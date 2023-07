Wrapped for TikTok: como funciona o site com retrospectiva não oficial

A plataforma Wrapped for TikTok promete entregar aos usuários uma retrospectiva de uso da rede social. O serviço não oficial virou assunto por prometer criar um relatório anual com diversos dados que envolvem a atividade de quem tem conta no TikTok. A ferramenta funciona de forma bem semelhante à retrospectiva do Spotify , com estatísticas precisas sobre a frequência de uso, dia da semana preferido para manter interações e até o tempo total gasto assistindo a vídeos. O serviço, porém, não é algo oficial oferecido pela rede social e gera dúvidas sobre segurança e uso de dados. A seguir, confira tudo o que você precisa saber sobre o Wrapped for TikTok.

O que é Wrapped for TikTok?

O Wrapped for TikTok é um site criado pelo desenvolvedor web Bennett Hollstein, que atualmente trabalha como gerente de projetos da empresa alemã Smarketer. A plataforma promete fornecer dados detalhados sobre como um usuário utilizou a rede social durante determinado ano. Entre as informações disponibilizadas pela ferramenta estão o tempo diário gasto dentro do TikTok com todas as interações, curtidas, ou até mesmo a quantidade de emojis utilizados por eles, por exemplo.

É seguro usar plataformas de terceiros como o Wrapped for TikTok?

O Wrapped for TikTok não está oficialmente ligado ao TikTok, o que pode deixar dúvidas quanto à segurança das informações compartilhadas pelos usuários da rede social no momento da criação do relatório anual de atividade. A rede social tem um mecanismo de salvamento automático de dados de cada perfil de usuário, que opera para realizar recomendações e melhorias na experiência final de uso.

Segundo o criador da ferramenta, os dados utilizados para a elaboração da retrospectiva não são armazenados para outro fim que não seja o divertimento dos internautas. Ainda assim, não é possível afirmar com certeza se esses arquivos não podem ser utilizados para fins indevidos.

Como fazer a retrospectiva no Wrapped for TikTok?

Para realizar a retrospectiva na plataforma, inicialmente é preciso abrir o TikTok e fazer o download das informações coletadas pelo aplicativo sobre o uso geral do usuário. Para isso, clique no perfil e, depois, nas três barrinhas horizontais presentes no canto superior direito do app. Em seguida, clique no campo “Configurações e privacidade” e “Conta”, que uma nova aba será aberta com o campo “Baixar seus dados”. Após clicar nela, é preciso ainda escolher o formato de arquivo a ser baixado, nesse caso o JSON, e pressionar o campo “Solicitar dados”. A depender do histórico de uso do perfil, o download por demorar até três dias. Por fim, com o arquivo em mãos, é preciso acessar o site que hospeda o Wrapped for TikTok (https://wrapped.vantezzen.io/) e clicar no campo “Eu tenho minha exportação de dados do TikTok, vamos lá!”, e adicionar o arquivo baixado no TikTok. No entanto, é válido ressaltar que não há como ter certeza sobre a segurança dos dados prestados na plataforma.

O TikTok já anunciou uma data para a retrospectiva?

O TikTok disponibilizou de forma simplificada uma retrospectiva com as principais interações de todos os seus usuários até 2021. Há dois anos, os usuários da rede social aguardam ansiosos o retorno do relatório anual, por isso houve tanto interesse na retrospectiva não oficial. Até o moimento, a a empresa ainda não se manifestou sobre a continuação ou não do resumo.

