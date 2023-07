Vai baixar o Threads? Veja 6 coisas que você deveria saber antes

O aplicativo Threads foi lançado recentemente pela Meta e já acumula 100 milhões de downloads ao redor do mundo. Vinculada ao Instagram , a plataforma funciona como um microblog , onde usuários podem compartilhar textos de até 500 caracteres, além de fotos e vídeos. O funcionamento é semelhante ao Twitter , o que transforma as duas redes em concorrentes. Apesar do sucesso, existem alguns pontos que usuários devem considerar antes de criar uma conta na rede social, principalmente no que tange à política de privacidade do app e o compartilhamento de dados. A seguir, saiba mais sobre o Threads e entenda se vale a pena utilizá-lo.

1. Threads e Instagram estão vinculados

Para criar uma conta no Threads, é preciso ter um perfil no Instagram. As duas redes sociais estão completamente vinculadas e, caso você não esteja no Instagram, não será possível baixar o Threads para compartilhar suas postagens de texto, fotos e vídeos. Isso pode não ser um empecilho para vários usuários, mas acaba afastando pessoas que gostariam de usar somente o novo app da Meta.

Além disso, por serem plataformas associadas, também há desvantagens na hora de excluir sua conta. Se você experimentar o Threads e quiser descontinuar o uso, é importante saber que só poderá deletar sua conta caso também apague o Instagram. Até o momento, os usuários apenas conseguem desativar o perfil, mas ele não será excluído definitivamente, podendo ser reativado a qualquer momento. Contudo, de acordo com o chefe do Instagram, Adam Mosseri, a Meta vem estudando maneiras de fazer a exclusão das contas separadamente.

2. A política de privacidade do Threads é polêmica

O Threads está na mira da Agência Nacional de Proteção de Dados no Brasil (ANPD), entidade que fiscaliza o cumprimento de leis relacionadas ao uso de dados pessoais de cidadãos brasileiros por organizações não governamentais, institutos e empresas (públicas e privadas). A polêmica está relacionada à coleta de dados sensíveis dos usuários. A nova rede social captura informações de saúde e bem-estar, compras, informações financeiras, localização, contatos, histórico de buscas e conteúdo gerado pelo usuário (CGU).

A Conforme a Meta, as informações coletadas são utilizadas para implementar melhorias na plataforma e em outros produtos da empresa. As informações também são usadas em serviços comerciais, como publicidade. Não existem, contudo, maiores especificações sobre o uso dos dados acessados, o que viola os termos da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD). Assim, caso você se sinta desconfortável com esse tipo de compartilhamento, o mais indicado é evitar criar uma conta na rede social.

3. Meta já se envolveu em problemas com compartilhamento de dados

A Meta já teve que lidar com pesadas multas por violações relacionadas ao compartilhamento de dados. Um dos episódios marcantes ocorreu em 2019, quando a Cambridge Analytica, uma empresa americana de análise de dados, conseguiu acessar informações de mais de 50 milhões de pessoas através da rede social, usando-as posteriormente para fazer propaganda política. O processo se deu por meio de um app de teste psicológico disseminado através do Facebook. Os participantes acabaram por entregar não somente suas informações pessoais, como também os dados das pessoas em suas redes de conexões.

A Meta foi condenada a pagar uma multa de aproximadamente US$ 5 bilhões por conta desse caso, um recorde até o momento. Isso porque, com o grande vazamento, o Facebook desrespeitou um acordo realizado em 2012. A determinação proibia a empresa de fazer afirmações falsas sobre a segurança dos dados pessoais dos usuários — como declarar, de forma errônea, que eles eram confidenciais e estavam resguardados. A rede social também omitiu o nível de informações que compartilha com terceiros, como nomes completos e datas de nascimento. Desse modo, a reputação da Meta em relação à privacidade das pessoas não é das melhores, o que deve ser considerado antes de entrar em mais uma de suas redes sociais.

4. Pode ser que o Threads não chegue à Europa

Apesar de estar presente em aproximadamente 100 países, como Brasil, Japão e Estados Unidos, o Threads ainda não foi disponibilizado na União Europeia. Fontes próximas da Meta que a empresa ainda não tem certeza de que a rede social está em conformidade com a Lei dos Mercados Digitais, que vigora na UE e impede que grandes empresas abusem de seu poder sobre o mercado. Nesse caso, um dos fatores que mais chama atenção é a forma como o Threads importa dados pessoais dos usuários de outra rede, o Instagram. A prática é proibida na Europa. Em suma, a nova plataforma ainda não está disponível de maneira global, apesar de contar com milhões de usuários ao redor do mundo.

5. Threads ainda tem poucos recursos em comparação ao Twitter

O Threads foi lançado em meio a uma onda de impopularidade do Twitter, o principal concorrente da plataforma. A insatisfação aconteceu depois de novos limites diários impostos pelo bilionário Elon Musk. Contudo, devido à pressa de seu lançamento, o Threads chegou aos usuários em estágios iniciais de desenvolvimento, carecendo de diversas funcionalidades em comparação à rede do passarinho azul. Ainda faltam diversos recursos básicos, como a possibilidade de fazer pesquisas, usar hashtags, um feed de acompanhamento às contas seguidas e o envio de mensagens diretas. Apesar da Meta estar trabalhando no desenvolvimento dessas funcionalidades, vale a pena considerar se elas são essenciais para você no momento; caso sejam, é mais indicado aguardá-las antes de criar sua conta.

6. Exposição do microblog com público do Instagram

O Twitter é bastante popular entre pessoas que querem se expressar sem os olhos atentos de familiares e parentes. Isso porque, na rede social, os jovens e adultos fazem postagens que não fariam em plataformas como o Facebook e Instagram - é como se fosse um espaço mais seguro. Para não serem identificados, muitos usuários adotam avatares e fotos engraçadas, que não tenham relação com sua verdadeira identidade. A mesma descrição é impossível no Threads, concorrente do microblog. Na nova rede social lançada pela Meta, você encontrará as mesmas pessoas do seu Instagram e elas poderão visualizar seus textos de até 500 caracteres, além das fotos e vídeos compartilhados, já que todos os conteúdos são “carimbados” com sua foto e nome completo. Por isso, antes de baixar o novo app, vale considerar que ele poderá estar repleto de pessoas que você deseja evitar.

