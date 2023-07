Threads: veja 3 motivos para usar e outros 3 para continuar no Twitter

1 de 4 Threads é o concorrente direto do Twitter; veja motivos para usar — Foto: Tainah Tavares/TechTudo Threads é o concorrente direto do Twitter; veja motivos para usar — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

Motivos para usar o Threads

1. Integração com o Instagram

O Threads tem integração direta com o Instagram – tanto que, para usar, é necessário fazer o login com as informações da conta. Por isso, o app permite importar os contatos da rede de fotos e vídeos. O nome do usuário, inclusive, é mantido na nova plataforma e e o app permite compartilhar conteúdo entre as duas. Esse tipo de recurso facilita a usabilidade no aplicativo, o que pode melhorar a experiência para os usuários.

2. Funções mais extensas do que no Twitter

No que tange a ideia de um microblog, os recursos do Threads são muito parecidos com os do Twitter. O usuário pode escrever textos, responder os amigos, incluir imagens, vídeos e gifs. Algumas das funções, como o “retweets”, também estão presentes. Além disso, o Thread tem um limite de 500 caracteres para os posts, o que é mais do que os 280 oferecidos pelo Twitter. Os vídeos também têm limite de cinco minutos, em comparação com os pouco mais de dois da rede de Elon Musk. Quanto ao tipo de conteúdo que pode ser postado, as regras são as mesmas do Instagram: sem violação de direitos autorais ou nudez.

O Threads conta com recursos muito parecidos com os do Twitter

3. Mais estabilidade

O Twitter vem passando por uma série de momentos (e decisões) controversas. Depois de diversas polêmicas envolvendo selos de verificação, Elon Musk anunciou, no último final de semana, que o microblog também iria contar com limite de tweets por dia – o que irritou diversos usuários. Apesar de a medida aparentemente não estar mais impactando as contas, o bilionário não deixou claro se essa restrição vai chegar para ficar em algum momento. A incerteza pelos pelos termos no Twitter pode ser, para muitos, um bom motivo para dar uma chance ao Threads.

As decisões recentes de Elon Musk têm afastado usuários do Twitter

Motivos para continuar usando o Twitter

1. Falta de privacidade no Threads

Muitas das pessoas adeptas ao Twitter gostam de usar a rede quase como um diário virtual, onde se sentem livres para ser elas mesmas e falar abertamente sobre suas vidas. Há quem diga, inclusive, que usa o Twitter para fugir das redes sociais mais tradicionais, normalmente cheias de conhecidos, parentes ou pessoas “indesejadas”. Esse público dificilmente vai gostar da ideia de ter uma rede com a mesma proposta de blog pessoal, mas com os contatos importados do Instagram. Se você é um desses, talvez o Threads não seja exatamente o que você procura.

2. Threads ainda não tem DM, trending topics e nem versão desktop

Por ser um app lançado recentemente, é natural que algumas das funções do Twitter ainda não estejam presentes no Threads. Nesse caso, alguns recursos clássicos do microblog ainda não estão presentes. O Threads não permite enviar mensagens diretas aos usuários (DMs), não conta com a função de trending topics do Twitter e, até o momento, só pode ser acessado por celulares. Nada impede, no entanto, que esses recursos (ou algo semelhante a eles) sejam adicionados em um momento futuro.

Algumas funções importantes do Twitter não estão disponíveis no Threads

3. Excluir a conta no Threads só é possível excluindo a do Instagram

Como o Threads é vinculado ao Instagram, algumas das funções operam de forma sincronizada. Uma delas é a possibilidade de exclusão da conta, que só é possível se o usuário faça o mesmo com a conta na rede mais antiga da Meta. É válido ressaltar, no entanto, que desativar a conta é possível – apenas a exclusão permanente sofre com esse problema. Ainda assim, não deixa de ser uma limitação para o usuário, ainda mais se ele não se interessar pela rede após tentar usar.

