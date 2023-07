Veja 25 melhores filmes do HBO Max que você não pode deixar de assistir

O HBO Max é uma das plataformas de streaming mais populares da atualidade. O serviço é muito elogiado por oferecer um conteúdo bastante diversificado, tendo filmes como O Lobo de Wall Street, Parasita, La La Land e Interestelar no catálogo. Além disso, diversas produções da DC Comics e outras franquias famosas da cultura pop também podem ser conferidas na biblioteca do aplicativo roxo.

Para você poder aproveitar o vasto catálogo do HBO Max, o TechTudo decidiu separar alguns longas que todo fã de cinema deve conferir. A lista é baseada em premiações cinematográficas e avaliações de sites especializados da indústria, como o IMDb e o Rotten Tomatoes. Confira!

2 de 27 Vencedor do prêmio de Melhor Filme no Oscar 2020, o filme sul-coreano Parasita é um dos longas disponíveis no HBO Max — Foto: Reprodução/IMDb Vencedor do prêmio de Melhor Filme no Oscar 2020, o filme sul-coreano Parasita é um dos longas disponíveis no HBO Max — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Onde assistir à novela Yasak Elma? Veja no Fórum do TechTudo

Trem-Bala (2022)

Nessa comédia de ação, o protagonista Joaninha é um assassino de aluguel que deseja se afastar do mundo do crime por se considerar muito azarado. No entanto, ele é convencido a executar uma última missão: assaltar uma maleta de dinheiro em um trem-bala que parte da cidade de Tóquio, no Japão. Apesar de parecer ser simples, a tarefa se mostra bastante complicada, já que outros assassinos estão a bordo do trem e também precisam roubar o artefato.

Brad Pitt (Clube da Luta) é o personagem principal do longa e Aaron Taylor-Johnson (Animais Noturnos), Joey King (A Barraca do Beijo), Brian Tyree Henry (Atlanta) e Andrew Koji (Warrior) são outros nomes do elenco. Trem-Bala é dirigido por David Leitch e tem avaliações ligeiramente positivas nos sites agregadores, com uma pontuação de 7,3 no IMDb e 76% de aprovação entre a audiência no Rotten Tomatoes.

3 de 27 Brad Pitt atua como o matador de aluguel Joaninha, personagem principal de Trem-Bala — Foto: Reprodução/Sony Pictures Brad Pitt atua como o matador de aluguel Joaninha, personagem principal de Trem-Bala — Foto: Reprodução/Sony Pictures

A Mulher Rei (2022)

A Mulher Rei traz uma trama contextualizada nos anos 1800 e acompanha as habilidosas guerreiras Agojie, um grupo que procura proteger o reino africano de Daomé, na África Ocidental. O exército é liderado pela general Nanisca, que irá treinar novas guerrilheiras contra a ameaça de destruição dos traficantes de escravos europeus comandados pelo Rei Guezô.

O longa, dirigido pela cineasta Gina Prince-Bythewood, é estrelado por Viola Davis (Air: A História por Trás do Logo) e conta com nomes como John Boyega (franquia Star Wars), Thuso Mbedu (The Underground Railroad), Lashana Lynch (Matilda: O Musical) e Sheila Atim (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura). Nos sites especializados, A Mulher Rei tem uma aprovação de 94% dos críticos e 99% do público no Rotten Tomatoes, além de uma pontuação de 6,9 no IMDb.

4 de 27 Além de estrelar A Mulher Rei, a atriz Viola Davis também participa da produção do filme — Foto: Reprodução/Sony Pictures Além de estrelar A Mulher Rei, a atriz Viola Davis também participa da produção do filme — Foto: Reprodução/Sony Pictures

Assassino sem Rastro (2022)

O assassino experiente Alex Lewis começa a sentir os primeiros sintomas de Alzheimer e planeja se aposentar da vida de mercenário, mas só após receber uma última missão. Entretanto, Alex descobre que a tarefa envolvia matar uma adolescente de 13 anos e se recusa a executar o serviço, o que o torna alvo da organização criminosa. A situação desperta a atenção de agentes da FBI que estavam investigando uma rede de aliciamento de menores.

Assassino sem Rastro é mais um filme de ação estrelado por Liam Neeson (Busca Implacável) e reúne nomes como Guy Pearce (Amnésia), Monica Bellucci (A Paixão de Cristo) e Taj Atwal (In the Club), além da direção de Martin Campbell. No Rotten Tomatoes, o longa tem 81% de aprovação da audiência. Já no IMDb, a pontuação é de 5,7.

5 de 27 Ator tradicional dos filmes de ação, Liam Neeson interpreta o protagonista Alex Lewis em Assassino sem Rastro — Foto: Reprodução/Open Road FIlms Ator tradicional dos filmes de ação, Liam Neeson interpreta o protagonista Alex Lewis em Assassino sem Rastro — Foto: Reprodução/Open Road FIlms

Millennium - Os Homens Que Não Amavam as Mulheres (2011)

Há 36 anos, uma adolescente desapareceu em uma ilha no norte da Suécia e os familiares da jovem desejam desvendar o mistério, mesmo após tanto tempo. Com isso, um jornalista investigativo e uma hacker são contratados para solucionarem o caso, mas a investigação revela uma série de crimes relacionados com a família. O filme é estrelado por Daniel Craig (007 - Sem Tempo Para Morrer), Rooney Mara (Carol), Christopher Plummer (Toda Forma de Amor) e Stellan Skarsgård (Mamma Mia!).

Dirigido por David Fincher, Millennium - Os Homens Que Não Amavam as Mulheres foi muito bem recebido e conquistou a estatueta de Melhor Edição do Oscar 2012, além de ter concorrido em outras categorias - incluindo a indicação de Rooney Mara para Melhor Atriz. Pelos sites agregadores, o longa tem uma pontuação de 7,8 no IMDb e uma aprovação de 87% e 86% da crítica e público, respectivamente, no Rotten Tomatoes.

6 de 27 Rooney Mara e Daniel Craig formam a dupla de investigadores em Millennium - Os Homens Que Não Amavam as Mulheres — Foto: Reprodução/Sony Pictures Rooney Mara e Daniel Craig formam a dupla de investigadores em Millennium - Os Homens Que Não Amavam as Mulheres — Foto: Reprodução/Sony Pictures

O Lobo de Wall Street (2013)

A comédia dramática do cineasta Martin Scorsese tem como base o livro homônimo do corretor da bolsa de valores Jordan Belfort, protagonista representado no longa. No enredo de O Lobo de Wall Street, Belfort descobre uma forma dos corretores se beneficiarem com vendas de valor baixo e com isso, ele cria a Stratton Oakmont, um império de métodos ilícitos e atrocidades cometidas pelos funcionários da empresa.

O filme é estrelado por Leonardo Di Caprio (Titanic), Jonah Hill (Superbad - É Hoje), Margot Robbie (Babilônia) e Matthew McConaughey (Clube de Compras Dallas), sendo indicado para cinco estatuetas do Oscar 2014. No Rotten Tomatoes, o filme tem uma avaliação de 83% e 80% entre a audiência e especialistas. Já no IMDb, ele possui uma pontuação de 8,2.

7 de 27 Leonardo Di Caprio e Margot Robbie formam o casal Jordan Belfort e Naomi Lapaglia em O Lobo de Wall Street — Foto: Reprodução/Universal Pictures Leonardo Di Caprio e Margot Robbie formam o casal Jordan Belfort e Naomi Lapaglia em O Lobo de Wall Street — Foto: Reprodução/Universal Pictures

Sempre em Frente (2021)

Sempre em Frente apresenta a história de Johnny, um jornalista que entrevista e capta os pensamentos de várias crianças ao redor dos EUA. Em certo momento, a irmã do protagonista o encarrega de cuidar do sobrinho, Jesse, e ambos viajam pelo país, em uma relação que cria reflexões em meio aos pensamentos de Johnny. Joaquin Phoenix (Ela) estrela o filme junto do ator mirim Woody Norman (Cobweb) e Gaby Hoffmann (Livre).

Mike Mills dirigiu e roteirizou Sempre em Frente, que é bem avaliado nos sites especializados. No IMDb, a pontuação do longa é 7,4. Enquanto no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 79% pelo público e 94% entre os críticos.

8 de 27 Em Sempre em Frente, Joaquin Phoenix interpreta o radiojornalista que viaja ao lado do jovem sobrinho estrelado por Woody Norman — Foto: Reprodução/A24 Em Sempre em Frente, Joaquin Phoenix interpreta o radiojornalista que viaja ao lado do jovem sobrinho estrelado por Woody Norman — Foto: Reprodução/A24

Spencer (2021)

A vida turbulenta de Lady Di e os dias que antecedem um feriado de Natal com a família real britânica nos anos 90 é a abordagem de Spencer, dirigido pelo cineasta chileno Pablo Larraín. O longa referencia o sobrenome de solteira de Diana em seu título e faz especulações sobre o contexto mencionado, além de ilustrar o impasse da princesa em relação ao seu casamento com o Príncipe Charles — o que gera um pedido oficial de divórcio.

Spencer é protagonizado por Kristen Stewart (Crepúsculo), que foi indicada para o prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2022 com o filme. O elenco é completado por Jack Farthing (A Filha Perdida), Timothy Spall (Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban), Sean Harris (Missão Impossível - Nação Secreta) e Sally Hawkins (A Forma da Água). A pontuação do filme pelo IMDb é 6,6, enquanto no Rotten Tomatoes a aprovação dos especialistas é de 83% e, do público, 52%.

9 de 27 Kristen Stewart é a Princesa Diana em Spencer, a interpretação da atriz recebeu várias opiniões positivas da crítica — Foto: Reprodução/Diamond Films Kristen Stewart é a Princesa Diana em Spencer, a interpretação da atriz recebeu várias opiniões positivas da crítica — Foto: Reprodução/Diamond Films

Parasita (2019)

Vencedor da categoria de Melhor Filme e outras três estatuetas no Oscar 2020, o thriller sul-coreano do cineasta Bong Joon-Ho aborda a realidade de uma família desempregada que vive em um ambiente sujo e precário. Após a filha conseguir um emprego em uma casa de ricos, o pai bola uma estratégia para que todos da família trabalhem na residência. A tarefa é um sucesso, mas a casa luxuosa guarda segredos que geram momentos excêntricos e inimagináveis durante uma viagem da família rica.

Song Kang-ho (O Expresso do Amanhã), Jang Hye-jin (Crash Landing On You), Choi Woo-sik (Okja) e Park So-dam (The Priests) formam o elenco de Parasita, que foi aclamado globalmente e recebeu análises muito positivas nos sites agregadores. No Rotten Tomatoes, a classificação do filme é de 99% pela crítica e 90% entre a audiência. O longa também possui uma pontuação de 8,5 pelo IMDb.

10 de 27 Parasita conquistou quatro estatuetas do Oscar 2020, com Bong Joon-Ho vencendo na categoria de Melhor Diretor — Foto: Reprodução/IMDb Parasita conquistou quatro estatuetas do Oscar 2020, com Bong Joon-Ho vencendo na categoria de Melhor Diretor — Foto: Reprodução/IMDb

Garota Exemplar (2014)

No enredo, o professor Nick Dunne descobre que sua esposa Amy está desaparecida em pleno dia do aniversário de casamento. O comportamento de Nick em relação ao caso atrai a suspeita da polícia, ao mesmo tempo que ele busca entender o que aconteceu com Amy e tenta conseguir o apoio de Margo, irmã gêmea da esposa. O elenco de Garota Exemplar conta com Ben Affleck (Argo), Rosamund Pike (Eu Me Importo), Carrie Coon (The Leftovers), Kim Dickens (Fear the Walking Dead) e Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother).

Elogiados pela crítica, o longa tem a direção de David Fincher e é baseado no livro homônimo da escritora Gillian Flynn — que participa da adaptação cinematográfica como roteirista. Além disso, Rosamund Pike concorreu pelo troféu de Melhor Atriz no Oscar 2015. Garota Exemplar desfruta de uma pontuação de 8,1 no IMDb e uma aprovação de 88% entre os especialistas e 87% do público no Rotten Tomatoes.

11 de 27 Ben Affleck protagoniza Garota Exemplar como o professor Nick Dunne, que procura pela esposa Amy, interpretada por Rosamund Pike — Foto: Reprodução/20th Century Fox Ben Affleck protagoniza Garota Exemplar como o professor Nick Dunne, que procura pela esposa Amy, interpretada por Rosamund Pike — Foto: Reprodução/20th Century Fox

Um Lugar Bem Longe Daqui (2022)

O longa é uma adaptação do livro de mesmo nome da autora Delia Owens e narra a jornada de Kya Clark, interpretada por Daisy Edgar-Jones (Normal People). Kya é uma garota que foi abandonada pelos pais em um pântano no interior da Carolina do Norte, EUA, e sobreviveu sozinha no local, ganhando o apelido de "Garota do Brejo". Quando a menina cresce e faz amigos na cidade, um assassinato ocorre e ela passa a ser a principal suspeita do crime, o que estremece suas relações com o povo da região.

Além de Edgar-Jones, o elenco de Um Lugar Bem Longe Daqui também tem nomes como Taylor John Smith (Fica Comigo), Harris Dickinson (Triângulo da Tristeza) e Charlene "Michael" Hyatt (Snowfall). O filme dirigido por Olivia Newman possui uma pontuação de 7,2 no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, sua classificação é de 35% entre os críticos e 92% pela audiência.

12 de 27 Um Lugar Bem Longe Daqui tem Daisy Edgar-Jones estrelando a personagem principal Catherine "Kya" Clarke — Foto: Reprodução/Sony Pictures Um Lugar Bem Longe Daqui tem Daisy Edgar-Jones estrelando a personagem principal Catherine "Kya" Clarke — Foto: Reprodução/Sony Pictures

Duna (2021)

Duna é dirigido por Denis Villeneuve e tem como base o livro homônimo de Frank Herbert. Na história, ambientada em um futuro longínquo da humanidade, os Atreides são encarregados de comandar o planeta Arrakis, conhecido como Duna, anteriormente administrada pelos Harkonnen. A família é composta pelo duque Leto Atreides, o filho Paul e a concubina Lady Jessica, que faz parte do grupo enigmático das Bene Gesserit. Um ato de traição leva Paul e Jessica para o deserto profundo, onde habitam os nativos do planeta, os Fremen.

O filme ganhou seis categorias no Oscar 2022 e possui um elenco estrelado, com nomes como Timothée Chalamet (Me Chame pelo Seu Nome), Oscar Isaac (Star Wars: O Despertar da Força), Rebecca Ferguson (Missão Impossível - Nação Secreta), Josh Brolin (Vingadores: Ultimato), Zendaya (Euphoria), Jason Momoa (Aquaman) e Stellan Skarsgård (Chernobyl).

Duna recebeu opiniões positivas nos sites especializados: uma pontuação de 8,0 no IMDb e pelo Rotten Tomatoes, uma aprovação de 83% e 90% da crítica e do público, respectivamente.

13 de 27 Em Duna, Timothée Chalamet e Rebecca Ferguson são os protagonistas Paul Atreides e Lady Jessica — Foto: Reprodução/Warner Bros Em Duna, Timothée Chalamet e Rebecca Ferguson são os protagonistas Paul Atreides e Lady Jessica — Foto: Reprodução/Warner Bros

Jogos Vorazes (2012)

Em um futuro distópico, um regime totalitário controla a nação de Panem e realiza um evento anual competitivo, os Jogos Vorazes. Contudo, o torneio televisionado é uma disputa mortal entre selecionados dos 12 distritos da região e assim, Katniss Everdeen se oferece para disputar a competição e salvar sua irmã caçula desse destino. A protagonista conta com a ajuda de Peeta Mellark, o outro escolhido do distrito, e busca treinar para desafiar o sistema dominante.

O longa tem direção de Gary Ross e foi o primeiro da série cinematográfica que adapta a saga literária da autora Suzanne Collins. Jennifer Lawrence (O Lado Bom da Vida) estrela o filme, que tem ainda os atores Josh Hutcherson (ABC do Amor), Liam Hemsworth (A Última Música), Woody Harrelson (O Mensageiro), Elizabeth Banks (Invencível) e Lanny Kravitz (Preciosa - Uma História de Esperança).

A classificação de Jogos Vorazes pelo Rotten Tomatoes é de 81% pelo público e 84% entre os especialistas. Enquanto isso, no IMDb, sua pontuação é 7,2.

14 de 27 Jennifer Lawrence interpreta a personagem principal de Jogos Vorazes, a arqueira Katniss Everdeen — Foto: Reprodução/IMDb Jennifer Lawrence interpreta a personagem principal de Jogos Vorazes, a arqueira Katniss Everdeen — Foto: Reprodução/IMDb

Coringa (2019)

Baseado no personagem homônimo da DC Comics e dirigido por Todd Philipps, Coringa é protagonizado por Joaquin Phoenix e traz a história de Arthur Fleck, um comediante de stand-up sem sucesso e que trabalha como palhaço em uma agência de talentos. Arthur sofre de problemas mentais e acontecimentos levam à sua demissão. Transtornado e disfarçado de palhaço, ele mata três homens em um metrô e inicia uma série de manifestações contra os ricos de Gotham City.

Coringa recebeu inúmeras opiniões positivas e obteve onze indicações no Oscar 2020 -— vencendo a categoria de Melhor Trilha Sonora e Melhor Ator para Joaquin Phoenix. Zazie Beetz (Deadpool 2), Frances Conroy (A Sete Palmos) e Robert De Niro (Touro Indomável) são outros nomes do longa, que possui uma aprovação de 69% dos críticos e 88% do público no Rotten Tomatoes, além de uma pontuação de 8,4 no IMDb.

15 de 27 Joaquin Phoenix foi muito elogiado pela sua atuação em Coringa e conquistou a estatueta de Melhor Ator no Oscar 2020 — Foto: Reprodução/IMDb Joaquin Phoenix foi muito elogiado pela sua atuação em Coringa e conquistou a estatueta de Melhor Ator no Oscar 2020 — Foto: Reprodução/IMDb

Batman (2022)

A DC Comics planejou o reboot da franquia Batman e lançou um filme com o personagem em 2022, estrelado por Robert Pattinson (Tenet). O enredo ilustra a rede de corrupção enraizada em Gotham City e Bruce Wayne realiza uma série de investigações na cidade, contando com a ajuda de Alfred Pennyworth e James Gordon. No entanto, o Batman terá de lidar com algumas controvérsias envolvendo sua família e os desafios enigmáticos criados pelo vilão Charada.

Além de Pattinson, Zoë Kravitz (Big Little Lies), Paul Dano (Os Fabelmans), Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin), Jeffrey Wright (Westworld), John Turturro (O Grande Lebowski) e Andy Serkis (O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei) completam o elenco do filme, que tem direção de Matt Reeves. No IMDb, a avaliação de Batman é de 7,8. Pelo Rotten Tomatoes, o longa tem 87% de aprovação pelo público e 85% dos especialistas.

16 de 27 Robert Pattinson é o Homem Morcego em uma versão mais jovem do Batman, ao lado de Zoe Kravitz como a Mulher Gato — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures Robert Pattinson é o Homem Morcego em uma versão mais jovem do Batman, ao lado de Zoe Kravitz como a Mulher Gato — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021)

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa fecha a trilogia do Teioso no Universo da Marvel (MCU) e junta os personagens do universo que apareceram em outros filmes do herói. Nesse enredo, Peter Parker tem sua identidade revelada para o mundo e pede a ajuda do Doutor Estranho para contornar a situação com um feitiço, que acaba saindo errado. Assim, vilões do multiverso invadem a realidade e Peter terá de deter as ameaças no seu mundo.

O elenco conta com Tom Holland (Uncharted: Fora do Mapa), Zendaya, Benedict Cumberbatch (Sherlock), Jacob Batalon (Todo Dia), Willem Dafoe (Platoon), Jamie Foxx (Django Livre), Alfred Molina (O Código da Vinci), Marisa Tomei (Meu Primo Vinny), Tobey Maguire (O Grande Gatsby) e Andrew Garfield (Até o Último Homem). O filme foi aclamado culturalmente e desfruta de uma pontuação de 8,2 no IMDb, além de uma aprovação de 93% entre os críticos e 98% do público no Rotten Tomatoes.

17 de 27 Tom Holland protagonizou mais uma vez o Homem-Aranha no Universo Cinematográfico da Marvel — Foto: Reprodução/Sony Pictures Tom Holland protagonizou mais uma vez o Homem-Aranha no Universo Cinematográfico da Marvel — Foto: Reprodução/Sony Pictures

Mulher-Maravilha (2017)

Estrelado por Gal Gadot (Velozes & Furiosos 4), Mulher-Maravilha foi um dos filmes lançados no antigo Universo Cinematográfico da DC Comics. A história segue a guerreira Diana Prince, uma princesa das amazonas da ilha fictícia de Themyscira. Em um certo momento, o piloto Steve Trevor cai acidentalmente em uma praia da ilha e avisa Diana sobre uma guerra assombrosa que ocorre pelo mundo. Assim, ela deduz que Ares, o Deus da Guerra, é o responsável pelo conflito e deixa sua terra para salvar o planeta.

O elenco de Mulher-Maravilha conta também com Chris Pine (Star Trek), David Thewlis (Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban), Robin Wright (Blade Runner 2049) e Connie Nielsen (Violação de Conduta), e a direção é da cineasta Patty Jenkins. No Rotten Tomatoes, os críticos avaliaram o filme com uma classificação de 93%, com a porcentagem entre a audiência sendo de 83%. Já no IMDb, o longa tem uma pontuação de 7,4.

18 de 27 Mulher-Maravilha foi o quarto filme do Universo Estendido da DC Comics e estrelado por Gal Gadot — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures Mulher-Maravilha foi o quarto filme do Universo Estendido da DC Comics e estrelado por Gal Gadot — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Noivas em Guerra (2009)

Liv e Anne, interpretadas respectivamente por Kate Hudson (Quase Famosos) e Anne Hathaway (O Diabo Veste Prada), são melhores amigas desde criança e realizam os preparativos dos seus casamentos juntas. Elas apontam o célebre Plaza Hotel, em Nova York (EUA), como o local perfeito para a festa de comemoração. Porém, há um transtorno no agendamento e uma delas terá de celebrar o casamento em outro lugar, o que causa conflitos e sabotagens entre as duas.

O diretor de Noivas em Guerra é Gary Winick e além das protagonistas, o elenco tem nomes como Chris Pratt (franquia Guardiões da Galáxia), Steve Howey (Shameless), Candice Bergen (Murphy Brown) e Bryan Greenberg (Amizade Colorida). No IMDb, a avaliação do longa é mediana, com uma nota de 5,5. No tomatômetro do Rotten Tomatoes, o filme tem apenas 11% de aprovação dos críticos, enquanto a classificação da audiência é de 51%.

19 de 27 Em Noivas em Guerra, Anne Hathaway e Kate Hudson atuam respectivamente como Emma Allen e Olivia "Liv" Lerner — Foto: Reprodução/20th Century Fox Em Noivas em Guerra, Anne Hathaway e Kate Hudson atuam respectivamente como Emma Allen e Olivia "Liv" Lerner — Foto: Reprodução/20th Century Fox

Um Senhor Estagiário (2015)

Robert De Niro e Anne Hathaway estrelam o filme dirigido pela diretora Nancy Meyers. No enredo, Ben Whittaker tem 70 anos e deseja se realocar no mercado de trabalho. Ele aproveita uma vaga de estagiário sênior em uma empresa de um site popular de vendas de roupas. Apesar do choque de gerações, Ben se mostra uma pessoa amigável com todos os funcionários e conquista até mesmo a chefe Jules Ostin (Hathaway), que passa a enxergá-lo como um grande amigo.

Adam DeVine (Quando nos Conhecemos), Rene Russo (Thor) e Zack Pearlman (Tinha Que Ser Ele?) completam o elenco do filme, que recebeu uma boa crítica no IMDb, com uma nota de 7,1. Já no Rotten Tomatoes, sua aprovação é de 59% entre os especialistas e 73% pelo público.

20 de 27 Um Senhor Estagiário exibe Robert De Niro como o personagem Ben Whittaker e Anne Hathaway como Jules Ostin — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures Um Senhor Estagiário exibe Robert De Niro como o personagem Ben Whittaker e Anne Hathaway como Jules Ostin — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

La La Land (2016)

O musical do diretor Damien Chazelle ilustra a relação entre o pianista Sebastian e a atriz Mia, que se apaixonam perdidamente após se conhecerem. Em meio ao cenário de Los Angeles (EUA), os dois procuram acertar o relacionamento amoroso enquanto buscam o sucesso em suas respectivas carreiras.

Emma Stone (Cruella) e Ryan Gosling (Agente Oculto) atuam como os protagonistas do filme, que conta ainda com J. K. Simmons (A Guerra do Amanhã), Rosemarie DeWitt (Black Mirror) e o cantor John Legend (Um Príncipe em Nova York 2).

La La Land se tornou um dos filmes mais cultuados da década passada e recebeu 14 indicações no Oscar 2017, conquistando seis estatuetas. No IMDb, o longa desfruta de uma pontuação de 8,0. No Rotten Tomatoes, os críticos classificam a produção com 91%, enquanto a audiência atribui 81% para o filme.

21 de 27 La La Land foi indicado para 14 categorias no Oscar 2017 e igualou o recorde de Titanic (1997) e A Malvada (1950) — Foto: Reprodução/Paris Filmes La La Land foi indicado para 14 categorias no Oscar 2017 e igualou o recorde de Titanic (1997) e A Malvada (1950) — Foto: Reprodução/Paris Filmes

Nasce Uma Estrela (2018)

Jackson Maine é um cantor no ápice da fama. Após um show, ele vai para um bar e conhece a cantora Ally, uma artista insegura com suas apresentações. Todavia, Jackson se impressiona com o talento dela e decide ajudá-la com esse potencial. Os dois começam a se apaixonar e se casam mais tarde. Contudo, enquanto a carreira de Ally desponta e ela se torna uma celebridade, Jackson vive uma crise profissional devido aos problemas com o álcool.

Nasce Uma Estrela é dirigido por Bradley Cooper (Se Beber, Não Case!), que também atua como o protagonista ao lado da cantora Lady Gaga (Casa Gucci). Sam Elliott (Hulk), Dave Chappelle (Mensagem para Você) e Rafi Gravon (Tracers) completam o elenco.

O vencedor da categoria de Melhor Canção Original no Oscar 2019 tem uma taxa de aprovação de 90% e 80% entre os críticos e a audiência, respectivamente, do Rotten Tomatoes e uma nota de 7,6 no IMDb.

22 de 27 Lady Gaga e Bradley Cooper foram elogiados em Nasce Uma Estrela e concorreram nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Ator no Oscar 2019 — Foto: Reprodução/IMDb Lady Gaga e Bradley Cooper foram elogiados em Nasce Uma Estrela e concorreram nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Ator no Oscar 2019 — Foto: Reprodução/IMDb

Interestelar (2014)

Matthew McConaughey e Anne Hathaway protagonizam a ficção científica dirigida por Christopher Nolan. No enredo, que se passa em um futuro distante, é constatado que os recursos naturais da Terra estão escassos e a humanidade terá de migrar para outros planetas. Dessa maneira, um grupo de astronautas, liderados por Joseph Cooper (McConaughey), deixam suas famílias e se aventuram pelo espaço em busca de um buraco negro que poderá transportar humanos para lugares distantes na galáxia.

O elenco de Interestelar reúne nomes populares do cinema, como Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye), Matt Damon (Perdido em Marte), Michael Caine (Batman Begins) e Timothée Chalamet. A produção teve cinco indicações ao Oscar 2015, vencendo o prêmio de Melhores Efeitos Visuais. Pelos sites agregadores, a avaliação do longa é positiva, com uma pontuação de 8,7 no IMDb e uma porcentagem de aprovação de 73% dos especialistas e 86% do público no Rotten Tomatoes.

23 de 27 O sci-fi Interestelar é mais uma das produções cultuadas pelos fãs do cineasta Christopher Nolan — Foto: Divulgação/Warner Bros. O sci-fi Interestelar é mais uma das produções cultuadas pelos fãs do cineasta Christopher Nolan — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Moonfall (2022)

Moonfall - Ameaça Lunar aborda a história de uma força misteriosa que tira a Lua de sua órbita, movendo-a em direção à Terra. Para evitar o desastre que destruiria a humanidade, a NASA estabelece a missão de pousar na superfície lunar e evitar a colisão. Para isso, a agência envia dois astronautas e um teórico da conspiração, que deixam suas famílias para tentar salvar o planeta.

Tendo a direção de Roland Emmerich, Moonfall traz um elenco com Halle Berry (A Última Ceia), Patrick Wilson (Aquaman) e John Bradley (Game of Thrones). O filme dividiu opiniões entre a crítica e o público: no Rotten Tomatoes, a taxa de aprovação da audiência é de 70%, mas a classificação dos especialistas é de 35%. Pelo IMDb, 5,1 é a pontuação do longa.

24 de 27 Em Moonfall, Halle Berry e Patrick Wilson interpretam ex-astronautas da NASA que embarcam na missão de salvar o planeta — Foto: Reprodução/Diamond Films Em Moonfall, Halle Berry e Patrick Wilson interpretam ex-astronautas da NASA que embarcam na missão de salvar o planeta — Foto: Reprodução/Diamond Films

Hereditário (2018)

Hereditário é o primeiro longa produzido pelo cineasta Ari Aster e traz a história da família Graham, que está de luto pelo falecimento da matriaca da casa — especialmente a neta Charlie. Por outro lado, os familiares ainda sentem a presença da mulher pela residência e se deparam com acontecimentos sobrenaturais pelo local, indicando a herença de um destino nefasto e aterrorizante.

O filme da A24 é estrelado por Toni Collette (O Sexto Sentido), Milly Shapiro (Splitting Up Together), Alex Wolff (Jumanji: Bem-Vindo à Selva), Gabriel Byrne (Em Terapia) e Ann Dowd (The Leftovers). Sucesso de crítica e público, o filme tem uma nota de 7,3 no IMDb. Pelo Rotten Tomatoes, a aprovação é de 90% pelos especialistas e 70% da audiência.

25 de 27 Hereditário foi a estreia de Ari Aster como cineasta e se tornou um cult de terror dos últimos anos — Foto: Reprodução/Diamond Films Hereditário foi a estreia de Ari Aster como cineasta e se tornou um cult de terror dos últimos anos — Foto: Reprodução/Diamond Films

A Morte do Demônio (2013)

O filme é um reboot da saga de terror criada por Sam Raimi nos anos 80 e tem a direção do uruguaio Fede Álvarez. Na narrativa, Mia Allen é uma jovem viciada em drogas que conta com o auxílio dos amigos Eric, Olivia e Natalie e do irmão David para curar o vício em uma cabana da família dela. No entanto, os amigos descobrem que o local foi invadido e um deles encontra o Livro dos Mortos, que desencadeia vários eventos sobrenaturais.

Jane Levy (Zoey e sua Fantástica Playlist), Jessica Lucas (Gotham), Shiloh Fernandez (A Garota da Capa Vermelha), Elizabeth Blackmore (Diários de um Vampiro) e Lou Taylor Pucci (Vírus) estrelam o longa. A perfomance de A Morte do Demônio nos sites especializados é mediana, com uma pontuação de 6,5 no IMDb, enquanto no Rotten Tomatoes, o longa tem 63% de aprovação dos críticos e 64% por parte do público.

26 de 27 A Morte do Demônio é um reboot do filme original de 1981, sendo o primeiro trabalho no cinema de Fede Álvarez — Foto: Reprodução/IMDb A Morte do Demônio é um reboot do filme original de 1981, sendo o primeiro trabalho no cinema de Fede Álvarez — Foto: Reprodução/IMDb

Leia também: Veja os 10 melhores filmes de suspense para ficar suando frio

Clube da Luta (1999)

O icônico filme de David Fincher é protagonizado por Brad Pitt, Edward Norton (As Duas Faces de um Crime) e Helena Bonham Carter (The Crown). O enredo segue os passos de um jovem que está cansado do seu trabalho e posição na sociedade dos EUA. Ele conhece um vendedor de sabonetes chamado Tyler e os dois formam um grupo de luta clandestino, cheio de regras rígidas e ideal para extravasar as tensões do cotidiano moderno.

Clube da Luta é baseado na obra homônima de Chuck Palahniuk e foi considerado, anos depois, um filme cult e inovador pela sua estrutura cinematográfica, sendo bastante mencionado pelos fãs mais assíduos. No Rotten Tomatoes, a taxa de aprovação dos críticos é de 79%, enquanto do público é de 96%. A pontuação do longa no IMDb é de 8,8.

27 de 27 Clube da Luta é protagonizado por Brad Pitt e Edward Norton e ganhou mais status com o passar dos anos — Foto: Reprodução/IMDb Clube da Luta é protagonizado por Brad Pitt e Edward Norton e ganhou mais status com o passar dos anos — Foto: Reprodução/IMDb

Assista: saiba tudo sobre o Amazon Prime Video