SSD SATA: 6 opções para deixar seu PC mais rápido por a partir de R$ 109

O SSD no padrão SATA é indicado para dar maior desempenho e revitalizar notebooks mais antigos sem pagar muito, além de poder ser utilizado em consoles ou desktops. Empresas como Kingston , Western Digital , Crucial e SanDisk oferecem modelos por preços a partir de R$ 109 , como é o caso do Kingston A400, que traz 240 GB e 2,5 polegadas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o SanDisk Plus SDSSDA-480G-G26 conta com velocidade de 535 MB/s para leitura e 445 MB/s em gravação por valores que partem de R$ 188. Outra opção é o Crucial BX500, que apresenta 2 TB de memória por cerca de R$ 748.

1. Kingston A400 - a partir de R$ 109

Esta versão do Kingston A400 conta 240 GB de memória e velocidade de leitura e gravação de 500 MB/s e 350 MB/s. O modelo de 2,5 mm é ideal para notebooks com design fino, sem abrir mão de uma estrutura robusta que promete ser resistente a impactos e proporcionar durabilidade ao SSD. De acordo com a ficha técnica, o A400 possui consumo médio de 0,279 W e tem vida útil estimada de 2 milhões de horas.

O SSD da Kingston possui mais de 94,5 mil avaliações no site da Amazon, com classificação de 4,8 estrelas. Os compradores destacaram em seus comentários o custo-benefício e facilidade de instalação do modelo. O modelo aparece por valores a partir de R$ 109.

Prós: custo-benefício e facilidade de instalação

custo-benefício e facilidade de instalação Contras: modelos simples

2. WD Green 240 GB - a partir de R$ 119

O WD Green de 240 GB, da Western Digital, é outra opção para quem procura um bom custo-benefício. O modelo atinge até 545 MB/s de velocidade de leitura e seu cache SLC (single-level cell) promete bom desempenho na gravação. Um dos destaques da linha Green é o seu baixo consumo de energia, com média de 0,08 KW. Além do software de clonagem Acronis, há o WD SSD Dashboard que permite monitorar a integridade da unidade. Ele é vendido por cerca de R$ 119.

Com mais de 2,8 mil avaliações no site da Amazon, o WD Green é avaliado com 4,4 estrelas. Sua velocidade e custo-benefício são os principais atrativos do modelo para os compradores. De acordo com a ficha técnica, o SSD possui uma durabilidade estimada de 1 milhão de horas.

Prós: velocidade e custo-benefício

velocidade e custo-benefício Contras: não há

3. Adata SU650 - a partir de R$ 128

O Adata SU650, com 240 GB de memória, traz 540 MB/s de velocidade de leitura e 450 MB/s de gravação. Ele possui durabilidade de 1,5 milhão de horas ou até 800 TB de dados, números que devem atrair quem busca um investimento com durabilidade de longo prazo. Por meio do software SSD Toolbox, é possível receber as atualizações de firmware e outros conteúdos úteis para os usuários. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 128.

O SSD tem mais de 2,1 mil avaliações de compradores no site da Amazon e avaliação de 4,6 estrelas. O custo-benefício e a velocidade fazem do SSD da Adata uma boa opção para aprimorar os setups atuais e mais antigos, de acordo com os comentários. No entanto, o desempenho fica abaixo de modelos similares, segundo alguns usuários.

Prós: custo-benefício e velocidade

custo-benefício e velocidade Contras: desempenho pouco abaixo de modelos similares, de acordo com alguns comentários

4. PNY CS900 - a partir de R$ 172

O SSD PNY CS900 é um modelo que concilia bom espaço de armazenamento e preço acessível. Ele possui 500 GB de memória, velocidade de leitura de 550 MB/s e 500 MB/s de escrita. A unidade de armazenamento da PNY também promete um funcionamento com baixo custo energético e silencioso. Ele é vendido por cerca de R$ 172.

A capacidade de armazenamento, o custo-benefício e qualidade foram os pontos mais destacados pelos compradores. O PNY CS900 conta com aproximadamente 22,5 mil avaliações no site da Amazon e é classificado com 4,7 estrelas. A sua velocidade, no entanto, está abaixo de outros SSDs do mercado para os consumidores.

Prós: custo-benefício e capacidade de armazenamento

custo-benefício e capacidade de armazenamento Contras: velocidade um pouco abaixo de outros modelos

5. SanDisk Plus SDSSDA-480G-G26 - a partir de R$ 188

O SanDisk Plus SDSSDA-480G-G26 é uma alternativa para quem busca maior capacidade de armazenamento. Com 480 GB de memória, o SSD da SanDisk tem uma velocidade de 535 MB/s para leitura e 445 MB/s em gravação, otimizada pelo cache SLC que auxilia a executar as tarefas de trabalho com mais eficiência. O modelo possui software de clonagem e instruções passo a passo para deixá-lo igual à unidade de armazenamento atual. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 188.

O SDSSDA-480G-G26 promete operar em temperaturas menores, o que aumenta a autonomia de bateria do notebook em comparação a outros SSDs. No site da Amazon, o dispositivo da SanDisk foi avaliado por quase 26 mil compradores e tem classificação de 4,8 estrelas. Os comentários citam o seu custo-benefício e facilidade de instalação. A durabilidade foi um quesito que deixou a desejar de acordo com alguns usuários, já que o SSD apresentou problemas de funcionamento ao longo do tempo.

Prós: custo-benefício, facilidade de instalação e armazenamento de 480 GB

custo-benefício, facilidade de instalação e armazenamento de 480 GB Contras: durabilidade deixou desejar de acordo com alguns usuários

6. Crucial BX500 - a partir de R$ 748

O Crucial BX500 é um modelo interessante para quem busca um SSD com boa capacidade de armazenamento. O modelo de 2,5 polegadas possui 2 TB de memória e velocidade de 540 MB/s para leitura e 500 MB/s em gravação e promete revitalizar o computador como se fosse um novo dispositivo, mas com todos os arquivos do original devido ao seu software de clonagem que copia todos os dados do disco de armazenamento antigo. De acordo com a Crucial, o SSD possui vida útil de 720 TB. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 748 para comprar o produto.

O BX500 já foi avaliado por mais de 4,3 mil avaliações de compradores na Amazon e é classificado com 4,6 estrelas. Sua capacidade de armazenamento, bom desempenho tanto para notebooks quanto para consoles e custo-benefício foram alguns dos pontos positivos destacados nos comentários. Como ponto negativo, alguns usuários relataram problemas com o software de clonagem da Crucial.

Prós: armazenamento, custo-benefício e bom desempenho em jogos e consoles

armazenamento, custo-benefício e bom desempenho em jogos e consoles Contras: alguns usuários relataram problemas de funcionamento no software da Crucial

