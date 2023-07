SSD NVMe 1 TB: 7 modelos para deixar seu PC mais rápido

SSDs com padrão NVMe de 1 TB são ideais para quem quer deixar o computador e notebook mais rápido e com bom volume de armazenamento de dados. Ele é indicado para ganhar agilidade na inicialização do sistema, abertura de arquivos, programas e jogos. Empresas como Kingston, Samsung, Adata e Sabrent oferecem modelos por preços a partir de R$ 292, como é o caso do Kingston NV2, que traz velocidade de leitura de até 3.500 MB/s e velocidade de gravação de até 2.100 MB/s. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.