Spin-off de The Walking Dead: conheça todas as séries derivadas

The Walking Dead é uma série pós-apocalíptica de zumbis, lançada pela AMC em 2010. Baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard, ela possui onze temporadas e foi um dos maiores sucessos da TV americana durante sua exibição. Disponível na Netflix , Star+ e Claro TV+ , a produção foi encerrada no final de 2022, mas se transformou em uma franquia de mídia com quatro spin-offs já lançados e outros dois ainda em produção.

Com histórias que se passam no mesmo universo da série original, as derivadas Fear The Walking Dead e World Beyond estão disponíveis no Amazon Prime Video. Enquanto isso, outros títulos da franquia já lançados ou prestes a irem ao ar, não tem previsão de desembarcarem em streamings brasileiros. Veja, a seguir, mais detalhes de cada spin-off e como estão dispostos na linha do tempo de The Walking Dead.

Fear the Walking Dead

Primeiro spin-off da franquia, Fear the Walking Dead é uma produção da AMC lançada em 2015. Na trama, acompanhamos as dificuldades vividas por uma família durante o começo do apocalipse zumbi. Após o seu quarto ano de exibição, a série passou a ocorrer em simultâneo aos eventos de The Walking Dead, realizando um crossover com a série por meio do personagem Morgan Jones (Lennie James). Criada por Robert Kirkman e Dave Erickson, a série está atualmente em sua oitava e última temporada.

Além do ator, compõem ainda o elenco da produção as estrelas Kim Dickens (O Enfermeiro da Noite), Cliff Curtis (Dia de Treinamento), Frank Dillane (A Serpente de Essex) e Alycia Debnam-Carey (Saint X). Bem recebido pela crítica, com exceção de sua quinta temporada, o título tem uma aprovação de 73% dos especialistas no Rotten Tomatoes. Já entre o público do IMDb, a série ganhou nota 6,8.

The Walking Dead: World Beyond

Segunda derivada do universo de The Walking Dead, World Beyond é uma série de 2020, planejada para ter apenas duas temporadas. Criada por Scott M. Gimple e Matthew Negrete, ela se passa dez anos após o início do apocalipse zumbi e acompanha um grupo de quatro jovens que formam a primeira geração crescida em meio ao caos.

Protagonizada pelos jovens Aliyah Royale (Olhos Atentos), Alexa Mansour (Crimes na Escola), Hal Cumpston (Bilched) e Nicolas Cantu (As Tartarugas Ninja: Caos Mutante), a série conta com 10 episódios em cada uma de suas temporadas. Com uma avaliação geral negativa, a produção tem uma nota de 4,5 dos fãs no IMDb e uma classificação de 46% entre os críticos no Rotten Tomatoes.

Tales of the Walking Dead

Terceiro spin-off da franquia, Tales of the Walking Dead é uma produção de 2022 criada por Scott M. Gimple e Channing Powell. Já confirmada para uma segunda temporada (chamada provisoriamente de More Tales from the Walking Dead Universe), a produção possui episódios que contam histórias individuais e localizadas em momentos diferentes da timeline de The Walking Dead.

À frente de cada uma dessas narrativas estão personagens novos ou já conhecidos do show original, como é o caso de Alpha, interpretada por Samantha Morton (The Serpent Queen). Além da atriz, também fazem parte do elenco os atores Terry Crews (As Branquelas) e Parker Posey (Beau Tem Medo). Mais bem avaliado pela crítica do que pelo público, o título alcançou uma aprovação de 74% dos especialistas no Rotten Tomatoes e uma nota 5,9 dos fãs no IMDb.

The Walking Dead: Dead City

Lançado nos EUA neste mês de junho, The Walking Dead: Dead City é o quarto spin-off da franquia. Criado por Eli Jorné, o título é uma sequência do show original e mostra os personagens Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) se aventurando por uma Manhattan tomada por zumbis e humanos perigosos.

Além dos protagonistas, a série também conta com os atores Gaius Charles (Grey’s Anatomy) e Zeljko Ivanek (Oz) e terá uma primeira temporada de apenas seis episódios. Até o momento, a produção conta com uma aprovação de 70% da crítica do Rotten Tomatoes e nota 8 dos fãs no IMDb.

The Walking Dead: Daryl Dixon

Quinta série derivada da franquia, The Walking Dead: Daryl Dixon é uma futura série pós-apocalíptica, prevista para o final de 2023. Criada por David Zabel, ela terá uma primeira temporada de seis episódios, ambientados em algum momento posterior ao show original.

Focada no personagem Daryl Dixon (Norman Reedus), um dos mais populares de The Walking Dead, a produção começa quando o protagonista desperta em uma França quebrada e dominada por zumbis, sem saber como chegou até ali. Além de Reedus, a série também contará com a atriz Clémence Poésy (Harry Potter e o Cálice de Fogo) e o ator Adam Nagaitis (Chernobyl).

The Walking Dead: Rick e Michonne

Ainda sem nome oficial definido, o sexto spin-off da franquia The Walking Dead já foi anunciado para 2024. Criado por Scott M. Gimple e Danai Gurira, ele ainda não teve detalhes da sua trama revelados, mas será centrado no personagens Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (interpretada pela própria Danai Gurira), dois dos protagonistas da série original. Além deles, as atrizes Pollyanna McIntosh (Vikings: Valhalla) e Lesley-Ann Brandt (Lúcifer) também farão parte do elenco.

