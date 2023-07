Vai fazer tatuagem? Veja 8 apps que você deveria baixar antes

Fazer uma tatuagem é motivo de alegria para muita gente e existem alguns aplicativos, tanto para Android quando para iPhone ( iOS ), que podem ajudar a tornar esse momento ainda mais legal. Apps como o Pinterest e o Tattoodoo são interessantes para escolher e desenvolver a arte, enquanto o Spotify , por exemplo, pode ajudar uma pessoa a se distrair durante a sessão. O Headspace , por sua vez, ajuda a lidar com a ansiedade enquanto o ProCreate permite que o usuário crie suas próprias tatuagens. Veja, a seguir, a seleção do TechTudo com apps que todo mundo que vai fazer uma tattoo deveria baixar no celular.

1. Pinterest

O Pinterest é um app de imagens gratuito disponível para Android e iOS que pode servir como ferramenta de inspiração para quem deseja fazer uma tattoo. Os usuários podem digitar na barra de pesquisa a palavra "tatuagem" e se deparar com centenas de fotos e imagens relacionados ao tema. Além disso, ao selecionar uma imagem específica, você será encaminhado para outras páginas com mais inspirações relacionadas à pesquisada original. O app é interessante para ter novas ideias, além de permitir salvar as imagens favoritas em uma pasta no perfil. Também é possível navegar por contas de criadores de conteúdo, incluindo os de tatuadores do mundo inteiro.

2. Tattoodo

O Tattoodo, disponível para Android e iOS, funciona como um banco de imagens com tatuagens separadas por estilo, desenho, tatuador e tema. Gratuito, o app reúne conteúdo de mais de 600 mil artistas e 25 mil estúdios de tatuagem ao redor do mundo. Além disso, o usuário pode agendar tattoos diretamente pelo app e solicitar orçamentos com vários artistas. Para isso, no entanto, é preciso que os estúdios ou tatuadores em questão tenham páginas cadastradas no aplicativo.

Para quem gosta de criar as próprias artes, o Sketchbook, app de esboço, pintura e desenho disponível para Android e iOS, pode ser uma boa pedida. O aplicativo tem diversas funções gratuitas e é bastante popular entre artistas e ilustradores devido aos seus recursos de nível profissional e ferramentas de personalização. Além disso, a interface é intuitiva e limpa, permitindo que os usuários se concentrem apenas no ato de desenhar.

A ferramenta tem uma ampla variedade de pincéis, marcadores de lápis e sombras. O SketchBook também dispõe de uma série de recursos que funcionam de forma personalizada, permitindo chegar ao visual desejado a partir de linhas precisas, mesclagem e flexibilidade de cores. É uma boa opção para quem quer fazer uma tattoo a partir dos próprios traços.

4. ProCreate Pocket

Com opções de criação de imagens ainda mais complexas, o ProCreate está disponível apenas para iOS e funciona quase como um Adobe Illustrador portátil. A versão tradicional do app está disponível somente para o iPad, mas com a edição Pocket, é possível ter acesso aos recursos e ferramentas nos celulares iPhone. Ao todo, são dezenas de pincéis com centenas de ajustes, além de sistemas de organização por camadas e uma gama de cores praticamente irrestrita. É possível usar o app para criar pinturas 3D, aquarelas, tipografia, além das tatuagens em si.

A ferramenta tem opções de personalização mais aprofundadas em relação ao Sketchbook e, por isso, é um dos mais utilizados por tatuadores para criar artes. Contudo, tantas funções fazem com que o app seja pago e não tenha versão gratuita. Nos celulares, ele pode ser comprado mediante pagamento único de R$ 29,90.

5. Tattoo – tatuagem body editor

Com o Tattoo – tatuagem body editor, disponível para Android e iOS, você pode se ver com a tatuagem que sempre sonhou sem precisar ir ao estúdio.O app permite ao usuário experimentar centenas de esboços em vários estilos, inclusive, carregar seus próprios designs de tatuagem criados nos aplicativos acima.

Além disso, o aplicativo permite que o usuário ajuste a cor, remova elementos desnecessários, mude a transparência, brilho e contraste do desenho. Outra função que vale mencionar é que o app consegue sobrepor as tatuagens de forma realistas em superfícies corporais irregulares. Ou seja, ao experimentar uma tatuagem que envolve o braço, por exemplo, o desenho vai acompanhar a linha do corpo, dando um visual mais próximo do que vai ficar na vida real.

6. Spotify

Tatuagens grandes e detalhadas podem levar horas para ficar prontas. É nesse momento que o Spotify se mostra valioso, pois conta com um catálogo impressionante de músicas e podcasts para você se distrair durante o procedimento. O app, que tem versões para Android e iOS, pode ser acessado em uma opção gratuita, com anúncios e conteúdo no modo aleatório; ou Premium, que conta com recursos adicionais como música sem interrupções, download ilimitado, música offline e melhor qualidade de som.

Além disso, o usuário pode criar playlists personalizadas para compartilhar com amigos e acompanhar podcasts em diferentes categorias, como estilo de vida, saúde, arte, entretenimento e sociedade. Sem dúvida, esse é um app indispensável para qualquer pessoa que vai passar horas sofrendo enquanto a tatuagem é feita.

7. Headspace: Meditação Consciente

De forma geral, as tatuagens são doloridas e estressante. Dependendo do lugar do corpo em que são feitas e do tempo que levam, esse processo pode ser quase traumático. Nesse momento, você pode contar com o Headspace, disponível para Android e iOS. O aplicativo, que tem versão gratuita e Pro, é bem interessante para ajudar a relaxar, já ele conta com meditações guiadas e exercícios de atenção plena capazes de reduzir o estresse e induzir a calma.

O Headspace dispõe desde meditações curtas com poucos minutos de duração até sessões mais longas, ideais para se adequar a cada situação. Quanto ao conteúdo, os sons reproduzidos são relaxantes e as narrações calmantes, além das opções de música para dormir.

8. Rotina de cuidados com a pele

Uma vez finalizada a tatto, chega a hora de cuidar do pós e lidar com a pele lesionada. Para isso, o app Rotina de Cuidados com a Pele, disponível somente para Android, é especialmente útil. O aplicativo ajuda a fazer o acompanhamento da condição da pele por meio de relatórios diários, além de permitir o monitorar os produtos usados e criar lembretes e temporizadores para os que requerem tempo de espera.

Com uma interface intuitiva e possibilidade de personalização, o Rotina de Cuidados com a Pele irá facilitar o acompanhamento do processo de cicatrização e alertar para possíveis anormalidades. Vale sempre mencionar que, se notar sinais de infecção no processo de cicatrização, é necessário procurar ajuda médica.

