10 filmes escondidos na Netflix que valem a pena assistir

A Netflix possui um catálogo tão vasto de filmes que alguns conteúdos ficam "escondidos" para boa parte dos assinantes. Enquanto algumas produções são lançadas com muita divulgação -- a exemplo de longas-metragens como Resgate e Enola Holmes --, outras não recebem a devida atenção. Ao vasculhar o acervo do streaming, é possível achar filmes menos conhecidos, mas com ótima repercussão entre a crítica, como Animal World (2018), The Ballad of Buster Scruggs (2018) e Eu Perdi Meu Corpo (2019), entre outros.

Na lista a seguir, o TechTudo dá destaque a 10 filmes não tão populares na Netflix, mas que merecem ser vistos. Em cada dica você confere informações sobre elenco, enredo e avaliação do Rotten Tomatoes e IMDb.

Animal World (2018)

A lista começa com a ficção científica de Animal World, longa chinês estrelado por Yifeng Li (Sr. Seis), Yijuan Li (Empresses in the Palace), Dongyu Zhou (Dias Melhores), Qing Jia (The Great Protector) e a participação especial do astro norte-americano Michael Douglas (O Método Kominsky). Sob a direção de Yan Han (O Primeiro Amor), Animal World tem como maior destaque as cenas de ação complexas e surreais.

Zheng Kaisi (Yifeng Li) é um jovem azarado que vive atormentado pelas dívidas. Para quitar o que deve, ele usa suas habilidades na matemática para participar de um misterioso torneio de pedra, papel e tesoura realizado num barco abandonado no oceano. O que Kaisi não esperava é o alto risco que envolve a disputa, algo que pode custar mais do que dinheiro. Animal World tem nota 6,5 entre os usuários do IMDb e "tomatômetro" de 69% da crítica do Rotten Tomatoes.

Errementari: O Ferreiro e o Diabo (2017)

Folclore e satanismo se mesclam no filme de terror e fantasia Errementari: O Ferreiro e o Diabo. O longa espanhol é inspirado em uma lenda do século 19 oriunda do País Basco (comunidade autônoma localizada entre Espanha e França). Falado na língua basca, o longa dirigido por Paul Urkijo Alijo (Dar-Dar) tem no elenco Kandido Uranga (Avó), Uma Bracaglia (Keep up the ritual) e Eneko Sagardoy (Irati).

No ano de 1835, o ferreiro Francisco Patxi (Uranga) mantém na sua casa um demônio preso. Eventualmente ele tortura a entidade, como uma forma de amenizar suas amarguras. A situação se inverte quando Usue (Bracaglia), uma órfã adotada pelo ferreiro, solta sem querer o demônio de sua jaula. O filme espanhol possui 80% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes e nota 6,4 no IMDb.

Oxigênio (2021)

Com enredo verdadeiramente enclausurante, o drama franco-americano Oxigênio merece ser visto até mesmo por aqueles que sofrem de claustrofobia. Alexandre Aja (Predadores Assassinos) dirige a ficção científica estrelada por Mélanie Laurent (Bastardos Inglórios), Mathieu Amalric (007 - Quantum of Solace) e Malik Zidi (Os Caminhos do Terror).

Em um laboratório de criogenia, Elizabeth "Liz" Hansen (Laurent) acorda desmemoriada e presa em uma das cápsulas de criopreservação. Ela não faz a menor ideia de como parou no lugar e muito menos sobre o seu passado. Com a orientação da inteligência artificial M.I.L.O. (Amalric), aos poucos Liz coleta informações que podem lhe tirar do laboratório. Bem avaliado pela crítica, Oxigênio conquistou aprovação de 89% da imprensa especializada (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes; no IMDb, a avaliação foi de 6,5.

Meu Eterno Talvez (2019)

Uma boa comédia romântica não pode faltar na lista, e a principal dica do gênero é Meu Eterno Talvez. O humor já é garantido pela presença da atriz e comediante Ali Wong (Treta) e Randall Park (Recursos Humanos). Além da dupla principal, o primeiro filme da diretora Nahnatchka Khan (Fresh Off the Boat) tem no elenco Daniel Dae Kim (Lost), Michelle Buteau (Megarrromântico), James Saito (Amor Moderno) e a participação especial de Keanu Reeves (franquia John Wick).

Por causa de um desentendimento, a amizade entre Sasha (Wong) e Marcus (Park) foi rompida durante a adolescência. Quinze anos depois, a dupla se reencontra na cidade de São Francisco e volta a se falar. Mas para além da amizade, a reconexão entre os dois promete algo mais apaixonante. O desempenho do filme entre a crítica rendeu aprovação de 89% no Rotten Tomatoes, além da nota 6,8 no IMDb.

A Balada de Buster Scruggs (2018)

Os filmes dos irmãos cineastas Ethan e Joel Coel raramente são lançados sem alarde entre os cinéfilos, como é o caso das obras Onde os Fracos Não Tem Vez (2007) e Bravura Indômita (2010). Entretanto, A Balada de Buster Scruggs passou quase despercebido pelo público -- ainda que James Franco (franquia Homem-Aranha), David Krumholtz (Dez Coisas que Eu Odeio em Você), Tim Blake Nelson (George & Tamy) e Liam Neeson (Busca Implacável) estejam no elenco.

O filme antológico reúne seis histórias do velho oeste. A primeira dá nome ao filme, onde conhecemos Buster Scruggs, um cowboy extrovertido que está de visita em uma cidade cheia de bandidos. Nas demais, somos apresentados a situações completamente absurdas, mas não menos cômicas, onde roubos, pistolagens e clichês de faroeste fazem parte do ambiente. Em votação do público, o longa possui nota 7,3 no IMDb; já no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 89% da crítica (Certificado Fresco).

Os Meyerowits: Família Não se Escolhe (2017)

Um filme com Ben Stiller (Zoolander), Adam Sandler (Mistério em Paris), Dustin Hoffman (O Amor Não Tira Férias), Emma Thompson (Matilda - O Musical), Adam Driver (Ruído Branco) e Sigourney Weaver (franquia Avatar) no elenco raramente não chamaria a atenção do público. Mas esse caso excepcional aconteceu com Os Meyerowits: Família Não se Escolhe, longa com direção e roteiro de Noah Baumbach (Frances Ha).

O patriarca da família Meyerowitz, Harold (Hoffman), é um artista plástico que terá sua obra homenageada em uma exposição. O evento reúne Maureen (Thompson), esposa de Harold, e os filhos Danny (Sandler), Mathew (Stiller) e Jean (Elizabeth Marvel). Dotados de personalidades completamente disfuncionais, pais e filhos terão que deixar as diferenças de lado para o bem da exposição. As resenhas elogiosas da crítica favoreceram a aprovação de 92% no Rotten Tomatoes.

Os Irmãos Willoughby (2020)

Das animações infantis da Netflix, Os Irmãos Willoughby é uma obra pouco lembrada entre os pequenos. O longa do diretor Kris Pearn (Tá Chovendo Hambúrguer 2) é inspirado no livro infantil homônimo da autora Lois Lowry. O time da dublagem tem as vozes de Will Forte (Sweet Tooth), Maya Rudolph (Desencantada), Terry Crews (Brooklyn 99), Martin Short (Only Murders in the Building) e Ricky Gervais (criador da sitcom The Office).

A história é narrada por um gato (Gervais) adotado pelos Willoughby. Tim (Forte), Jane (Alessia) e os gêmeos Barnaby A e Barnaby B (Sean Cullen) sentem-se abandonados pelos pais, os egoístas Walter (Short) e Helga (Jane Krakowski). Quando conhecem sua nova babá, Linda (Rudolph), os irmãos planejam formar uma outra família bem longe deles. A animação conquistou aprovação de 91% dos críticos (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes e nota 6,4 no IMDb.

Eu Perdi Meu Corpo (2019)

Outra animação escondida da Netflix, desta vez voltada ao público adulto, é o longa francês Eu Perdi Meu Corpo. O título é uma adaptação do romance Happy Hand, do autor Guillaume Laurant, e tem direção de Jérémy Clapin e produção do estúdio francês Xilam Animation. Os personagens principais tem as vozes de Hakim Faris (Lindinhas), Victoire Du Bois (Me Chame Pelo Seu Nome) e Patrick d'Assumçao (A Aparição).

Uma mão decepada acorda em um necrotério e está decidida a encontrar o restante de seu corpo. Por meio de flashbacks, descobrimos que a mão pertenceu a um jovem chamado Naoufel (Faris), um imigrante marroquino que partiu para a França após a morte de seus pais. A animação chegou a ser indicada ao Oscar de Melhor Animação em 2019, mas perdeu para Toy Story 4. Entre a crítica, Eu Perdi Meu Corpo possui aprovação de 97% dos críticos (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

7 Prisioneiros (2021)

Sete Prisioneiros teve uma relativa fama em sua estreia por ter sido estrelado pelo ator Rodrigo Santoro (Wolf Pack), mas hoje é pouco lembrado entre os longas nacionais da Netflix. O drama brasileiro do diretor Alexandre Moratto (Sócrates) fala sobre o tráfico de pessoas no país. Além de Santoro, Christian Malheiros (Sintonia), Lucas Oranmian (A Princesa da Yakuza), Inara Dos Santos (Meu Nome é Bagdá) e Cecília Homem de Mello (Sessão de Terapia) integram o elenco.

Matheus (Malheiros) é um jovem pobre de 18 anos que sai da casa dos pais em direção a São Paulo. Ele aceita um trabalho num ferro-velho cujo dono, Luca (Santoro), parece ser uma pessoa carismática. Porém, Matheus descobre que é só mais um entre as pessoas raptadas por Luca para trabalhar de forma análoga à escravidão. Com aprovação de 98% da imprensa especializada (Certificado Fresco), 7 Prisioneiros é considerado pelos críticos do Rotten como "um drama afiado que soa desconcertantemente real".

À Sombra do Medo (2016)

O longa de estreia do diretor iraniano Babak Anvari (Wounds) insere o horror sobrenatural no contexto da guerra entre Irã e Iraque nos anos 1980. Antes de ter a distribuição adquirida pela Netflix, À Sombra do Medo foi exibido no Festival de Cinema de Sundance em 2016. O filme é estrelado por Narges Rashidi (Gangs of London), Avin Manshadi (Mitra), Bobby Naderi (Bright) e Ray Haratian (Invasão).

No final da década de 1980, Shideh (Rashidi) e sua filha Dorsa (Manshadi) decidem ficar na cidade de Teerã, capital do Irã, mesmo com a região sendo bombardeada por tropas iraquianas. Ao passo que tentam sobreviver aos horrores da guerra, um tipo inexplicável de mal ronda a vida das duas. O longa conseguiu aprovação de 99% dos críticos (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes, ao lado da nota 6,8 no IMDb.

