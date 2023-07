Sete 'segredos' do seu celular que vão te ajudar a economizar bateria

O celular é uma ferramenta indispensável no dia a dia. Por isso, é importante adotar alguns hábitos para reduzir o gasto de energia e mantê-lo com bateria por mais tempo, de modo que ele não desligue bem na hora que você mais precisa. Diminuir o brilho da tela e evitar o encerramento forçado de apps são exemplos de ações simples que contribuem para uma bateria mais duradoura. Outras práticas também ajudam a manter o telefone ligado por mais tempo — especialmente em momentos de aperto —, como a habilitação do modo de economia de energia. A seguir, descubra sete "segredos" do seu celular que podem te ajudar a economizar bateria, seja o seu sistema Android ou iPhone ( iOS ).

1. Diminua o brilho da tela

A tela é um dos componentes que mais gasta bateria, especialmente quando o brilho está muito forte. Isso porque o celular passa a emitir mais luz, consumindo ainda mais energia. Portanto, é importante reduzir a luminosidade quando não há necessidade. A prática ajuda não só a economizar a carga do smartphone, como também para trazer mais conforto aos olhos.

O controle pode ser feito pelas configurações do celular tanto no Android quanto no iPhone (iOS). Todavia, para manter o brilho sem alterações e reduzir o consumo da bateria, é preciso desabilitar o sensor de iluminação (ou brilho automático). Assim, o celular não vai ajustar o nível de luminosidade da tela de acordo com o ambiente.

2. Ative o modo de economia de bateria

O modo de economia de bateria ajuda a reduzir o consumo da carga em momentos de aperto. Disponível nos smartphones mais recentes, o mecanismo limita atualizações em segundo plano e outros recursos, a depender do sistema operacional.

No iPhone (iOS), além de reduzir o brilho da tela, o Modo Pouca Energia reduz o bloqueio automático para 30 segundos e a taxa de atualização para 60 Hz em modelos com display ProMotion. Outros recursos são restringidos, como alguns efeitos visuais, sincronização de fotos do iCloud e atualizações em segundo plano, incluindo e-mail e transferências automática. No iPhone 12 em diante, o recurso desativa o 5G, exceto para streaming de vídeos.

2 de 7 Modo de economia de bateria no Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire Modo de economia de bateria no Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire

No Android, o recurso varia de acordo com a fabricante. Em celulares Samsung, por exemplo, a economia de energia permite desativar o Always On Display, limitar a velocidade da CPU a 70%, reduzir o brilho em 10% e desativar o 5G. Os aplicativos e tela inicial também podem ser restringidos.

3. Lembre-se de desligar o celular periodicamente

Desligue o smartphone de vez em quando. Além de encerrar aplicativos em segundo plano que não são necessários, o procedimento limpa a memória, garantindo mais velocidade após a reinicialização. Esta prática ajuda ainda a solucionar problemas de software, por exemplo.

3 de 7 Celular desligado — Foto: TechTudo Celular desligado — Foto: TechTudo

Além disso, vale a pena manter o celular desligado em momentos de descanso e concentração. Ou seja, se você vai dormir ou dedicar parte do seu dia para ler um livro, ver filmes, conversar com amigos e afins, desligue o telefone e guarde-o. A dica também pode ser útil na hora de estudar ou realizar uma tarefa do trabalho.

4. Evite temperaturas extremas

Expor o celular a temperaturas elevadas pode descarregar a bateria mais rápido. A exposição ao calor excessivo ainda pode causar danos ao componente, reduzindo a sua capacidade. No pior dos cenários, a peça pode estufar, o que não necessariamente representa um risco ao usuário, mas é um indicador de problemas.

4 de 7 iPhone quente com superaquecimento e aviso de temperatura — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo iPhone quente com superaquecimento e aviso de temperatura — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

Em alguns casos, o celular pode esquentar por conta própria durante uso excessivo. Nesses momentos, se for possível, encerre o aplicativo que está consumindo muitos recursos e guarde o smartphone por alguns instantes, até ele esfriar. Você também pode desligá-lo e aguardar a redução da temperatura para ligá-lo novamente.

5. Conecte-se a rede Wi-Fi e use o modo avião

Priorize o uso de uma rede Wi-Fi, se você está em casa ou no seu escritório. Além de oferecer uma conexão mais rápida, esse tipo de conexão consome menos energia do que as redes 3G, 4G e 5G. Isso é verdade especialmente quando o sinal da sua operadora está muito fraco, pois os aplicativos levam mais tempo para carregar informações.

5 de 7 Ative o modo avião para a energia ser direcionada exclusivamente para o carregamento — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Ative o modo avião para a energia ser direcionada exclusivamente para o carregamento — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Caso esteja em uma região distante, como uma cidade de interior em zonas rurais com pouca cobertura de redes móveis, ative o modo avião. Além de ajudar a economizar a bateria, o procedimento te ajuda a manter a concentração em atividades ao ar livre.

6. Não force o encerramento de apps

Existe um mito que diz que, ao encerrar todos os aplicativos, o celular gasta menos bateria e fica até mais rápido. Mas a realidade não é bem assim: ao fechar os apps forçadamente, o smartphone utiliza mais recursos para executá-los novamente. Ou seja, o telefone consome mais energia quando você vai reabrir o programa que estava apenas hibernando em segundo plano.

6 de 7 Aplicativos na tela do celular — Foto: Przemyslaw Marczynski/Unsplash Aplicativos na tela do celular — Foto: Przemyslaw Marczynski/Unsplash

Esta prática ainda pode trazer mais lentidão ao celular. Afinal, será preciso recarregar o aplicativo novamente para executá-lo. Portanto, lembre-se: atualmente, tanto o Android quanto o iOS são inteligentes o suficiente para “congelar” os apps que não estão em uso, impedindo o gasto de bateria desnecessário.

7. Desative os serviços de localização

O GPS do telefone é um sistema com um funcionamento bem complexo que utiliza redes móveis e Wi-Fi para determinar a localização. Tudo acontece feito mágica no celular, mas esse mecanismo também consome bastante energia, o que pode ser prejudicial quando a bateria está perto do fim. O gasto pode ser ainda pior caso o celular esteja em uma área com sinal fraco.

7 de 7 GPS no celular — Foto: Reprodução/Freepik GPS no celular — Foto: Reprodução/Freepik