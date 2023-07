Webcams com microfone podem ser interessantes para usuários que querem realizar videoconferências. Os modelos com sistema de áudio e microfones embutidos são ideais para quem quer fazer reuniões no trabalho sem precisar recorrer a periféricos externos ou fones de ouvidos. Empresas como Redragon , Intelbras , Logitech e Lenovo oferecem opções com recursos mais simples até câmeras mais sofisticadas com qualidade de imagem HD e Full HD. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

A Logitech C505 conta é o modelo mais em conta da lista, ela com correção automática de iluminação e ângulo de visão diagonal de 60 graus por valores que partem de R$ 158. A Lenovo 300 acompanha microfones duplos e acompanha porta de privacidade por valores que partem de R$ 219. Já a Logitech Brio 500 apresenta qualidade Full HD e dois microfones com redução de ruídos por R$ 566. Veja a seguir seis webcams com microfone para comprar no Brasil.

Lista reúne webcam com microfone 6 opções ideais para realizar videochamadas

Webcam 1080p 60fps: modelos para comprar?

1. Logitech C505 - a partir de R$ 158

A C505, da Logitech, é o modelo de abertura da lista. Ela apresenta uma base flexível que promete encaixar em qualquer monitor. A webcam conta com microfone interno unidirecional com alcance de até três metros e uma câmera com qualidade HD de 720p. O produto que promete tecnologia plug-and-play é vendido por cifras que partem de R$ 158.

O periférico apresenta conectividade USB 2.0 de 2 metros, ângulo de visão diagonal de 60 graus, foco fixo, correção automática de iluminação e resolução de 1280 pixels. Avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o design compacto e adaptável a várias telas. Contudo, relatam que a qualidade da imagem não é muito boa para leituras de rosto.

Prós: cabo USB longo

cabo USB longo Contras: não oferta rosqueamento para tripé

2. Redragon Fobos GW600 - a partir de R$ 159

A Fobos GW600, da Redragon, é um modelo interessante para quem procura uma webcam que contém instalação fácil e que não precisa de muito ajustes. O modelo acompanha controle automático com saturação, contraste, acutância e balanço de branco. O periférico possui sistema de redução de ruídos com dois microfones com sistema de redução de ruídos, resultando em uma qualidade de áudio mais limpa e direta.

Prós: controle automático e custo-benefício

controle automático e custo-benefício Contras: resolução baixa

3. Intelbras CAM HD 720p - a partir de R$ 164

A CAM HD 720p, da Intelbras, apresenta um corpo compacto e discreto. O clipe de apoio é flexível e pode ser adaptado a diversas espessuras de monitores, podendo oferecer estabilidade ao dispositivo quando colocado em superfícies planas. Ele oferta rosqueamento para encaixe em qualquer tripé, qualidade de 720 pixels e conexão USB com um cabo de 2 metros. O aparelho é comercializado na Amazon por valores que partem de R$ 164.

A câmera conta com dois microfones internos embutidos, que captam som de várias direções simultaneamente, permitindo realizar chamadas com alta qualidade e captação de som, independente da direção. O modelo ainda acompanha fecho de privacidade, além de LED indicativo de funcionamento. Avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a fácil instalação e de ótima qualidade. Porém, reclamam que ela precisa de iluminação para apresentar boa qualidade.

Prós: fecho de privacidade e LED indicativo

fecho de privacidade e LED indicativo Contras: qualidade da lente deixa a desejar

4. Lenovo 300 - a partir de R$ 219

A 300, da Lenovo, é um modelo com câmera CMOS Full HD 1080 pixels de 2 MP que, de acordo com o fabricante, possibilita uma reprodução mais nítida ainda que o usuário esteja distante da câmera. Para o áudio, o dispositivo tem microfones duplos que podem ser utilizados em chamadas de vídeo de longa distância ou para quem procura gravar conteúdo. O produto é visto por cifras a partir de R$ 219 na Amazon.

A conectividade com a máquina é via cartão USB que mede 1,8 metro. É compatível com sistemas operacionais Windows, macOS, Ubuntu e Chromebook. A 300 FHD também acompanha porta de privacidade e clipe para fixação na tela. As dimensões são de ‎4,6 x 9 x 6,2 cm, com um peso médio de 130g. Na Amazon, ela foi avaliada com nota 4,4 de 5 com muito destaques para a qualidade da câmera, mas há relatos de que precisa de uma iluminação boa para alcançar a resolução Full HD.

Prós: microfones duplos e câmera 60 FPS

microfones duplos e câmera 60 FPS Contras: precisa de um local iluminado para funcionar bem

A C920S, da Logitech, é o modelo mais caro da lista. O modelo oferece vídeo Full HD nítido e detalhado devido aos 1080 pixels a 30 GPS ou 720p pixels a 30 GPS. Além disso, a lente de vidro Full HD do modelo oferece campo de visão de 78° e correção automática de luz HD. O periférico acompanha microfones duplos para som estéreo nítido, cabo conexão USB de 1,5 e software avançado Logitech Capture. Atualmente, ela pode ser encontrada por preços que partem de R$ 434 na varejista.

A C920S possui foco automático e iluminação otimizada. Além disso, ela usa RightLightTM 2 da Logitech, uma função capaz de se ajustar às condições de iluminação, produzindo imagens brilhantes e contrastantes, mesmo em um ambiente escuro. Ela é avaliada com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, com menções à câmera, qualidade da imagem e microfone.

Prós: qualidade da imagem, foco automático e iluminação otimizada

qualidade da imagem, foco automático e iluminação otimizada Contras: preço elevado

6. Logitech Brio 500 - a partir de R$ 566

A Brio 500, da Logitech, é um modelo pensado para trazer qualidade e praticidade em videochamadas. O modelo, indicado também para reuniões, conta com modo Show Mode, onde é permitido inclinar a câmera para baixo e apresentar trabalhos e outros objetos em sua mesa e o obturador de privacidade integrado que oculta totalmente a lente. O modelo conta com uma câmera Full HD com resolução 1920 pixels 30 FPS e HD com 1280 pixels e 60 FPS. O modelo também conta com campo de visão diagonal de 90°, zoom de 4x, foco automático, correção de luz com recurso RightLight 4, além de aplicativo Logi Tune para obter recursos adicionais que permitem ajustar a webcam de acordo com suas preferências. O modelo é visto por valores a partir de R$ 566.

A webcam ainda é equipada com dois microfones com redução de ruídos e filtragem espacial, que ainda aprimoram a voz para maior clareza. Os microfones têm alcance de até 1,22 metro de distância. A Logitech Brio 500 tem 3,15 cm de altura x 11 cm de largura e peso de 121g. Compatível com Windows 8 ou posterior, macOS 10.10 ou superior e ChromeOS. Além disso, tem conectividade via cabo USB-C de 1,5 metro de comprimento com sistema plug-and-play. Ainda é elaborada com plástico sustentável e embalagem responsável. Ela é avaliada com nota 4,5 de 5 estrelas, com destaques para a qualidade da câmera. No entanto, comentários discutem o fato da câmera não oferecer tantos recursos em relação a modelos mais baratos.

Prós: utilização de plástico sustentável na fabricação

utilização de plástico sustentável na fabricação Contras: preço elevado

