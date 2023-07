The Witcher: veja personagens e elenco da série de fantasia da Netflix

A primeira parte da terceira temporada de The Witcher estreou Netflix nesta quinta-feira (29). A nova leva de episódios é marcada pela despedida de Henry Cavill, que será substituído a partir da próxima season por Liam Hemsworth (franquia Jogo Vorazes ). Junto com o astro, ganham destaque no elenco Freya Allen (Planeta dos Macacos: O Reinado), Anya Chalotra (Army of the Dead: Lost Vegas) e Joey Batey (Strike).

Com novos capítulos disponíveis no dia 27 de julho, a série traz para o streaming o universo fantástico já conhecido pelos gamers e fãs do escritor polonês Andrzej Sapkowski. Para quem ainda não conhece e quer ficar por dentro dos principais personagens, veja a seguir os protagonistas de The Witcher e seus intérpretes.

A terceira temporada de The Witcher será a última com o ator Henry Cavill, que saiu para se dedicar a outros projetos

Henry Cavill é Geralt de Rivia

No mundo de Geralt, ele é considerado um "bruxo", um mercenário treinado desde criança para caçar monstros. Diferente de outros humanos, o caçador possui agilidade, força e resistência física fora do comum, além de certas habilidades mágicas. O protagonista é completamente indiferente às questões políticas e éticas do reino onde vive. Sua postura muda quando descobre que está predestinado a ser o guardião da princesa Ciri.

Henry Cavill como o bruxo Geralt de Rívia em The Witcher

Freya Allan é Ciri

Cirilla Fiona Elen Riannon, conhecida apenas como Ciri, é a princesa de Cintra. A jovem foi criada de forma reclusa no castelo da família, aos cuidados da avó, a Rainha Calanthe (Jodhi May), e o druida Mousesack (Callum Coates). Crescendo fora da realidade além do castelo, é apenas quando chega à adolescência que Ciri descobre seu destino ao lado de Geralt. Mas um ataque contra seu futuro reino deixa a união cada vez mais difícil de acontecer.

Ciri (Freya Allan) ganha ainda mais importância na terceira temporada de The Witcher

Anya Chalotra é Yennefer de Vengerberg

Yennefer é uma feiticeira misteriosa e sedutora, mas nem sempre sua vida foi assim. De origem camponesa, a personagem nasceu corcunda e com uma deformação facial, características que causavam zombaria entre os demais. Até que sua vida mudou quando recebeu um convite da poderosa Tissaia de Vries para integrar uma escola de jovens feiticeiras. Após o treinamento, ela conseguiu alterar sua forma física e decidiu viver de forma independente. Isso até conhecer Geralt, um bruxo que despertou em Yennefer uma paixão arrebatadora.

Na série The Witcher, a relação de Yennefer com Geralt orbita entre a amizade e a paixão fugaz

Joey Batey é Jaskier

O inconveniente, mas não menos cativante, bardo que acompanha as aventuras de Geralt tem sempre uma canção pronta para qualquer aventura. Jaskier faz de tudo para ser um amigo próximo do mercenário, mas a postura sisuda do bruxo frustra todas as expectativas. A música mais famosa de Jaskier é "Toss a Coin To Your Witcher" (Jogue uma Moeda para o Seu Bruxo), que se tornou um grande hit da produção.

Na série The Witcher, o bardo Jaskier tem sempre uma canção pronta para declamar nas aventuras de Geralt

Anna Shaffer é Triss Merigold

A personagem é outra feiticeira próxima à Geralt, devido a uma missão do bruxo em sua terra natal, Temeria. Diferente da colega Yennefer, Triss é especializada em mágicas de cura e que envolvem botânica.

Na série The Witcher, a feiticeira Triss Merigold também é uma forte aliada de Geralt

Graham McTavish é Sigismund Dijkstra

Djikstra é líder da Inteligência Redaniana, um serviço secreto que cataloga informações sobre os demais exércitos rivais de Redânia. O agente é extremamente manipulador e tem sob controle uma enorme rede de espiões. Ainda que seja visto apenas como o cérebro do grupo, Dijkstra não deixa de ser habilidoso nos combates com espada.

Dijkstra é o chefe da equipe de inteligência da Redânia

Kristofer Hivju é Nivellen

O amigo de Geralt é vítima de uma maldição que o deixou parecido com um javali. Graças ao feitiço, Nivellen também possui uma enorme força, não podendo ser morto enquanto o feitiço vigorar. Por assustar os demais, principalmente as crianças, Nivellen prefere viver sozinho em sua mansão.

Na série The Witcher, Nivellen foi vítima de uma maldição que o transformou numa fera

MyAnna Buring é Tissaia

A maga foi responsável por tirar Yennefer da fazenda onde vivia com o pai e transformá-la numa feiticeira poderosa. Tissaia é diretora da Academia Aretuza, uma escola preparatória onde mulheres jovens aprendem magia. No entanto, as alunas também servem como uma obscura fonte de energia para abastecer o local.

Na série The Witcher, a feiticeira Tissaia é diretora da Academia Aretuza

Wilson Mbomio é Dara

O jovem elfo é o primeiro a ajudar Ciri quando esta foge dos soldados nilfgaardianos que invadiram seu castelo. É por meio de Dara que a jovem princesa descobre quem coordenou a invasão para matá-la.

Na série The Witcher, o jovem elfo Dara ajuda Ciri ao escapar dos soldados nilfgaardianos

Mimi Ndiweni é Fringilla

Fringilla é colega de Yennefer durante o treinamento na Academia Aretuza. Sua maior inspiração é o tio, Artorius Vigo (Terence Maynard), um mago habilidoso em magias de ilusão.

Na série The Witcher, Fringilla é uma feiticeira que está no encalço de Ciri

Eamon Farren é Cahir

Grande vilão na primeira temporada, o oficial nilfgaardiano é extremamente leal ao imperador Emhyr var Emreis (Bart Edwards), conhecido como Chama Branca.

Na série The Witcher, oficial nilfgaardiano Cahir é o principal vilão da primeira temporada

Royce Pierreson é Istredd

O mago foi o primeiro a reconhecer o poder de Yennefer, quando ela usou de teletransporte para fugir dos aldeões que lhe importunavam. Posteriormente, os dois se tornaram amantes antes da feiticeira conhecer Geralt. Istredd é habilidoso em ler mentes e projetar pensamentos, além de ser dedicado ao estudo da história dos continentes.

Na série The Witcher, Istredd foi o primeiro amante de Yennefer antes de Geralt

Lars Mikkelsen é Stregobor

Stregobor é um dos integrantes da Irmandade dos Feiticeiros, a mais antiga associação de magos dos Reinos do Norte. O personagem é mentor de Istredd, ensinando ao jovem magias mentais e de ilusão.

Na série The Witcher, Stregobor é o mentor de Istredd e integrante da Irmandade dos Feiticeiros

Confira o trailer da terceira temporada de The Witcher

