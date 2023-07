Smart TV com Roku: 6 opções com o sistema operacional por a partir de R$ 997

A Philco PTV40G7ER2CPBLF, por exemplo, oferece uma tela de 40 polegadas com resolução Full HD de 1920x1080 pixels e tecnologia D-LED por preços que partem de R$ 1.299. Já a Semp RK8600 oferece uma tela de 50 polegadas com uma qualidade de imagem UHD 4K HDR por R$ 2.049. Confira a seguir seis opções de smart TVs com sistema operacional Roku.

A 32S5195/78G, da AOC, é um modelo que marcou a chegada da Roku ao Brasil. A smart TV de 32 pol promete uma oferta maior de aplicativos em relação aos outros produtos, além de contar com Netflix, HBO Max, Globoplay, Amazon Prime Video, YouTube, DAZN, filmes e Spotify instalados de fábrica, além de outros dos principais serviços do mercado. Ela promete uma tela plana HD com resolução de 1280x720 pixels e painel LED.

Além disso, a tela dessa TV tem frequência nativa de 60 Hz. Quanto ao áudio, a potência deste aparelho é de 10W. Assim como os outros dispositivos, a Roku TV conta com três conexões HDMI 3x e duas portas USB 2.0, além das opções Wi-Fi e Ethernet para conectar à internet. Ela pode ser adquirida por R$ 997 na Amazon. Avaliada em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacaram o custo-benefício e a fácil instalação. Porém, relatam que o sistema não disponibiliza mais atualizações.

Prós: custo-benefício

Contras: não possui mais atualizações

A PTV32G70RCH, da Philco, traz um design com bordas finas e resolução em HD de ‎1366x768 pixels em uma tela LED de 32 pol. A TV é equipada com processador quad-core, prometendo qualidade gráfica e desempenho até 50% mais veloz se comparada aos modelos da geração anterior. De acordo com a fabricante, o tempo de resposta da TV é de 20 ms, enquanto a taxa de atualização fica por 60 Hz. Seu sistema operacional é o Roku TV, e ele acompanha diversos aplicativos de streaming. Alguns exemplos são Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay e Disney+.

Para quem procura um televisor para séries e filmes, a PTV32G70RCH também conta com certificado Dolby Audio, prometendo qualidade de som de cinema em casa. Quanto às entradas, o modelo conta com duas do tipo HDMI, uma USB, uma RCA e RF e outra para internet. Na Amazon, a opção pode ser encontrada por valores a partir de R$ 1.039. Por lá, a TV é avaliada com nota 4,7 de 5 e consumidores destacam que o modelo possui bom custo-benefício e seu modo de usar é bem intuitivo. Como pontos negativos, no entanto, criticam o fato de a TV não ter loja de aplicativos.

Prós: custo-benefício e Dolby Audio

Contras: não possui loja de aplicativos

A PTV40G7ER2CPBLF, da Philco, traz tela de 40 polegadas, ela oferece uma ótima qualidade de imagem e som na sua sala. O modelo acompanha uma tela Full HD com resolução de 1920x1080 pixels, além da tecnologia D-LED, que promete aprimorar ainda mais a qualidade da imagem, proporcionando cores vivas e vibrantes. O seu sistema operacional é Roku TV e sua taxa de atualização é de 60 Hz, sendo capaz de oferecer movimentos suaves e sem borrões, ideal para que procura um modelo para assistir a filmes e séries.

O processador quad-core e processador gráfico triple-core garantem um desempenho rápido e eficiente. A conectividade do modelo é Wi-Fi. O periférico também é equipado com 3 entradas HDMI e 2 portas USB, permitindo que você conecte diversos dispositivos, HDR com alta qualidade de imagem e sistema de som Dolby Audio, para uma experiência mais imersiva. Interessados irão precisar investir R$ 1.299. Atualmente, ela está avaliada com 4,3 de 5 estrelas. Os compradores destacaram o custo-benefício. Porém, destacam que o sistema Roku da TV deixa a desejar.

Prós: custo-benefício e tamanho da tela

Contras: sistema Roku apresenta falhas

A 32RS530, da TCL, possui 32 polegadas, tecnologia de tela LED e resolução HD de 1366x768 pixels. O modelo conta com Micro Dimming, uma função que promete controlar a iluminação em centenas de regiões da tela para máxima qualidade de brilho, contraste e cor. O televisor conta com sistema operacional Roku TV, sistema interessante para quem procura um leque maior de aplicativos para a TV. Além disso, o formato do display traz bordas finas, para aproveitar ao máximo a imagem exibida.

O periférico conta três conexões HDMI, o que permite conectar com conforto até três dispositivos diferentes sem precisar de escolher quem ficará de fora, 1 USB, 1 entrada AV, 1 entrada RF, 1 saída ótica e 1 saída para fone de ouvido. Ela foi avaliada em 4,8 de 5 estrelas pelos compradores, que destacaram sua eficiência e qualidade visual. No entanto, relatam que a qualidade do som deixa a desejar. Na Amazon, ela pode ser adquirida por R$ 1.229.

Prós: qualidade da tela e função Micro Dimming

Contras: som deixa a desejar

A PTV40G65RCH, da Philco, pode ser uma alternativa para quem busca um televisor maior e com custo-benefício baixo. O modelo premium vem equipado com uma tela de LED, de 40 polegadas, com resolução Full HD de 1920x1080 pixels. O periférico apresenta uma proporção de 16:9, com taxa de atualização de 60 Hz, ideal para filmes, séries e mais. Já o sistema de som fica pelo Dolby Digital, que transmite o som em 5.1 canais. A TV pode ser adquirida pela economia de R$ 1.459.

O modelo dispõe de três entradas HDMI, para conectar videogames e aparelhos de Blu-Ray, além de também contar com duas entradas USB 2.0, uma entrada RCA e outra para amplificadores ou periféricos de áudio. Avaliada com 4,4 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam que a TV é uma boa escolha entretenimento e que possui um leque bom de aplicativos, como Netflix, Globoplay e Telecine. No entanto, alguns apontam que a qualidade do som deixa a desejar.

Prós: atende às expectativas

Contras: alguns compradores reclamam da qualidade do áudio

A RK8600, da Semp, é o modelo mais caro da lista. A TV promete 50 polegadas com uma qualidade de imagem UHD 4K HDR. Estas características e o preço podem ser atraentes para a maior parte do público. O sistema interno promete uma taxa de atualização convencional de 60 Hz, o que deve ser suficiente para o entretenimento, como para assistir filmes e séries. O painel de conexão disponibiliza portas para cabo HDMI e USB, embora seja possível conectar-se via Wi-Fi.

Desta forma e com o sistema operacional Roku TV OS, o consumidor pode usufruir de vários aplicativos de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e mais. Além disso, a TV pode ser controlada por assistentes virtuais, como Alexa, Google Assistente e Apple Home Kit, além de permitir um espelhamento de tela. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a grandeza do design da tela e o bom funcionamento do sistema. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 2.049.

Prós: integração com streamings e assistentes virtuais

Contras: o áudio poderia ser melhor

