Water Cooler: 6 modelos a partir de R$ 251 para comprar em 2023

Water Cooler é uma peça responsável por resfriar o processador do computador por meio de líquidos, mecanismo semelhante aos radiadores de carros. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 251 , como é o caso do TGT Spartel 240, que apresenta 390 mm e promete tubos de borracha de qualidade premium. Já o Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB conta com dissipação dupla e cabos encapados por valores que partem de R$ 825 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Outra opção é o NZXT Kraken X63, que traz duas ventoinhas de 140 mm e iluminação RGB por cerca de R$ 1.040. Veja a seguir seis water cooler para comprar no Brasil.

1. TGT Spartel 240 - a partir de R$ 251

O TGT Spartel 240 é um modelo de water cooler que proporciona design e eficiência por bom preço. Sua estrutura é toda em preto com iluminação rainbow de cor fixa e conta com tubos de borracha (com tecido) de qualidade premium que são mais resistentes, diminuindo a chance de vazamentos. O modelo de 390 mm tem base em cobre espessa livre de oxigênio e bomba de alta eficiência para um alto poder de refrigeração. A bomba tem medidas de 75 por 55 mm com velocidade de 2600 ± 10% RPM.

O produto utiliza água destilada como fluido de refrigeração e tem rolamentos hidráulicos de alta qualidade, para operações mais silenciosas. A potência é de 3,7 W garantindo alto desempenho. A instalação também promete ser fácil e ele aparece por valores a partir de R$ 251. Compradores avaliaram com nota 4,8 de 5, com elogios ao custo-beneficio e qualidade do item.

Prós: preço

preço Contras: iluminação fixa

2. Gamdias Chione E2-120 LITE - a partir de R$ 269

O Gamdias Chione E2-120 LITE é um modelo compacto com método de refrigeração de água destilada que promete facilidade na instalação além de diversas opções de montagem. Seu design traz uma bomba espelhada com iluminação RGB brilhante. Também conta com ventoinha Trio-loop ARGB com três anéis de iluminação RGB totalmente endereçáveis ​​na parte frontal, traseira e central do ventilador. A iluminação pode ser sincronizada com a placa-mãe. Já o tubo é de teflon durável, que promete ser anti-vazamento e com baixa manutenção.

A potência da bomba é de 12 V, com velocidade de 1800 RPM ± 10%.O conector de bomba é de três pinos e tem baixo nível de ruído, com apenas 29 dBA. Conta também com base do bloco da CPU em cobre dando o máximo de transferência térmica e conector de alimentação SATA. Ele pode ser adquirido por valores a partir de R$ 269. Foi avaliado com nota 4,6 de 5, com elogios a qualidade e ao baixo ruído e reclamações sobre a instalação.

Prós: baixo ruído e sincronização da iluminação com placa-mãe

baixo ruído e sincronização da iluminação com placa-mãe Contras: relatos de problemas com instalação

3. Deepcool Gammax LE300 - a partir de R$ 329

O Deepcool Gammax LE300 proporciona refrigeração com iluminação LED e tecnologia anti-vazamento. O método de refrigeração é a água destilada all-in-one e oferece potência de 180 W, isso porque conta com uma chapa de cobre que aumentada com micro-canais de água eficientes e emparelhados com uma nova ventoinha. A bomba tem velocidade de 2400 RPM ± 10% e ruído de 17,8 dBA e potência de 3,6 W. Seu conector é de três PIN.

Compatibilidade com INTEL LGA1700, 1200, 1151, 1150, 1155 e AMD: AM5 e AM4. O radiador é elaborado em alumínio e tem quatro PIN PWM. É visto à venda por preços a partir de R$ 329. As avaliações dão nota 4,7 de 5, com elogios a qualidade da peça e relatos de dificuldade para instalar e que o ruído incomoda.

Prós: compatível com Intel e ADM

compatível com Intel e ADM Contras: não permite controlar os LEDs

4. Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB - a partir de R$ 825

O Cooler Master Liquid ML 360R conta com dissipação dupla. Isso porque a bomba é de câmara dupla de baixo perfil, o que melhora o desempenho e a durabilidade em relação aos designs de bomba de câmara única. O radiador de 360 ​​mm de alumínio remove o excesso de calor da CPU e resfria com eficiência máxima. Conta ainda com controlador ARGB com fio exclusivo e LED RGB endereçável.

A bomba tem conector de três pinos com voltagem de 12 VDC e ruído de 15 dBA. Os cabos são encapados para garantir maior segurança anti-vazamento. Compativel com LGA1700, LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1156, AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, pode ser comprado por valores a partir de R$ 825. Usuários no site da Amazon avaliaram a peça com nota 4,5 de 5, com elogios para a funcionalidade e ao baixo ruído.

Prós: fios encapados

fios encapados Contras: sem possibilidade de personalização RGB

O coller da marca Corsair modelo H150 RGB promete resfriamento poderoso. Além dos 37 LEDs vibrantes da iluminação, conta com iluminação LED vibrante com três ventoinhas CORSAIR SP120 RGB ELITE PWM e um radiador de 360 mm. O radiador é de alumínio e o item ainda tem uma placa fria de cobre.

Compatibilidade com sistemas Intel 115x, 1200, Intel 2011, 2066, AMD AM4. É visto à venda por cifras a partir de R$ 849. Foi avaliado com nota 4,5 de 5, com reclamações em relação ao suporte do fabricante e relatos de dificuldade para instalação.

Prós: iluminação vibrante

iluminação vibrante Contras: relatos de dificuldade para instalar

6. NZXT Kraken X63 - a partir de R$ 1.040

O cooler da NZX T Kraken X63 promete facilidade na instalação da maioria das CPUs. Conta com duas ventoinhas de 140 mm no radiador Aer P. Tem 4.56 watts de potência em 12 volts de tensão. Nos cabos traz fios de nylon fino, que fortalecem a tubulação de borracha para proteger contra vazamentos.

Já a iluminação RGB é endereçável individualmente e agrega ao design de espelho infinito. Compatibilidade com sistemas operacionais Intel LGA 1700, 1200, 115, e AMD Socket AM5, AM4, sTRX4, TR4. O modelo é visto a venda por valores a partir de R$ 1.040. Compradores avaliaram com nota 4,7 de 5, com elogios ao funcionamento e refrigeração proporcionado e reclamações com relação aos ruídos.

Prós: promete caber na maioria das CPUs

promete caber na maioria das CPUs Contras: preço elevado

Com informações de TGT Target, Gamdias, Cooler Master e Nzxt

