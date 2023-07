Veja 20 séries divertidas para assistir na hora do almoço

Séries divertidas conseguem misturar outros gêneros cinematográficos à comédia, sem perder a leveza e o bom humor. Esse é o caso de produções como Fleabag, tragicomédia disponível no Amazon Prime Video , e Santa Clarita Diet, comédia de terror da Netflix . Com características distintas, os títulos divertem o telespectador por meio de episódios curtos, com média de 30 minutos de duração.

Para quem está à procura de produções como essas, o TechTudo montou uma lista de 20 séries bem-humoradas para assistir na hora do almoço. A seleção levou em conta a repercussão das produções entre o público e a crítica, e traz a sinopse e o elenco de cada uma delas, além das plataformas de streaming onde estão disponíveis. Confira!

2 de 22 Melhores séries de comédia para asssistir: Abbott Elementary, comédia disponível no Star+, foi renovada para a sua terceira temporada — Foto: Divulgação/ABC Melhores séries de comédia para asssistir: Abbott Elementary, comédia disponível no Star+, foi renovada para a sua terceira temporada — Foto: Divulgação/ABC

📝Onde assistir a segunda temporada de From? Descubra no Fórum do TechTudo

The Office

A série The Office foi transmitida entre 2005 e 2013. Protagonizada por Steve Carell (O Paciente) no papel do cômico chefe Michael Scott, a série mostra o dia a dia dos funcionários do escritório da Dunder Mifflin, uma empresa da Pensilvânia que vende papel em meio ao crescimento da internet nos anos 2000. A produção foi gravada no formato de documentário, o que trouxe várias cenas hilárias devido a quebra da quarta parede.

O elenco principal ainda tem nomes como John Krasinski (Jack Ryan), Jenna Fischer (Escorregando para a Glória) e Rainn Wilson (O Roqueiro). A produção está disponível na Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Paramount+ e Oi Play. Com nove temporadas ao todo, The Office é uma das séries mais bem avaliadas no IMDb, com nota 9,0 baseada em 654 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, o seriado tem 81% de aprovação da crítica.

3 de 22 A série The Office (2005-2013) é uma sitcom norte-americana que faz sucesso entre os fãs até hoje — Foto: Reprodução/IMDb A série The Office (2005-2013) é uma sitcom norte-americana que faz sucesso entre os fãs até hoje — Foto: Reprodução/IMDb

Abbott Elementary

Lançada em 2021 e renovada para a 3ª temporada, Abbott Elementary é uma série da ABC criada e protagonizada por Quinta Brunson (iZombie). Também gravada no formato de documentário, ela acompanha a rotina dos professores de uma escola pública de ensino infantil, que conta com poucos recursos.

A série foi vencedora de três categorias do Emmy 2022, incluindo a de Melhor Atriz Coadjuvante para Sheryl Lee Ralph (Dreamgirls) e de Melhor Ator Coadjuvante para Tyler James Williams (Todo Mundo Odeia o Chris). Além disso, ela foi indicada em várias categorias do Emmy 2023.

Além de Brunson, o elenco ainda conta com Janelle James (The Standups), Chris Perfetti (Mãre de Aluguel) e William Stanford (Holly Day). Disponível no Star+, a produção tem 99% de aprovação da crítica do Rotten Tomatoes e nota 8,2 do público no IMDb.

4 de 22 Abbott Elementary (Star+) é uma série de comédia com episódios de pouco mais de vinte minutos — Foto: Reprodução/IMDb Abbott Elementary (Star+) é uma série de comédia com episódios de pouco mais de vinte minutos — Foto: Reprodução/IMDb

Friends

Uma dos sitcoms mais populares de todos os tempos, Friends teve suas dez temporadas transmitidas pela NBC entre 1994 e 2004. Criada por David Crane e Marta Kauffman (Veronica's Closet), a produção se tornou um dos símbolos da cultura pop ao acompanhar um grupo de seis amigos que vivem os altos e baixos da vida adulta na cidade de Nova York.

Dão vida ao sexteto os atores David Schwimmer (Band of Brothers), Jennifer Aniston (Mistério no Mediterrâneo), Lisa Kudrow (Space Force), Courteney Cox (franquia Pânico), Matthew Perry (17 Outra Vez) e Matt LeBlanc (Joey). Disponível no HBO Max, a série recebeu nota 8,9 do público no IMDb e 79% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

5 de 22 Em 2021, o elenco principal de Friends se reuniu para um especial, disponível no HBO Max — Foto: Reprodução/IMDb Em 2021, o elenco principal de Friends se reuniu para um especial, disponível no HBO Max — Foto: Reprodução/IMDb

Seinfeld

Melhor programa de TV de todos os tempos, segundo o TV Guide, Seinfeld é uma sitcom da NBC criada por Larry David (Curb Your Enthusiasm) e pelo comediante Jerry Seinfeld (Comedians in Cars Getting Coffee), que dá vida ao protagonista da série. Composta por nove temporadas (1989 e 1998), a produção mostra o cotidiano de quatro melhores amigos.

Disponível na Netflix, a série conta com Jason Alexander (Uma Linda Mulher), Julia Louis-Dreyfus (Veep) e Michael Richards (O Pestinha) em seu elenco. Ganhador do Emmy e do Globo de Ouro de Melhor Série de Comédia, o show tem 89% de aprovação da crítica no Roten Tomatoes e nota 8,9 do público no IMDb.

6 de 22 Seinfeld traz Jerry Seinfeld em uma versão fictícia de si mesmo, como um comediante que vive em Nova York ao lado dos amigos — Foto: Reprodução/IMDb Seinfeld traz Jerry Seinfeld em uma versão fictícia de si mesmo, como um comediante que vive em Nova York ao lado dos amigos — Foto: Reprodução/IMDb

How I Met Your Mother

Sitcom transmitida na CBS entre 2005 e 2014, How I Met Your Mother foi criada por Craig Thomas e Carter Bays. Composta por nove temporadas, a série começa no ano de 2030 e mostra em retrospecto a história de como Ted Mosby, interpretado por Josh Radnor, se apaixonou pela mãe de seus filhos.

Bastante popular, o show também acompanha o grupo de amigos do protagonista, interpretados por Jason Segel (Shrinking), Neil Patrick Harris (Desventuras em Série), Cobie Smulders (Invasão Secreta) e Alyson Hannigan (Buffy, a Caça-Vampiros). Disponível no Star+, a produção tem nota 8,3 no IMDb e 84% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

7 de 22 How I Met Your Mother deu origem ao spin-off How I Met Your Father em 2022, ambos disponíveis no Star+ — Foto: Divulgação/CBS How I Met Your Mother deu origem ao spin-off How I Met Your Father em 2022, ambos disponíveis no Star+ — Foto: Divulgação/CBS

Brooklyn Nine-Nine

Comédia policial de oito temporadas, Brooklyn Nine-Nine foi transmitida de 2013 a 2021, inicialmente pela Fox e, depois, pela NBC. Criada por Dan Goor e Michael Schur (The Good Place), a série mostra as aventuras vividas por um brincalhão detetive da polícia de Nova York, seu severo chefe e toda a equipe que trabalha na 99ª Delegacia do Brooklyn.

Estrelado por Andy Samberg (Palm Springs), Melissa Fumero (Blockbuster) e Terry Crews (As Branquelas), o seriado procedural fez muito sucesso e até ganhou uma versão franco-canadense. Disponível na Netflix, ele tem 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,4 no IMDb.

8 de 22 Brooklyn 99 é uma série policial procedural, que apresenta um caso de investigação a cada episódio — Foto: Reprodução/IMDb Brooklyn 99 é uma série policial procedural, que apresenta um caso de investigação a cada episódio — Foto: Reprodução/IMDb

Santa Clarita Diet

Série de terror e comédia transmitida entre 2017 e 2019, Santa Clarita Diet é uma produção criada por Victor Fresco, que também atua como showrunner do seriado. Original Netflix, o título conta a história de um casal de agentes imobiliários que precisa lidar com a “não-morte” de um deles e seu desejo incontrolável por carne humana.

Protagonizada por Drew Barrymore (Como se Fosse a Primeira Vez) e Timothy Olyphant (Justified), a série traz ainda Liv Hewson (Yellowjackets) e Skyler Gisondo (Férias Frustradas) como a filha e o vizinho do casal. Cancelada após três temporadas, a obra conquistou nota 7,8 do IMDb e 89% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

9 de 22 Em Santa Clarita Diet (Netflix), Drew Barrymore dá vida a uma zumbi saudável — Foto: Reprodução/IMDb Em Santa Clarita Diet (Netflix), Drew Barrymore dá vida a uma zumbi saudável — Foto: Reprodução/IMDb

Eu, A Patroa e as Crianças

Sitcom de enorme sucesso no Brasil, Eu, A Patroa e as Crianças é uma série da ABC criada por Don Reo (Blossom). A série foi transmitida de 2001 a 2005 e segue as aventuras de uma família atrapalhada e cômica, composta por um casal e seus três filhos.

Além do patriarca vivido por Damon Wayans (Máquina Mortífera), a série ainda conta com Tisha Campbell (Uma Festa de Arromba) como a esposa e Parker McKenna Posey (Games People Play) como a caçula da família. Transmitido por muitos anos na TV aberta pelo SBT, o seriado está atualmente disponível no Star+ e tem nota 6,9 do público no IMDb.

10 de 22 Eu, A Patroa e as Crianças (Star+) é uma série divertida da ABC que teve imenso sucesso no Brasil — Foto: Reprodução/IMDb Eu, A Patroa e as Crianças (Star+) é uma série divertida da ABC que teve imenso sucesso no Brasil — Foto: Reprodução/IMDb

Modern Family

Sitcom de onze temporadas da ABC, Modern Family foi criada por Christopher Lloyd e Steven Levitan, roteiristas que já haviam trabalhado juntos na série Back to You. Transmitida entre 2009 e 2020, a produção acompanha as três ramificações da família do patriarca Jay Pritchett (Ed O'Neill) e suas divertidas e disfuncionais vidas em Los Angeles.

Co-estrelada por atores como Ty Burrell (Madrugada dos Mortos), Jesse Tyler Ferguson (O Urso do Pó Branco) e Sofia Vergara (Belas e Perseguidas), a produção está disponível no Star+. Vencedora do Emmy de Melhor Série de comédia em seus primeiros cinco anos, ela tem 85% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 8,5 no IMDb.

11 de 22 Modern Family (Star+) acompanha o cotidiano dos membros da família do patriarca Jay Pritchett — Foto: Reprodução/IMDb Modern Family (Star+) acompanha o cotidiano dos membros da família do patriarca Jay Pritchett — Foto: Reprodução/IMDb

Fleabag

Criada, escrita e estrelada por Phoebe Waller-Bridge (Crashing), Fleabag é uma série de comédia da BBC Three que conta com duas temporadas. Transmitida entre 2016 e 2019, ela gira em torno de uma mulher de espírito livre e sem filtros, que tenta encontrar seu lugar no mundo enquanto lida com uma tragédia na caótica Londres.

Disponível no Amazon Prime Video, que fechou um contrato de co-produção com a obra, ela tem Andrew Scott (Sherlock) e Olivia Colman (Meu Pai) em seu elenco. Além de uma segunda temporada indicada a onze estatuetas do Emmy, da qual faturou seis, a série alcançou 100% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 8,7 dos fãs no IMDb.

12 de 22 No Emmy 2019, Phoebe Waller-Bridge subiu três vezes ao palco para receber prêmios por Fleabag: melhor atriz de comédia, melhor roteiro e melhor série de comédia. — Foto: Reprodução/IMDb No Emmy 2019, Phoebe Waller-Bridge subiu três vezes ao palco para receber prêmios por Fleabag: melhor atriz de comédia, melhor roteiro e melhor série de comédia. — Foto: Reprodução/IMDb

Arrested Development

Série de comédia criada por Mitchell Hurwitz (Running Wilde), Arrested Development foi inicialmente exibida pela Fox (2003 a 2006) e posteriormente salva pela Netflix (2013 a 2019). Composta por cinco temporadas, a produção gira em torno de uma família disfuncional, outrora rica, que precisa lidar com a prisão de seu patriarca.

Estrelada por Jason Bateman (Ozark), que dá vida ao responsável por tocar os negócios agora abandonados, a série conta ainda com Michael Cera (Scott Pilgrim contra o Mundo) no papel do filho do protagonista. Bastante aclamada pelo público e pela crítica, ela tem 75% de aprovação dos especialistas do Rotten Tomatoes e nota 8,7 dos fãs no IMDb.

13 de 22 De acordo com a What's on Netflix, Arrested Development permanecerá no catálogo da Netflix até pelo menos março de 2026 — Foto: Reprodução/IMDb De acordo com a What's on Netflix, Arrested Development permanecerá no catálogo da Netflix até pelo menos março de 2026 — Foto: Reprodução/IMDb

New Girl

Transmitida entre 2011 e 2018, New Girl é uma série de comédia da Fox estrelada por Zooey Deschanel (500 dias com Ela). Criada por Elizabeth Meriwether (The Dropout), a obra de sete temporadas conta a história de uma jovem desajeitada, que, após o fim de seu relacionamento, decide dividir o apartamento com outros três rapazes.

Disponível no Star+, a produção conta com Jake Johnson (Tiras, Só que Não), Max Greenfield (A Boa Vizinhança), Lamorne Morris (Woke) e Hannah Simone (Não Estou Morta) em seu elenco. Homenageada no primeiro Critics' Choice Television Awards como “nova série mais empolgante”, a trama tem 95% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 7,8 no IMDb.

14 de 22 New Girl (Star+) é uma série de comédia protagonizada por Zooey Deschanel — Foto: Reprodução/IMDB New Girl (Star+) é uma série de comédia protagonizada por Zooey Deschanel — Foto: Reprodução/IMDB

Machos Alfa

Série de comédia espanhola, Machos Alfa foi lançada em 2022 pela Netflix. Com apenas uma temporada, a obra criada pelos irmãos Alberto e Laura Caballero (Aquí no Hay Quien Viva) segue os passos de quatro amigos quarentões que percebem que precisam se adaptar às mudanças trazidas pelo empoderamento feminino.

Estrelada por Fernando Gil (Alex's Strip), Raúl Tejón (Legionario), Gorka Otxoa (Amor ao Primeiro Beijo) e Fele Martínez (Má educação), a série foi muito bem recebida pelo público no IMDb, que a avaliou com nota 7,4 e a apontou em um dos reviews como “uma pequena surpresa muito agradável na Netflix”.

15 de 22 Machos Alfa é uma produção espanhola original da Netflix — Foto: Reprodução/IMDb Machos Alfa é uma produção espanhola original da Netflix — Foto: Reprodução/IMDb

2 Broke Girls

Sitcom da CBS lançado entre 2011 e 2017, 2 Broke Girls conta com seis temporadas. Criado por Michael Patrick King (The Comeback) e Whitney Cummings (Whitney), o show segue os passos de duas melhores amigas que são garçonetes e sonham em juntar dinheiro para abrir o seu próprio negócio.

Disponível no Amazon Prime Video e HBO Max, o seriado é protagonizado por Beth Behrs (The Neighborhood) e Kat Dennings (Dollface), e tem ainda Jennifer Coolidge (The White Lotus) em seu elenco. Vencedora do People's Choice Awards na categoria de Nova Série Favorita de Comédia, a produção tem nota 6,6 no IMDb.

16 de 22 2 Broke Girls (Prime Video e HBO Max) foi cancelada pela CBS após seis temporadas — Foto: Reprodução/IMDb 2 Broke Girls (Prime Video e HBO Max) foi cancelada pela CBS após seis temporadas — Foto: Reprodução/IMDb

Todo Mundo Odeia o Chris

Série de comédia da CBS, Todo Mundo Odeia o Chris é inspirada nas memórias de infância de Chris Rock (Gente Grande), ator que escreveu o seriado com Ali LeRoi (Já Chegamos) e é o narrador da trama. Transmitida originalmente entre 2005 e 2009, ela segue os passos de um menino negro de 13 anos vivendo no Brooklyn dos anos 1980.

Composta por quatro temporadas, ela fez um enorme sucesso no Brasil e está atualmente disponível no Amazon Prime Video, Paramount+, HBO Max e Globoplay. Estrelada por Tyler James Williams e Terry Crews, a série tem nota 7,5 do público no IMDb e 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

17 de 22 Todo Mundo Odeia o Chris é uma das séries de comédia mais populares do Brasil — Foto: Reprodução/IMDb Todo Mundo Odeia o Chris é uma das séries de comédia mais populares do Brasil — Foto: Reprodução/IMDb

The Good Place

Série de comédia da NBC, The Good Place foi transmitida entre 2016 e 2020. Criada por Michael Schur, a produção é protagonizada por Kristen Bell (Veronica Mars) e acompanha uma mulher egoísta que foi enviada por engano para o “Bom Lugar” - um paraíso do pós-morte -, aonde tenta permanecer ao esconder seus comportamentos inadequados.

Co-estrelada por Ted Danson (Cheers), William Jackson Harper (Midsommar) e D'Arcy Carden (Uma Equipe Muito Especial), a série de quatro temporadas está disponível na Netflix. Indicada catorze vezes ao Emmy e duas ao Globo de Ouro, ela tem 97% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,2 do público no IMDb.

18 de 22 The Good Place (Netflix) trata de temas como a vida após a morte — Foto: Reprodução/IMDb The Good Place (Netflix) trata de temas como a vida após a morte — Foto: Reprodução/IMDb

Blockbuster

Criada por Vanessa Ramos, que também é showrunner do seriado, Blockbuster é uma série de 2022 da Netflix. Cancelada após sua primeira temporada, a produção é estrelada por Randall Park (Meu Eterno Talvez) e Melissa Fumero, e mostra o dia a dia daquela que seria a última locadora Blockbuster da América.

Ambientada em Grandville, Michigan, a série tem Madeleine Arthur (O Diabo em Ohio) e Kamaia Fairburn (Star Falls) em seu elenco. Com dez episódios, o show não agradou muito nem o público e a crítica, recebendo nota 5,1 dos fãs no IMDb e apenas 23% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes.

19 de 22 Segundo a IndieWire, Blockbuster foi cancelada da Netflix devido a sua baixa audiência — Foto: Reprodução/IMDb Segundo a IndieWire, Blockbuster foi cancelada da Netflix devido a sua baixa audiência — Foto: Reprodução/IMDb

Will & Grace

Criada por David Kohan e Max Mutchnick (Partners), a sitcom da NBC foi transmitida entre 1998 a 2006 e teve um comeback entre 2017 e 2020. Comédia clássica da TV, a trama segue os passos de um casal de amigos, Will, um advogado gay, e Grace, uma designer de interiores, que moram juntos em um apartamento em New York.

À frente do seu tempo pela forma como retratava a comunidade LGBTQIA+, a produção de onze temporadas pode ser vista no Oi Play. Estrelada por Eric McCormack (Perception) e Debra Messing (Muito Bem Acompanhada), ela foi vencedora de 16 Emmys e conquistou 74% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,3 dos fãs no IMDb.

20 de 22 Em Will & Grace, além dos protagonistas, temos os atores Sean Hayes e Megan Mullally dando vida aos amigos da dupla principal — Foto: Reprodução/IMDb Em Will & Grace, além dos protagonistas, temos os atores Sean Hayes e Megan Mullally dando vida aos amigos da dupla principal — Foto: Reprodução/IMDb

Um Maluco no Pedaço

Sitcom da NBC transmitida no Brasil durante muitos anos pelo SBT, Um Maluco no Pedaço é uma série estrelada por Will Smith (À Procura da Felicidade). Criada por Andy e Susan Borowitz e produzida pelo empresário Quincy Jones, a produção gira em torno de um jovem adolescente da Filadélfia, que é enviado pela mãe para morar com seus tios em Bel Air.

Co-estrelado pelos atores James Avery (Sparks) e Alfonso Ribeiro (Dancing with the Stars), o seriado está disponível no HBO Max, onde também é possível assistir à reunião de seu 30º aniversário. Responsável por alavancar a carreira de Will Smith, o show tem nota 7,9 do público no IMDb.

Veja também: 10 filmes com Will Smith que valem a pena assistir

21 de 22 Um Maluco no Pedaço foi responsável por alavancar a carreira de Will Smith na TV — Foto: Reprodução/IMDb Um Maluco no Pedaço foi responsável por alavancar a carreira de Will Smith na TV — Foto: Reprodução/IMDb

Unbreakable Kimmy Schmidt

Série de comédia da Netflix estrelada por Ellie Kemper (The Office), Unbreakable Kimmy Schmidt foi criada por Tina Fey (30 Rock) e Robert Carlock (Mulligan). Transmitido entre 2015 e 2019 (além do especial interativo em 2020), o show mostra as descobertas feitas por uma jovem de uma seita pós-apocalíptica, que passa a viver em New York após ser resgatada.

Com Jane Krakowski (30 Rock) e Tituss Burgess (Schmigadoon!) no elenco, o título é bastante aclamado pela crítica, tendo recebido 20 indicações ao Emmy. Composta por quatro temporadas, a série tem 96% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 7,6 do público no IMDb.

22 de 22 Unbreakable Kimmy Schmidt possui quatro temporadas de doze ou treze episódios — Foto: Reprodução/IMDb Unbreakable Kimmy Schmidt possui quatro temporadas de doze ou treze episódios — Foto: Reprodução/IMDb

Assista: como mudar o plano da Netflix