TikTok Music: tudo que você precisa saber sobre o novo rival do Spotify

O TikTok Music, plataforma de streaming da ByteDance , foi lançado no Brasil na última quinta-feira (6). O app, que está disponível para Android e iPhone ( iOS ), promete ser um rival direto do Spotify , Apple Music , Deezer e outros tocadores. Com catálogos de grandes gravadoras, a plataforma funciona de forma independente da rede social. A novidade, inclusive, encerra o funcionamento do Resso, antigo streaming de música da ByteDance, que será descontinuado a partir de setembro. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o novo streaming.

O que é TikTok Music?

O TikTok Music é um serviço de streaming de música no qual os usuários podem ouvir sucessos de seus cantores favoritos, criar playlists colaborativas, realizar busca por letras e conferir recomendações de músicas personalizadas. Com uma interface intuitiva, o app reúne canções das principais gravadoras do mundo, como a Universal, Warner e Sony Music. Ao utilizar o TikTok Music, o usuário terá a opção de ouvir músicas offline e acessar recursos de interação com outros usuários. Existe ainda a intenção de expandir o serviço no futuro, para que sejam incluídos conteúdos de podcasts e rádio.

O streaming musical tem o objetivo de substituir o Resso, também desenvolvido pela ByteDance, que será descontinuado em setembro. Ao lançar o TikTok Music, a empresa dá passos largos para competir com gigantes como o Spotify, o Apple Music e o Amazon Music.

Como usar o TikTok Music?

Para usar o app, basta baixá-lo na loja do seu smartphone e fazer login. O aplicativo irá solicitar a escolha de 3 artistas que você mais gosta, baseado nas contas que você segue no TikTok. Caso não encontre o artista que deseja, você pode pesquisar na barra no topo da tela. Depois, basta clicar em “Feito” para ter acesso à página de assinatura. Assim, você já tem acesso ao TikTok Music e pode usar o menu inferior para acessar o seu perfil e pesquisar por novas músicas que queira escutar.

Em relação à operação no app, é tudo muito parecido com os concorrentes. É possível buscar pelos artistas, músicas e álbuns usando a barra de pesquisa. O usuário pode criar playlists colaborativas, letras em tempo real, além de ter o algoritmo influenciado pelas músicas curtidas no TikTok.

TikTok Music é de graça?

Para ouvir as músicas de forma completa e desfrutar das funcionalidades, é preciso realizar uma assinatura de R$ 16,90/mês. O usuário também pode optar pela modalidade família, que custa R$ 26,90/mês e dá a opção de dividir com mais 5 contas. Há, ainda, a versão do estudante, que custa R$ 8,50 e que está reservada para universitários mediante apresentação de comprovante.

Tem integração com o TikTok?

O TikTok Music é independente, e pode ser usado mesmo que você não tenha uma conta no TikTok tradicional. Mas, caso o usuário já possua uma conta no app de vídeos, poderá fazer o login no streaming usando a opção “Continuar com o TikTok”, o que evita a necessidade de criar uma nova senha.

Como baixar o TikTok Music?

Abra a sua loja de aplicativos (Google Play Store ou Apple Store) e pesquise por “TikTok Music”. O resultado da pesquisa mostrará o aplicativo, e você deve clicar sobre ele para acessar a página de download. Depois, clique em "Instalar" ou "Baixar" e aguarde até que o processo seja concluído. Pronto! Após a conclusão da instalação, o ícone do TikTok Music será adicionado à tela inicial do seu dispositivo ou à grade de aplicativos.

