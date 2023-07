Veja as 10 melhores séries da Netflix em 2023 até agora

A Netflix lançou no primeiro semestre de 2023 inúmeras produções de sucesso, que conquistaram os assinantes do streaming e a crítica especializada. Alguns dos destaques incluem Treta , o reality show A Batalha dos 100 e o spin-off Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton . Além disso, outras produções que também ocuparam os primeiros lugares do ranking de séries mais assistidas da plataforma são Lockwood & Co., A Diplomata e Silêncio .

Com base na repercussão entre o público e a crítica especializada, o TechTudo preparou uma lista com as 10 melhores séries da Netflix lançadas no primeiro semestre de 2023. Vale lembrar que todas as indicações são de obras originais do streaming e estão disponíveis no Brasil. A seguir, confira a lista completa.

A Batalha dos 100

O programa sul-coreano consiste em uma competição de resistência física. Os 100 participantes de diferentes gêneros, profissões e idades se enfrentam em provas extremas em busca do título de melhor corpo e um prêmio no valor de 300 milhões de won sul-coreanos (o equivalente a R$ 1,274 milhões na cotação atual). Além disso, alguns participantes de destaque dessa primeira temporada incluem o youtuber Cha Hyun Seung e o ator Lee Da Won.

Com direção e edição de Jang Ho Gi e narração de Kaiji Von Tang, o reality tem ao todo nove episódios. O projeto conquistou o público pela semelhança com a série Round 6, visto que no site agregador IMDb a produção conquistou nota 7,7, com base em 7,6 mil avaliações, enquanto no Rotten Tomatoes a produção original da Netflix tem aprovação de 90% da crítica.

O Agente Noturno

Estrelado por Gabriel Basso e Luciane Buchanan, a série de suspense policial acompanha a jornada de um agente do FBI que descobre uma perigosa conspiração interna contra os Estados Unidos. Baseada no romance best-seller homônimo de Matthew Quirk, a produção tem Shawn Ryan (S.W.A.T.) como showrunner.

Com 10 episódios ao todo, a série já foi renovada para uma segunda temporada devido à sua enorme popularidade entre os assinantes da plataforma. O projeto obteve uma recepção positiva entre a crítica especializada, como indicam os sites agregadores. No IMDb, a série tem nota 7,5, com base em 85 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a adaptação tem um índice de aprovação de 75% entre a crítica e de 78% em relação à audiência.

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton

A minissérie é um spin-off de Bridgerton e funciona como um prelúdio da série, já que acompanha o início do romance da Rainha Charlotte com o Rei George, bem como o casamento dos dois. Entretanto, a obra promete ir além de uma grande história de amor, pois essa produção derivada ainda mostrará uma transformação na alta sociedade britânica logo após a ascensão da jovem à realeza e todos os desafios impostos pelo cargo de soberana.

A produção americana é estrelada por India Amarteifio e Corey Mylchreest e tem seis episódios ao todo. Sobre sua recepção, a minissérie foi um grande sucesso da Netflix. No IMDb, ela tem nota 7,3, tendo como base 40 mil avaliações, enquanto no Rotten Tomatoes a taxa de aprovação é de 94% entre os críticos.

Com Carinho, Kitty

Spin-off da trilogia de filmes Para Todos os Garotos que Já Amei, o enredo dessa comédia romântica teen gira em torno das aventuras amorosas e familiares da personagem Kitty, a caçula das irmãs Song-Covey, só que agora em seu ensino médio na Coreia do Sul. Com direito a muito romance e drama adolescente, o projeto promete conquistar os fãs da franquia original.

Criada por Jenny Han, autora dos livros que inspiraram os filmes e que também atua como a showrunner ao lado de Sascha Rothchild, a série, estrelada por Anna Cathcart, foi renovada logo após a sua estreia. No IMDb, a produção tem nota 6,6, com base em 8,7 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes ela tem uma taxa de aprovação de 82% da crítica.

Diamantes Brutos

Com criação e roteiro de Rotem Shamir e Yuval Yefet, o thriller belga tem direção de Cecilia Verheyden e leva em seu elenco principal Kevin Janssens e Ini Massez. Já a trama dessa produção internacional de apenas oito episódios segue os Wolfson, uma família de judeus ultraortodoxos que domina o império de diamantes na Antuérpia em meio a muitas reviravoltas, incluindo a sucessão do clã e da empresa, máfia e lavagem de dinheiro.

Apesar das série belgas não ganharem tanto destaque na Netflix, Diamantes Brutos foi um caso à parte. A série foi um grande sucesso do streaming e tem uma performance positiva entre o público e a crítica especializada. No site agregador IMDb, a produção belga tem nota 7,2, com base em 3,1 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto tem 100% de aprovação da crítica e uma taxa de audiência de 85%.

A Diplomata

Essa série tem oito episódios e é uma criação da showrunner Debora Cahn (West Wing: Nos Bastidores do Poder), além de ser estrelada por Keri Russell (Felicity) e Rufus Sewell (O Ilusionista). No enredo, a trama segue Kate Wyler, uma embaixadora americana que atua na resolução de conflitos geopolíticos no Reino Unido.

Vale lembrar que A Diplomata inaugurou sua entrada nos agregadores de resenhas com notas da crítica acima da média. No IMDb, a série possui nota 8,0, com votação de 42 mil usuários, enquanto no Rotten Tomatoes o índice de aprovação da crítica é de 85%.

Caleidoscópio

Esse thriller criminal, criado por Eric Garcia (Os Vigaristas) e com o brasileiro José Padilha (Narcos) entre seus diretores, é inspirado em um acontecimento real: o desaparecimento de sete bilhões de dólares no centro de Manhattan durante o furacão Sandy. Estrelada por Giancarlo Esposito (Breaking Bad) e Paz Vega (The OA), a trama se passa em meio a traições, ganância e muitas outras ameaças, enquanto um ladrão experiente e sua equipe planejam um grande roubo.

Além disso, um dos grandes atrativos da série é que seus sete episódios podem ser assistidos em qualquer ordem e, ainda assim, haver nexo em sua conclusão no oitavo e último capítulo, o que traz certa interatividade para o expectador do streaming. Sobre sua performance, a produção conta com 40 mil votos no IMDb, e nota 6,6. Já no Rotten Tomatoes, Caleidoscópio só conquistou 49% da crítica e 45% do público.

Treta

Considerada uma das grandes estreias da Netflix neste ano, essa série de comédia dramática é fruto de uma parceria com a popular produtora A24 e conta, em dez episódios, a história cheia de reviravoltas e consequências drásticas entre dois desconhecidos que nutrem uma raiva mútua após uma briga de trânsito.

Estrelada por Steven Yeun (Não! Não Olhe) e Ali Wong (Talvez Para Sempre), a série teve uma recepção extremamente positiva entre o público e a crítica. No agregador IMDb, Treta tem nota 8,1, com base em 92 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto recebeu o selo "Fresco", além de um índice de aprovação de 98% da crítica.

Silêncio

A produção espanhola, de seis episódios, segue a história fictícia de Sergio Ciscar (Arón Piper, da série Elite), um adolescente que teria matado os próprios pais e que permaneceu seis anos em silêncio após o acontecimento. A série foi criada por Aitor Gabilondo, autor também do filme Entrevias.

Como todas as outras produções desta lista, Silêncio também figurou entre o Top 10 da Netflix. No entanto, mesmo com sua popularidade entre os assinantes do streaming, o projeto teve uma recepção mediana entre o público e a crítica. No site IMDb, a série tem nota 5,6, com base em 3,4 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a taxa de aprovação é de apenas 33% da crítica.

Lockwood & Co.

A série britânica de suspense policial e sobrenatural foi criada por Joe Cornish e é baseada na saga de livros homônima de Jonathan Stroud. Com apenas oito episódios, a Netflix cancelou a produção, em maio deste ano, devido aos baixos números de horas assistidas do programa. O projeto é estrelado por Ruby Stokes e Cameron Chapman, e segue um trio de adolescentes em investigações paranormais.

Mesmo com o cancelamento, a série alcançou notas positivas nos sites agregadores. No Rotten Tomatoes, o título tem um índice de aprovação de 93% da crítica e 94% entre o público, enquanto que no IMDb, a produção inglesa tem nota 7,4, tendo em vista 22 mil avaliações.

