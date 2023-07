Viagem no tempo? 3 obras de arte muito antigas que 'previram' o iPhone; veja

Nos últimos anos, algumas obras de arte viralizaram nas redes sociais depois de parecerem "antecipar" o lançamento do celular da Apple e , supostamente, retratarem pessoas segurando um iPhone . Uma delas, com mais de 300 anos de idade, chegou a chamar a atenção do CEO da empresa. Em uma conferência feita em Amsterdã, Tim Cook brincou que não sabia mais quando o iPhone ( iOS ) tinha sido lançado depois de ver a obra de Pieter de Hooch – o que acabou despertando várias teorias da conspiração sobre o assunto.

A verdade é que, apesar das teorias mirabolantes, as figuras pintadas nas obras de arte têm uma explicação para estarem lá – e o motivo não tem nada a ver com o iPhone (iOS). Na lista a seguir, veja três obras de arte que "enganaram" usuários e viralizaram nas redes depois que objetos de época foram confundidos com um celular da maçã.

1. Mr Pynchon and the Settling of Springfield

A pintura de Umberto Romano, batizada de "Mr Pynchon and the Settling of Springfield" ("Sr. Pynchon e a colonização de Springfield", em tradução livre), foi concluída no ano de 1937, 70 anos antes do lançamento do primeiro iPhone. Mas, ainda assim, parece que um dos indígenas retratados na obra segura um celular da Apple. A foto foi compartilhada pela primeira vez em 2017, depois que uma matéria do portal Vice chamou atenção nas redes.

O mural é baseado em eventos reais que aconteceram na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e retrata uma batalha entre duas tribos locais, os Pocumtuc e os Nipmuc, contra os colonos ingleses, no ano de 1630.

Na imagem, um dos nativos americanos aparece sentado e visivelmente espantado com algo que viu em um objeto que segura à sua frente - e que lembra muito um iPhone. Sua postura é similar à que fazemos hoje quando vamos tirar uma selfie ou quando vemos algo no feed do Instagram ou de outra rede social, por exemplo. Mas, apesar do item parecer muito com um celular, ele possivelmente se trata de um espelho.

Daniel Crown, um historiador consultado pelo portal Vice, explicou seus motivos para acreditar que o objeto, na verdade, é um espelho: "Romano, de maneira redutiva, provavelmente estava tentando capturar a introdução da modernidade em uma comunidade curiosa, mas tecnologicamente atrofiada e que foi instantaneamente enfeitiçada pelo tesouro dos 'objetos brilhantes' de Pynchon", declarou.

2. The Expected One

"The Expected One" ou "O Esperado", em tradução livre, é uma pintura assinada por Ferdinand George Waldmüller que data do século XIX. A obra retrata uma mulher aparentemente distraída andando por uma caminho repleto de árvores. Ela olha para baixo e segura um objeto que, em um primeiro momento, pode ser confundido com um iPhone. Além disso, mais à sua frente, um homem agachado tenta entregar uma flor para ela, que não percebe sua presença.

A obra viralizou pela primeira vez em 2017, quando estava exposta em um museu em Munique, na Alemanha. Apesar de ser difícil precisar como ela se tornou viral, acredita-se que a primeira pessoa a compartilhar a imagem no Twitter tenha sido Peter Russel. Peter curiosamente usou a foto para responder uma publicação feita pelo site Vice, que havia compartilhado uma matéria com a pintura do tópico anterior.

Em entrevista ao portal, ele, que na época escrevia sobre cultura e poesia em um blog, destacou como a tecnologia pode mudar a perspectiva que as pessoas podem ter sobre as coisas. "O que mais me impressiona é o quanto uma mudança na tecnologia mudou a interpretação da pintura e, de certa forma, modificou todo o seu contexto", declarou.

A mulher retratada na pintura obviamente não está olhando para um iPhone. De acordo com Gerald Weinpolter, diretor executivo de uma agência de arte austríaca que foi entrevistado pelo portal, a jovem, na verdade, carrega um livro religioso. "A garota nesta pintura de Waldmüller não está brincando com seu novo iPhone X, mas está indo para a igreja segurando um livrinho de orações nas mãos", explicou o especialista.

3. Man Handing a Letter to a Woman in the Entrance Hall

Outra pintura que também causou um burburinho na web foi o quadro intitulado "Man Handing a Letter to a Woman in the Entrance Hall" ("Homem entregando uma carta para uma mulher no hall de entrada", em tradução livre). A obra viralizou em meados de 2016, quando Tim Cook, CEO da Apple, brincou durante uma conferência em Amsterdã que "não estava tão certo" se sabia quando o iPhone foi inventado.

Na pintura de Pieter de Hooch, é possível ver um homem, de pé, entregando um objeto – que também se parece com um iPhone – para uma mulher que está sentada com um cãozinho no colo. Ao fundo, a obra retrata os canais de Amsterdã.

Segundo informações do site DailyStar, na época em que o quadro viralizou, ele estava exposto na galeria de arte do museu Rijksmuseum, em Amsterdã, que Tim Cook visitou quando foi ao país para participar de uma conferência. “Havia um iPhone em uma das pinturas. É difícil de ver, mas eu juro que está lá”, brincou Cook.

Mas, apesar da pintura ter “enganado” um dos homens mais poderosos do mundo, o objeto na mão do homem, como o próprio nome da obra sugere, é apenas uma carta.

