10 curiosidades sobre Heartstopper que você ainda não conhece

A temporada dois de Heartstopper chegou ao catálogo da Netflix na última quinta-feira (3) com oito novos episódios. Estrelada por Joe Locke (Agatha: Coven of Chaos) e Kit Connor (Rocketman), a produção original da plataforma é uma das mais aclamadas tanto pelo público quanto pela crítica, segundo a Forbes. Na trama, acompanhamos a amizade de Charlie e Nick florescer e se transformar em um lindo amor, apesar dos obstáculos comuns a adolescentes que estão descobrindo a própria sexualidade.

Acompanhada por uma legião de fãs, a série baseada nos quadrinhos de Alice Oseman possui inúmeros detalhes. Pensando nisso, o TechTudo selecionou 10 curiosidades que você pode ainda não conhecer. Confira abaixo.

A série Heartstopper, lançada em 2022, dá visibilidade ao romance queer e está disponível na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Kit Connor fez audição para o papel de Charlie

Apesar de suas características físicas não se encaixarem com a descrição de Charlie Spring, Kit Connor insistiu em fazer a audição para o papel porque amava o personagem. No fim das contas, ele não foi escalado para viver Charlie, mas seu bom desempenho o rendeu o papel do par romântico do personagem, o adolescente que descobre a própria bissexualidade, Nick Nelson.

Nick Nelson é um garoto introvertido por quem Charlie Spring se apaixona — Foto: Divulgação/Netflix

A história foi publicada pela primeira vez no Tumblr

Desde o princípio, a autora Alice Oseman estava comprometida a disponibilizar o material original de Heartstopper para o maior número de pessoas possível. Por conta disso, os quadrinhos foram publicados em plataformas como Tumblr, Webtoons e Tapas. A periodicidade com que atualizava a história com novos capítulos, nos dias 1º, 11 e 21 de cada mês, fez com que Oseman criasse uma legião de fãs que aguardava ansiosamente pelo desenrolar do romance entre Charlie e Nick.

Joe Locke não tinha atuado profissionalmente antes de Heartstopper

Charlie Spring é o primeiro papel profissional do ator manês Joe Locke, de 19 anos. No período de escalação do elenco da série, a produção lançou uma chamada aberta em que os atores não precisavam de um agente para fazer o teste, apenas enviar uma gravação feita por si mesmos. Dessa forma, Joe foi escolhido entre 10 mil candidatos.

Heartstopper: o ator Charlie Spring é o protagonista da série teen da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Grande parte da equipe por trás das câmeras é da comunidade LGBTQIA+

Em um vídeo publicado no canal da Netflix sobre os bastidores de Heartstopper, o diretor da série, Euros Lyn, explicou a importância em ter a maior parte da equipe por trás da produção pertencente à comunidade LGBTQIA+. "Eu queria que o máximo possível dessas pessoas fossem da comunidade LGBTQ+, para que pudessem trazer suas experiências e identificar os pedaços da história que só podem ser de uma perspectiva LGBTQ", revelou.

Olivia Colman gravou suas cenas da 1ª temporada em 2 dias

A ganhadora do Oscar Olivia Colman (Invasão Secreta) foi convidada para fazer parte do elenco de Heartstopper como a mãe de Nick e, para a surpresa de Alice Oseman, ela aceitou. As gravações que envolveram a atriz foram feitas em dois dias, e durante a leitura do script da cena em que (alerta de spoiler da season 1) Nick se assume bissexual para sua mãe, Colman se emocionou.

"Normalmente, antes de cada cena, lemos cerca de 50%, você não percorre 100% do caminho. Estávamos lendo e de repente Olivia começou a chorar", revelou o ator Kit Connor. "Outras pessoas me disseram depois que era porque é uma cena tão lindamente escrita e uma parte crucial na vida de tantas pessoas. Acho que realmente a tocou".

Heartstopper: Olivia Colman interpreta a mãe de Nick Nelson na série teen da Netflix — Foto: Reprodução/Netflix

Qual a tradução de "heartstopper"?

A palavra inglesa "heartstopper" significa "de parar o coração" em tradução livre. No dicionário Collins, o termo é descrito como "algo tão assustador ou emocionalmente arrebatador que faz o coração parecer parar de bater". Essa descrição combina com os protagonistas da série, já que eles se apaixonam depois que começam uma amizade improvável.

Segundo Oseman, em uma entrevista ao New York Times, Heartstopper tem esse nome porque "é sobre os pequenos momentos em uma relação que seu coração está batendo e seus sentimentos são grandes".

A autora da série faz uma aparição

Quem não conhece o rosto de Alice Oseman pode não ter percebido, mas a autora de Heartstopper fez uma aparição na série no último episódio da primeira temporada. Ela é a passageira que aparece ao lado de Nick e Charlie quando o casal está viajando para o litoral. Em seu perfil no X (antigo Twitter), Oseman revelou que estava os desenhando durante a cena.

Heartstopper: Alice Oseman faz uma aparição no último episódio da primeira temporada — Foto: Reprodução/Netflix

Outros livros de Alice Oseman também são ambientados no mesmo universo de Heartstopper

Os leitores assíduos de Alice Oseman já sabem disso, mas pode ser um fato novo para os fãs da série da Netflix: além dos quadrinhos, Charlie e Nick são citados em outros livros da autora. Isso acontece porque o "Oseman universe" se expande para além de Heartstopper, com outros livros ambientados no mesmo universo literário.

Isso inclui os romances Um Ano Solitário, Rádio Silêncio, Sem Amor, Eu Nasci Para Isso e This Winter, além dos quadrinhos Heartstopper e Party Girls. Na realidade, Charlie era um personagem da sua primeira graphic novel publicada em 2014, Solitaire. Só depois ele ganhou a sua própria história.

A árvore do uniforme da escola muda ao longo da série

Este é um detalhe bastante sutil, mas muito significativo. A árvore presente no brasão da escola Truham floresce ao longo da série, fazendo alusão ao desenvolvimento do romance entre Nick e Charlie. O emblema também representa os personagens que passam por descobertas na sexualidade, vivendo uma jornada de autoaceitação e amadurecimento durante o ensino médio.

A árvore presente no brasão da escola Truham, em que os personagens de Heartstopper estudam, floresce ao longo da série — Foto: Divulgação/Netflix. Edição: Nathalia Duarte

Detalhes em animação na série foram tirados dos quadrinhos

Detalhes em animação em uma série que não é animada definitivamente não são comuns, mas em Heartstopper eles têm um significado especial. Como o material original em que a série é baseada são quadrinhos, as folhas de árvore, as bolhas de sabão e os relâmpagos são uma homenagem à origem da história. Em entrevista à Pink News, o produtor executivo Patrick Walters revelou que essas cenas ficaram conhecidas como "momentos de parar o coração".

Os detalhes em animação presentes na série são uma homenagem aos quadrinhos de Heartstopper — Foto: Divulgação/Netflix

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora