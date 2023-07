Tem um iPhone? 5 dicas para 'fugir' do aumento de preço do iCloud

O iCloud + está mais caro no Brasil. A mudança de preços na mensalidade do serviço de armazenamento em nuvem foi anunciada pela Apple no final do mês de junho. O acréscimo foi de quase 40% no valor das assinaturas, que pularam de R$ 3,50 para R$ 4,90 no plano mais básico, e de R$ 34,90 para R$ 49,90 na versão mais cara do serviço.

Usuários que desejam economizar e fugir do aumento de preços do iCloud+, mas ainda precisam de espaço livre na nuvem, podem recorrer a outras alternativas, e plataformas como iTunes e o Google Fotos podem ajudar. Na lista abaixo, o TechTudo reuniu cinco dicas que podem ser úteis para economizar dinheiro e memória nos serviços de nuvem. Confira, a seguir.

1 de 7 iCloud aumenta preços no Brasil; veja como escapar do ajuste — Foto: Marvin Costa/ TechTudo iCloud aumenta preços no Brasil; veja como escapar do ajuste — Foto: Marvin Costa/ TechTudo

Compare os novos valores de assinatura do iCloud+:

50 GB - de R$ 3,50 para R$ 4,90

200 GB - de R$ 10,90 para R$ 14,90

2 TB - de R$ 34,90 para R$ 49,90

1. Faça o backup no iTunes

Não é necessário fazer o backup do iPhone (iOS) exclusivamente pelo iCloud para ter uma cópia de segurança das suas informações. O recurso é útil pela praticidade, mas se você não quiser pagar pelo armazenamento do iCloud+, pode fazer o backup do dispositivo usando o iTunes no computador. Para isso, é necessário ter o app iTunes instalado no PC. Se você usa um computador com Windows, pode baixá-lo na loja de aplicativos da Microsoft ou pelo site da Apple.

2 de 7 É possível fazer o backup do iPhone (iOS) usando o o iTunes no PC — Foto: Melissa Cruz/TechTudo É possível fazer o backup do iPhone (iOS) usando o o iTunes no PC — Foto: Melissa Cruz/TechTudo

Depois de instalar o iTunes no computador, basta conectar o iPhone (iOS) ao PC e esperar alguns segundos até que o programa reconheça o celular. Em seguida, toque sobre o ícone de iPhone no canto esquerdo da tela, na barra superior do iTunes, e selecione a opção "Resumo". Para continuar, clique em "Fazer Backup Agora" e espere alguns minutos até que a cópia de segurança seja concluída. Seus dados, então, ficarão armazenados no computador. Assim, se você trocar de iPhone (iOS), poderá recuperar o backup no novo celular usando o iTunes.

2. Desative a sincronização de apps no iCloud

Como o iCloud pode armazenar todas as informações do iPhone (iOS) na nuvem, ele também salva dados de apps instalados no celular. Mas, se você quiser economizar seu espaço no iCloud , uma opção é não manter esses dados de apps salvos no backup. É possível desativar a sincronização pelas configurações de forma simples.

Para isso, acesse os ajustes do seu iPhone e clique sobre seu nome. Em seguida, selecione a aba "iCloud" e clique sobre "Apps que usam iCloud". Na página seguinte, deslize a tela para baixo e desative os aplicativos que não precisam estar sincronizados com a nuvem. Você pode fazer isso com apps de delivery e de compras, por exemplo - assim, o espaço que era ocupado por eles pode ser usado para armazenar informações mais importantes.

3 de 7 Desativando a sincronização de apps no iCloud para liberar espaço na nuvem — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desativando a sincronização de apps no iCloud para liberar espaço na nuvem — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Use o Google Fotos e apps alternativos para armazenar fotos e vídeos

Outra dica para fugir da assinatura do iCloud consiste em usar apps alternativos para guardar fotos em backup. Nesse caso, aplicativos como o Google Fotos ou Amazon Photos podem ajudar. O Google Fotos oferece um armazenamento gratuito de até 15 GB que é compartilhado com o Gmail e com o Google Drive. Para usá-lo e salvar as imagens na nuvem, basta ter uma conta do Google.

4 de 7 É possível usar o Google Fotos para economizar armazenamento no iCloud; veja como — Foto: Clara Fabro/TechTudo É possível usar o Google Fotos para economizar armazenamento no iCloud; veja como — Foto: Clara Fabro/TechTudo

Já o Amazon Photos oferece espaço gratuito de 5 GB, que também pode ser usado para armazenar fotos e vídeos. Qualquer um que tenha uma conta Amazon pode usar o serviço - ou seja, não é necessário que o usuário seja assinante Prime.

Vale lembrar que, caso você opte por salvar suas fotos em alguns desses serviços alternativos, deve interromper o backup automático das Fotos no iCloud. Para isso, acesse os ajustes do iPhone (iOS), clique sobre seu nome e, em seguida, em "iCloud". Depois, em "Apps que usam iCloud", clique em "Fotos" e desative a chave ao lado de "Sincronizar este iPhone".

5 de 7 Desativando a sincronização de fotos do iPhone (iOS) no iCloud — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desativando a sincronização de fotos do iPhone (iOS) no iCloud — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Faça upload de documentos no Google Drive ou Dropbox

Além dos aplicativos para fazer o backup de fotos, você também pode considerar usar outros apps para fazer o upload de documentos. O Google Drive é uma boa opção para isso, já que oferece os 15 GB de espaço gratuitos, mas existem outras alternativas, como o Dropbox ou OneDrive, que também podem substituir o iCloud e liberar espaço na nuvem do iPhone (iOS).

Os apps também contam com serviço de assinatura pagos, mas oferecem espaço grátis que pode ser útil para "desafogar" o iCloud. O Dropbox, por exemplo, permite que usuários tenham acesso a um armazenamento gratuito de 2 GB, enquanto o OneDrive oferece 5 GB sem cobrar nada por isso.

Para impedir que os documentos salvos no iPhone (iOS) sejam salvos em backup automaticamente, acesse os ajustes do celular e clique sobre o seu nome. Depois, toque em "iCloud" e, em seguida, em "iCloud Drive". Para concluir o procedimento, desative a chave ao lado de "Sincronizar este iPhone".

6 de 7 Desativando o upload automático de documentos no iCloud Drive — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desativando o upload automático de documentos no iCloud Drive — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Opte pelo downgrade do plano ou cancele sua assinatura

Seguindo as dicas acima, é possível liberar uma boa quantidade de espaço no iCloud. Se você quiser continuar utilizando o serviço, pode optar em fazer o downgrade para reduzir o armazenamento e, consequentemente, o gasto mensal com a ferramenta.

Para isso, acesse os ajustes do celular, clique sobre seu nome e, em seguida, sobre "iCloud". Depois, toque sobre a aba "Gerenciar Armazenamento da Conta" e clique em "Mudar de plano". Na próxima dela, clique sobre "Opções de downgrade" e faça login na sua conta Apple. Em seguida, clique sobre uma das opções disponíveis para confirmar o plano de armazenamento mais barato. Para cancelar a sua assinatura, basta selecionar a opção gratuita de 5 GB.

7 de 7 Fazendo o drowngrade do plano de assinatura do iCloud no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Fazendo o drowngrade do plano de assinatura do iCloud no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

