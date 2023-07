Vai exterminar o mundo? Veja 6 mitos comuns sobre inteligência artificial

Conforme a inteligência artificial (IA) se torna um assunto mais popular e acessível, surgem também várias mentiras sobre o funcionamento e o potencial dessa tecnologia. Por isso, é comum que os internautas acreditem em mitos e boatos sobre o tema, como a de que as IAs já estão mais inteligentes do que os seres humanos ou de que as máquinas vão exterminar a raça humana. Embora realmente existam perigos verdadeiros sobre o tema, nem todas as preocupações são válidas. A seguir, confira seis mentiras sobre inteligência artificial em que você provavelmente já caiu.

1. IAs estão mais inteligentes do que os seres humanos

O papel da inteligência artificial é principalmente complementar e auxiliar a execução de tarefas, e não substituir ou automatizar as habilidades humanas. Embora a inteligência artificial tenha alcançado avanços significativos em áreas específicas e possa, inclusive, superar a eficiência de pessoas em tarefas repetitivas, ela ainda não tem a mesma capacidade humana de raciocínio e criatividade.

Isso significa que, ao contrário do que muitos dizem, as IAs não estão mais inteligentes do que os seres humanos. Pelo que se sabe até agora, a maioria dos processos que envolvem essas ferramentas provavelmente continuarão dependendo do veredito final de pessoas para serem efetivos. Elas inclusive podem errar bastante e criar desinformação. Por isso, essa afirmação não é verdadeira.

2. Todas as IAs funcionam do mesmo jeito

Outro mito muito comum é de que todas as IAs funcionam da mesma maneira. Existem diferentes técnicas para desenvolver sistemas de inteligência artificial. Uma das formas mais usuais é a aprendizagem de máquina (machine learning), que envolve treinar um modelo de IA com um grande volume de dados para aprender padrões e, a partir deles, tomar decisões. É o caso de ferramentas como chatbots, reconhecimento de voz, recomendações personalizadas ou traduções automáticas. O método usado para criar o comercial da Volkswagen, por exemplo, é esse.

Outra possibilidade é a lógica simbólica, que se baseia em regras de dedução para processar informações. Esse método está presente em processamentos de texto e verificação de programas, por exemplo. Além disso, existem sistemas de IA baseados em regras pré-definidas e especulativas, que não dependem tanto de aprendizado ou dedução. É o que ocorre em alguns chatbots, assistentes virtuais e atendimentos automáticos de chamadas.

3. IAs são um fenômeno recente

Embora o termo "inteligência artificial" tenha ganhado notoriedade apenas nos últimos anos, o conceito não é recente. As IAs começaram a ganhar forma a partir dos anos 1950, quando aconteceu a Conferência de Dartmouth, nos Estados Unidos. O evento reuniu pesquisadores de diversas áreas e serviu para discutir o potencial e os desafios da criação de máquinas inteligentes. O boom da IA aconteceu logo na década seguinte, impulsionado por investimentos e pesquisas em raciocínio simbólico e aprendizado de máquina.

Mesmo antes do ChatGPT, dispositivos com IA já estavam presentes em várias situações do dia a dia. É o caso de aparelhos smart, assistentes de voz, como Siri e Alexa e até mesmo o corretor ortográfico do celular. Atualmente, os investimentos estão concentrados na área da IA generativa, que possibilita criar conteúdo original a partir de dados aprendidos. É o caso dos chatbots, vídeos feitos por deep fake e músicas criadas por inteligência artificial.

4. IAs vão criar consciência

O "raciocínio" das IAs é limitado às informações que elas têm à disposição. Isso significa que, mesmo que a sua capacidade de interpretar dados cresça ainda mais, esses dispositivos ainda não terão "consciência" como as pessoas. Em outras palavras, o raciocínio abstrato, a criatividade e os julgamentos morais humanos não podem ser reproduzidos plenamente de forma artificial.

Uma prova disso é que programas geradores de imagens, como o Midjourney, por exemplo, até conseguem reproduzir obras de arte a partir de dados sobre outras obras, mas não têm o senso artístico de um pintor. Isso porque as IAs não têm a vivência de uma pessoa - portanto, é muito improvável que eventualmente elas criem consciência.

5. IAs vão exterminar a raça humana

Embora computadores rebeldes sejam um tema comum em obras de ficção científica, essa ideia ainda está restrita ao campo da fantasia. A verdade é que as máquinas não conseguem atingir o nível de intuição e emoção dos seres humanos e, portanto, ainda são incapazes de se rebelar.

Apesar de possuírem alguma autonomia, dispositivos com IA estão limitados a realizar funções previamente comandadas por seus algoritmos — que, por sua vez, são programados por humanos. Logo, especialistas creem que as IAs não vão exterminar a raça humana como nos filmes. No entanto, pelos outros riscos que as ferramentas apresentam, ainda assim é importante que o desenvolvimento dessas inteligências artificiais seja feito com cuidado.

6. IAs e robôs são a mesma coisa

A inteligência artificial ultrapassa os limites da robótica. A tecnologia está presente em sistemas de reconhecimento facial e de impressões digitais de celulares, em assistentes virtuais, em casas conectadas, em equipamentos de saúde e muito mais. Ela ainda tem sido aplicada na análise de dados em larga escala, auxiliando empresas e pesquisadores na execução de projetos e tomadas de decisão. Além disso, nem todo robô utiliza inteligência artificial - logo, IAs e robôs não são a mesma coisa.

