SSD externo: 6 modelos de 240 GB até 2 TB para comprar em 2023

SSDs externos podem ser ideais para quem quer transportar dados para vários lugares ou mesmo aumentar o armazenamento do dispositivo facilmente e com um disco que é mais rápido que os HDs convencionais. Empresas como Multilaser , Western Digital , SanDisk e Samsung oferecem modelos por preços a partir de R$ 199 , como é o caso do Multilaser E300, que traz interface SATA e armazenamento de 240 GB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o SanDisk Extreme conta com uma pequena alça que facilita o transporte do SSD e 1 TB de espaço por valores que partem de R$ 584. Outra opção é o Samsung T7, que traz 2 TB e conectividade USB 3.2 tipo C por cerca de R$ 1.120. Veja a seguir seis SSDs externos para comprar no Brasil.

1. Multilaser E300 – a partir de R$ 199

O SSD da Multilaser é uma solução de 240 GB que conta com interface SATA, o que tende a oferecer um desempenho mais limitado, mas mesmo assim muito superior ao que um HD externo pode oferecer. Até por conta de suas limitações técnicas, mas também por ser uma solução mais simples, o SSD da Multilaser aparece com notas de avaliação mais baixas, tendo recebido cinco estrelas por 54% dos usuários. Ele é vendido por valores que partem de R$ 199.

O SSD traz um visual mais simples, de modo que o design do mesmo lembra até o de cases USB que são comercializadas por valores mais acessíveis. Com interface USB 3.0, o modelo promete entregar uma velocidade até que adequada, considerando que o modelo ainda utiliza a interface SATA, que por sua vez, não oferece tanto desempenho quanto unidades NVMe.

Prós: custo baixo, USB 3.0

custo baixo, USB 3.0 Contras: desempenho limitado, acabamento muito simples

2. WD My Passport Go – a partir de R$ 289

O WD My Passport Go apresenta 500 GB de espaço e é mais uma opção de entrada. O SSD, que é de uma marca mais conceituada, aparece com uma melhor avaliação, tendo recebido cinco estrelas por parte de 75% dos usuários. O modelo aparece por cerca de R$ 289.

Segundo a fabricante, a construção do SSD garante mais resistência, tendo garantia contra quedas de até dois metros e um suporte maior a tremores e batidas mesmo quando a unidade está ligada. Além disso, a fabricante oferece garantia de três anos para o SSD e garante que ele pode entregar velocidades de até 300 MB/s.

Prós: acabamento melhor, melhor suporte, bom desempenho

acabamento melhor, melhor suporte, bom desempenho Contras: nenhum relevante

3. SanDisk Extreme – a partir de R$ 584

O SanDisk Extreme apresenta um design mais moderno que traz mais a portabilidade. Ele é uma solução que oferece um volume de armazenamento ainda mais interessante, com 1 TB de espaço. Assim como outras unidades de armazenamento da marca, o modelo aparece com uma boa avaliação na Amazon, tendo recebido cinco estrelas por parte de 78% dos usuários, que destacam principalmente a facilidade no transporte do SSD. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 584.

O SanDisk Extreme tem um visual arredondado com destaque para uma pequena alça que facilita o transporte do SSD. Assim como alguns de seus concorrentes, o SSD conta com garantia de três anos e promete oferecer um bom desempenho.

Prós: design moderno, garantia extensa, mais confiabilidade, bom volume de armazenamento

design moderno, garantia extensa, mais confiabilidade, bom volume de armazenamento Contras: custo mais alto

4. Samsung T7 Shield – a partir de R$ 644

O T7 Shield, da Samsung, é uma solução indicada para quem além de um volume maior de armazenamento, requer uma unidade que ofereça mais resistência. O SSD oferece 1 TB de espaço e conta com certificação IP65, o que garante resistência a respingos d'água. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 644.

O SSD da Samsung conta com tecnologia NVMe, entregando velocidades que segundo a fabricante podem chegar aos 1.050 MB/s. O modelo utiliza a interface USB 3.2 tipo C, o que também é mais um fator que pode colaborar com o desempenho e também com a comodidade do usuário, uma vez que os cabos tipo C têm se tornado cada vez mais o padrão no mercado.

Prós: bom desempenho, USB Tipo C, mais durabilidade

bom desempenho, USB Tipo C, mais durabilidade Contras: custo mais alto

5. Samsung T7 Touch – a partir de R$ 1.089

O T7 Touch é ideal para quem preza pela segurança de dados. O SSD que tem um tamanho parecido com o de outras soluções SATA, conta com um leitor de impressões digitais, o que visa garantir que apenas o dono do SSD tenha acesso aos dados. O modelo aparece por valores a partir de R$ 1.089.

Além de oferecer acesso por biometria, o modelo entrega 500 GB de espaço para os seus dados e velocidade de leitura que pode chegar aos 1.050 MB/s segundo a fabricante, sendo mais uma solução com conectividade USB 3.2. Apesar do custo alto, o SSD também aparece com boas avaliações, com cinco estrelas de mais de 83% dos usuários.

Prós: bom desempenho, biometria, design moderno

bom desempenho, biometria, design moderno Contras: custo alto considerando o volume de armazenamento

O Samsung T7 de 2 TB é uma solução para quem precisa transportar um volume de dados realmente grande ou mesmo uma alternativa para usuários que pretendem implementar uma nuvem pessoal. O SSD tem um design sóbrio e assim como outras soluções do segmento oferece conectividade USB 3.2 tipo C, o que permite que seja mais fácil encontrar um cabo compatível.

. O T7 de 2 TB também é um produto muito bem avaliado pelos usuários da Amazon, com mais de 85% de avaliações com cinco estrelas, com comentários que destacam a qualidade de construção e capacidade de armazenamento do mesmo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.120.

Prós: muito espaço, visual moderno, conectividade USB Tipo C

muito espaço, visual moderno, conectividade USB Tipo C Contras: ausência de recursos de segurança e resistência

