10 Coisas Que Odeio em Você: veja 10 fatos que você não sabia sobre o filme

O filme 10 Coisas Que Odeio em Você está atualmente disponível no catálogo do Disney+ . Lançado em 1999, a comédia romântica é considerada até hoje um grande sucesso e clássico do gênero. Com direção de Gil Junger e roteiro assinado por Karen McCullah Lutz e Kirsten Smith, a trama, estrelada por Heath Ledger e Julia Stiles, segue duas irmãs com personalidades opostas. Contudo, a mais popular delas só pode sair com um rapaz se sua irmã mais velha e rabugenta o fizer primeiro.

Com uma legião de fãs, o longa-metragem marca a estreia de Junger nos cinemas e, com o sucesso inesperado da produção, uma sitcom foi encomendada pelo canal ABC Family em 2008. Pensando na popularidade do filme, o TechTudo preparou uma lista com 10 curiosidades sobre o filme 10 Coisas Que Odeio em Você que muitos ainda não conhecem. Confira:

O diretor Gil Junger elogiou a performance de Julia Stiles na cena do poema — Foto: Divulgação/Touchstone Pictures

1. A cena em que Kat lê o poema foi gravada em apenas um take

Os fãs do filme se lembrarão facilmente da cena em que Kat chora ao ler um poema que escreveu sobre Patrick para a aula de inglês. Segundo o diretor Gil Junger, em entrevista ao The New York Times em 2019, ele revela que a atriz Julia Stiles realizou a gravação em apenas um take. "Foi uma performance incrível. Aquela tomada [no filme] é a primeira tomada. Acho que pulei e a abracei por muito tempo", contou o cineasta na época.

2. O filme foi todo gravado em locações reais

Todas as filmagens de 10 Coisas que Odeio em Você ocorreram na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. Em algumas da cenas do longa-metragem é possível ver alguns pontos turísticos do local, como, por exemplo, o Fremont Troll, uma famosa escultura pública localizada no bairro Fremont, em Seattle, que aparece durante um passeio de Bianca e Cameron. Outra locação importante é o colégio secundário Stadium High School, em Tacoma, onde grande parte da trama se desenrola.

O colégio secundário Stadium High School, em Tacoma, é um dos cenários reais usados no longa — Foto: Reprodução/Twitter (Joseph Gordon-Levitt)

3. Heath Ledger escolheu a música I Can’t Take My Eyes Off of You

Uma das cenas mais icônicas dessa comédia romântica americana é aquela na qual Patrick Verona, o personagem de Heath Ledger, tenta se declarar à Kat ao realizar a performance da canção I Can’t Take My Eyes Off of You, de Frankie Valli, nas arquibancadas da escola enquanto ela participa da aula de educação física. E a escolha da canção para este momento romântico da trama foi do próprio ator, que cantou de verdade a música e ainda escolheu o próprio figurino para a cena.

O ator australiano escolheu a canção para a cena e também o próprio figurino — Foto: Divulgação/Touchstone Pictures

4. Existem várias referências a Shakespeare

O longa é baseado na peça A Megera Domada, do famoso dramaturgo inglês William Shakespeare. Apesar disso, essa não é a única referência ao cultuado autor, já que no decorrer do filme vários easter eggs surgem, como, por exemplo, os nomes das irmãs Kat e Bianca Stratford, que são iguais aos das personagens da obra original. Outra curiosidade é que o sobrenome das jovens faz uma referência direta ao local de nascimento de Shakespeare, Stratford-upon-Avon.

A melhor amiga de Kat é Mandella Johsonn, uma garota que é fanática por Shakespeare — Foto: Divulgação/Touchstone Pictures

5. Foi o primeiro filme americano de Heath Ledger

Apesar de sua morte precoce, em 2008, o ator carrega um extenso currículo de trabalhos no cinema e na televisão. Por ser australiano, Heath Ledger se dedicou primeiramente a conseguir popularidade em seu país natal e, antes de sua grande revelação ao mundo em 10 Coisas que Odeio em Você, o artista participou de três longas na década de 1990, sendo eles Assassinato em Blackrock, PC - Digitando Confusões e Duas Mãos.

Antes de 10 Coisas que Odeio em Você, Heath Ledger participou de três longas australianos — Foto: Divulgação/Touchstone Pictures

6. Foi o primeiro roteiro de Karen McCullah Lutz e Kirsten Smith

Duas das principais características marcantes do filme, que também ajudaram a alavancá-lo ao sucesso, são seus personagens e diálogos bem construídos. E 10 Coisas que Odeio em Você foi o primeiro trabalho em roteiro da dupla formada por Karen McCullah Lutz e Kirsten Smith, que se inspiraram em outro rom-com de sucesso: Clueless (As Patricinhas de Beverly Hills). Com a popularidade crescente do projeto, elas foram convidadas para escrever o roteiro de outras produções teen famosas da época, como Legalmente Loira (2001), A Casa das Coelhinhas (2008) e A Verdade Nua e Crua (2009).

As roteiristas Karen McCullah Lutz e Kirsten Smith ainda participaram outros sucessos teen, como Legalmente Loira — Foto: Divulgação/Touchstone Pictures

7. Vários atores foram revelados no filme

Muitos dos protagonistas dessa trama high school foram lançados ao estrelado de Hollywood graças ao enorme sucesso do filme. Nomes como Julia Stiles, Heath Ledger, Joseph Gordon-Levitt e Gabrielle Union estrelaram outras produções de sucesso também, com destaque para Um Príncipe em Minha Vida, Batman - O Cavaleiro das Trevas, (500) Dias com Ela e Bad Boys II, respectivamente.

Os atores Gabrielle Union e Joseph Gordon-Levitt foram algumas das grandes revelações do elenco — Foto: Divulgação/Touchstone Pictures

8. Kate Hudson e Katie Holmes quase estrelaram o longa

Mesmo com um elenco de artistas com um enorme potencial, como é o caso de Julia Stiles e Heath Ledger, segundo uma matéria da W Magazine publicada em 2019, a atriz Kate Hudson estava concorrendo ao papel principal no filme adolescente, mas recusou a oferta porque sua mãe não gostou do roteiro na época. Na concorrência ainda estava Katie Holmes, na época prestes a entrar para o time da série Dawson's Creek. No final, Marcia Ross, diretora do elenco, decidiu por Julia, que tinha uma ótima química com Ledger.

Julia Stiles e Heath Ledger tiveram uma ótima química nas audições para o longa — Foto: Divulgação/Touchstone Pictures

9. Uma banda real toca no filme

Logo no começo do filme, quando Patrick aceita conquistar Kat, ele vai à boate Club Skunk, onde a garota foi ver uma apresentação de sua banda favorita ao lado das amigas. Mas o grupo fictício de rock dos anos 90 que toca no longa, na verdade, existiu mesmo e se chamava Letters To Cleo. Além disso, outra ponta do grupo na produção é na parte final, durante os créditos, onde eles podem ser vistos tocando no telhado da escola.

A banda de rock dos anos 90 Letters To Cleo existiu de verdade — Foto: Divulgação/Touchstone Pictures

10. Carro de Kat pertencia a Heath Ledger

Uma das coisas mais preciosas para a personagem Kat na trama era o seu carro, um Dodge Dart GT vermelho. O veículo aparece em várias cenas, e duas das mais icônicas é quando a jovem atropela Michael e quando Patrick Verona a leva para casa, onde ele se esquiva do beijo da adolescente. Considerado um clássico do filme, o carro usado nas filmagens, na verdade, pertencia a Heath Ledger.

O carro utilizado por Kat na comédia romântica é um Dodge Dart GT vermelho — Foto: Divulgação/Touchstone Pictures

