciavam a cometer os crimes. A voz em questão viria de um cachorro do seu vizinho Sam Carr. Daí o título de filho de Sam. Berkowitz aterrorizou Nova York com seus ataques no final dos anos 70, até que uma multa de trânsito levou a polícia ao seu paradeiro. David Berkowitz aparece também em Mindhunter como um dos assassinos entrevistados.

Mas a série documental, dirigida por Joshua Zeman (Killer Legends), traz um outro ponto de vista da história. Em Os Filhos de Sam: Loucura e Conspiração, o jornalista Maury Terry afirma categoricamente que David Berkowitz não agia sozinho e, na verdade, liderava uma seita satânica. A polêmica produção atrai os fãs de true crime, já que ganhou as notas 7,0 no IMDb e 68% de aprovação pública no Rotten Tomatoes.

9. Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy

Provavelmente o serial killer norte-americano mais famoso do mundo, Ted Bundy possui diversas produções em seu nome. Entre dramatizações, documentários e filmes, essa série documental traz um compilado de entrevistas com Ted Bundy no corredor da morte. A produção revela os julgamentos e reportagens da época, além de depoimentos de quem acompanhou de perto o circo midiático que foi o caso do assassino em série, condenado pela morte de mais de 30 mulheres.

Ted Bundy deixou para trás um arquivo e material importante para os estudiosos (e interessados pelo assunto). Com ele, é possível traçar um perfil único, com a perspectiva do próprio criminoso, ter um panorama de sua vida e de como funcionava sua mente até chegar aos seus motivos e perceber que um assassino pode ter uma vida tão comum. Nos sites especializados, a série tem nota 7,7 no IMDb e 75% de aprovação pública no Rotten Tomatoes.

10. Conversando com um Serial Killer: O Palhaço Assassino

Apesar da ficha suja no passado, John Wayne Gacy tinha um álibi forte para esconder seus crimes hediondos: era o amigo da vizinhança, incapaz de levantar suspeitas e ainda fazia a alegria das festas vestido de palhaço. Mas isso era só uma fachada para esconder seu lado obscuro que quase ninguém conhecia, mas envolvia tortura, violência sexual e assassinato de jovens que ele enterrava no seu próprio porão. Quando finalmente foi pego, confessou ter matado mais de 30 rapazes.

Na série documental, é possível ouvir os áudios do interrogatório de John Gacy, onde ele destila toda sua frieza e não demonstra qualquer tipo de remorso ou arrependimento pelos crimes que cometeu. A produção de Joe Berlinger tem recepção muito boa do público fã de true crime, com nota 7,1 no IMDb e 83% na crítica do Rotten Tomatoes.

True Crime na Netflix

Com o evidente sucesso do gênero true crime nos streaming, livros e até mesmo dominando os podcasts, é natural que surjam cada vez mais produções com a temática de casos reais. A Netflix é uma das maiores investidoras no assunto, atraindo o interesse público. Seu vasto catálogo conta com grandes lançamentos do tema e traz ainda renovações de séries que tiveram grande repercussão.

É o caso de Dahmer: Um Canibal Americano, que em breve vai virar uma antologia chamada Monster, já que o nome original da série é Monster: The Jeffrey Dahmer Story, onde cada temporada abordará um serial killer diferente. Outro caso de sucesso na plataforma é o segundo episódio da sexta temporada de Black Mirror, Loch Henry, que conta a história de um jovem casal que decidiu investigar o caso de um antigo serial killer e descobriu segredos sombrios que levaram a uma triste reviravolta.

Para os fãs mais sedentos do gênero true crime que desejam encontrar mais séries de serial killer na Netflix, é possível buscar através dos códigos de categorias que o serviço de streaming disponibiliza. Para fazer essa busca detalhada, basta usar a URL “netflix.com/browse/genre/XXXX”, onde XXXX deve ser substituído pelo código da categoria desejada.

Para crimes reais, o código é 108820. Para filmes de serial killer e terror sangrento, 8646. Para documentários sobre crimes, 9875. Para saber mais sobre o assunto, acesse a matéria do TechTudo.

