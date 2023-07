Switch 8 portas: 7 opções para conectar dispositivos na mesma rede

Switch de 8 portas é um tipo de equipamento que gerencia e permite expandir a rede de um ambiente sem precisar da ajuda de técnicos ou conhecimento especializado. Com o uso do dispositivo, é possível aumentar o número de aparelhos conectados à rede sem perder a qualidade. É uma boa opção para ser utilizado na rede doméstica ou empresarial. Empresas como Mercusys, Intelbras e TP-Link oferecem modelos por preços a partir de R$ 64 , como é o caso do Mercusys ‎MS108, que traz tecnologia plug-and-play e tamanho compacto. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o Intelbras ‎SF 800 apresenta VLAN fixa por valores que partem de R$ 82. Outra opção é o TP-Link ‎TL-SG108, que conta com gabinete em aço de alta qualidade por cerca de R$ 230. Veja a seguir sete switches de 8 portas para comprar no Brasil.

Switch 8 portas: conheça sete opções para comprar no Brasil

O switch MS108, da Mercusys, é um dispositivo compacto do tipo mesa que tem as medidas de 127 mm de largura por 60,3 mm de altura, quase o mesmo tamanho de um smartphone. O modelo não conta com ventoinhas, o que o torna discreto. As oito portas são de 10/100 Mb/s sendo no sistema Plug-and-play, ou seja, basta conectar para começar a utilizar, sem a necessidade de configurações. O modelo aparece por valores a partir de R$ 64.

Ele traz a tecnologia Half/Full Duplex e MAC Address Learning e fornece até 1.6 Gb/s de largura de banda de comutação estável. O MS108 é compatível com computadores, impressoras, câmeras IP, smart TVs e consoles. Fabricado em plástico, tem voltagem de 5 V com alimentação via cabo. As avaliações na Amazon dão nota 4,6 de 5, com muitos elogios ao custo-benefício.

Prós: é compacto, praticamente o tamanho de um smartphone

é compacto, praticamente o tamanho de um smartphone Contras: apenas 1,6 Gb/s de largura de banda

2. Intelbras SF 800 Q+ - a partir de R$ 65

O Intelbras SF 800 Q+ é um modelo de switch que traz a função QoS, que prioriza o tráfego de dados, voz e vídeo. O modelo conta com 1,6 Gb/s de largura de banda, sendo cada porta de 10/100 Mb/s. A conexão é no sistema Plug-and-play e tem proteção contra surtos elétricos de até 25 kV. Suporta tensão de alimentação de 12 V a 24 V e pode ser visto por valores que partem de R$ 65.

A porta LAN 1 possui suporte a PoE passivo, o que permite que o switch seja alimentado pelo cabo de rede com um injetor situado até 100 m, o que elimina a necessidade de uma tomada próxima ao aparelho. Conta ainda com LEDs indicadores na parte superior e atende às normas IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1p e IEEE802.3az. A fonte de alimentação é bivolt e acompanha guia de usuário. O produto recebeu nota 4,8 de 5, com muitos elogios e recomendações.

Prós: prioriza o tráfego de dados, voz e vídeo

prioriza o tráfego de dados, voz e vídeo Contras: é apenas 10/100 Mb/s

3. Intelbras ‎SF 800 - a partir de R$ 82

Apesar de semelhante ao modelo acima, o Intelbras SF 800 conta com a função VLAN fixa, que permite a segmentação da rede por VLANs, o que impede que um computador conectado ao switch acesse outro, já que as portas são tratadas como redes independentes. Isso garante mais segurança e privacidade aos usuários conectados. O modelo tem as medidas 140 mm de largura por 26 mm de altura e 75 mm de profundidade. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 82.

Também conta com a função PoE passivo, o que elimina a necessidade de uma tomada próxima ao aparelho, e QoS que prioriza o tráfego de dados, voz e vídeo. Cada porta Fast Ethernet tem 10/100 Mbps, sendo um total de 1,6 Gb/s de largura de banda. Ainda traz LEDs indicadores na parte superior. Ele tem nota de avaliação de 4,6 de 5, com muitos elogios à eficiência do produto.

Prós: função Vlan

função Vlan Contras: é apenas 10/100 Mb/s

4. Mercusys MS108G - a partir de R$ 137

O Mercusys MS108G é um switch de mesa, mas conta com um design moderno que mescla as cores preto e vermelho. As portas Ethernet são de 10/100/1000 Mb/s, sendo até dez vezes mais rápido que as portas Ethernet 10/100 Mb/s comuns. O modelo é compatível com TVs 4K Ultra HD, computadores, impressoras, câmeras IP e consoles. O produto pode ser visto por cifras que partem de R$ 137.

A conectividade é no sistema Plug-and-play e tem tecnologia Half / Full Duplex e MAC Address Learning, que fornecerão conexões confiáveis e ininterruptas. Além disso, ajusta automaticamente o consumo de energia de acordo com o status do link e o comprimento do cabo para limitar a pegada de carbono da sua rede, garantindo até 82% de economia de energia. As notas na Amazon são de 4,9 de 5, com muitos elogios ao produto.

Prós: portas Ethernet são de 10/100/1000 Mb/s

portas Ethernet são de 10/100/1000 Mb/s Contras: não é gerenciável

O TP-Link LS1008G é um switch que pode ser instalado em mesas com paredes. Ele tem capacidade de largura de banda de 16 Gb/s sendo dividido em 10 / 100 / 1000 Mb/s, com controle de Fluxo IEEE 802.3 que fornece transferência de dados confiável. O modelo é compatível com computadores, impressoras, webcams e IPTVs. A conectividade é no sistema Plug-and-play e pode ser visto por valores a partir de R$ 154.

O switch da TP-Link é elaborado em plástico e pode ser adquirido nas cores preto ou azul. O modelo LS1008G é sem ventoinha, o que garante um uso silencioso e ainda tem tecnologia TP-Link Green que economiza energia. Ele recebeu nota 4,8 de 5, com muitos elogios ao uso em redes domésticas.

Prós: 16 Gb/s de largura de banda

16 Gb/s de largura de banda Contras: fabricado em plástico

6. Intelbras SG 800Q+ - a partir de R$ 202

O último modelo da Intelbras desta lista é o switch SG 800Q+, ideal para redes que exigem alto volume de tráfego de dados. Tem largura de banda de 16 Gb/s sendo que as portas têm capacidade de 10/100/1000 Mb/s. A conectividade é Plug-and-play e tem tecnologia QoS que prioriza o fluxo eficiente de dados, voz e imagens.

O produto também conta com protocolo Green Ethernet (802.3az), que reduz o consumo de energia sem comprometer o desempenho, agregando maior durabilidade ao produto. A fonte de alimentação é bivolt e o produto é visto à venda por preços a partir de R$ 202 na cor preto. Além disso, traz LEDs de indicação na parte superior.

Prós: 16 Gb/s de largura de banda

16 Gb/s de largura de banda Contras: a mesma funcionalidade de modelos mais baratos

O TP-Link TL-SG108 é um switch mais elaborado tendo o gabinete em aço de alta qualidade, o que aumenta a vida útil do dispositivo. Ele pode ser instalado em mesas ou paredes e tem as medidas de 158 mm de largura por 101 mm de comprimento e 25 mm de altura. Não conta com ventoinha e tem LED da parte frontal para indicar que o aparelho está ligado. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 230 para comprar o produto.

As portas têm capacidade de 10 / 100 / 1000 Mb/s e suporte a Auto-MDI/MDIX. A conectividade é Plug-and-play e tem tecnologia Green Ethernet para redução do consumo de energia. O controle de fluxo IEEE 802.3x fornece uma transferência de dados confiável. Compatível com 802.1p/DSCP e a função IGMP Snooping. Compradores avaliaram o aparelho com nota 4,8 de 5, com elogios ao produto.

Prós: gabinete de aço

gabinete de aço Contras: preço elevado

